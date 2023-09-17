中國防長李尚福失蹤多日，分析：恐步秦剛後塵，中國官場數十年「存量腐敗」防不勝防

李尚福深受習近平賞識，分析：失聯多日恐步秦剛後塵

（中央社）中國防長李尚福已逾兩週行蹤成謎，猶如秦剛的外長官銜被拔前，《美國之音》（VOA）分析，因李尚福「又紅又專」深受中共領導人習近平賞識，但他失聯多日極可能步上秦剛的後塵，而且凶多吉少。

據中共中央1961年9月發布的「高教六十條」，又紅又專的「紅」是指具有無產階級世界觀，「專」是指專業知識及技能，引申指不但政治正確又具備專業。

《美國之音》16日引述外交刊物《外交家》（The Diplomat）分析，李尚福如何獲得習近平賞識而晉升中共的核心領導層，各方解讀不一，但主要還是得益於李尚福的紅色基因，以及他又紅又專的背景。

1958年出生的李尚福，父親是解放軍陸軍鐵道兵副司令員李紹珠。李紹珠1932年加入紅軍，經過「長征」、抗戰和國共內戰，中共建政後又參加韓戰，可說是道地黨的老幹部。

由於出身根正苗紅，可能幫助他取得受高等教育的特權，並於1982年畢業於中國國防科技大學，之後就讀重慶大學自動化學院獲得研究生學位，與他同輩的解放軍將領中，具備這樣學歷的算是相當罕見。

李尚福1982年至2013年任職於解放軍的西昌衛星發射中心，其中包括2003年至2013年擔任指揮官。他曾於2007年直接參與中國首次反衛星彈道飛彈測試，以及中國成功發射首個月球探測器。

2014年以來，李尚福先是擔任國防部副部長，之後是中國人民解放軍戰略支援部隊的副司令兼參謀長，2017年擔任中央軍委裝備發展部的負責人，堪稱又紅又專的軍事人才，符合習近平拔擢高階將領的要求而平步青雲。

報導說，李尚福的航太專業受到習近平的重視，他的迅速升遷凸顯習近平在中美對抗中，有意加強中國軍隊高層領導班子的專業能力，如今他還身兼國務委員，屬於副國級的幹部。

但是繼秦剛之後，李尚福已成為第2位「被失蹤」的國務委員，分析人士指出，秦剛和李尚福接連出狀況，顯示習近平政權目前遭遇重大的國內和國際挑戰，而且非常不穩定。

李尚福最後一次露面是8月29日，當時他在北京出席中國與非洲國家舉行的安全論壇發表主題演說，此前兩個月，兩個解放軍的火箭軍高階將領被習近平免職。

之後中共「全軍武器裝備採購訊息網」於7月26日刊登，中央軍委會裝備發展部發布「關於徵集全軍裝備採購招標評審專家違規違紀線索的公告」，著手蒐集自2017年10月以來採購違規違紀問題的線索。

而調查的時間點選定起自2017年10月，正是李尚福執掌裝備發展部的時期，追查範圍涵蓋操守缺失、拉幫結派、以專謀私、洩密及監管缺失。

報導說，若有關李尚福被解職的傳聞被證實，那麼他的命運將如同秦剛，都是經習近平一手提拔火速晉升為國務委員兼部長的技術官僚，並於被失蹤多日後丟官。

分析中共當局對李尚福的調查，美國前中央情報局中國軍事問題高級專家韋德寧（Dennis Wilder）說，若國防部長和火箭軍領導人因貪腐被免職，顯然習近平拔擢高官的審查缺陷嚴重。

他說，由此更凸顯儘管習近平執行長達10年的反腐，但腐敗在體制內仍然很普遍。

目前社群媒體X平台（推特前身）正熱議李尚福可能被解職的消息。

美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）的教授古舉倫（Julian Ku）發文調侃說：「如果下次有人要任命你為中共國務院官員時，請慎重考慮。外長和防長在過去3個月都被拘禁了嗎？」

英國《金融時報》記者賽瓦斯托普羅（Demetri Sevastopulo）發文指出：「試想若美國國務卿布林肯（Antony Blinken）被撤職，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）被調查，負責核彈的高級將領被解職，那是什麼樣情景？這就是中國正發生的事。」

中國國防部長李尚福今年6月出席香格里拉對話｜Photo Credit: GettyImages

李尚福傳涉貪，「存量腐敗」讓習近平防不勝防

中國防長李尚福可能涉貪而受查的消息造成震撼，專家鄧聿文表示，若傳聞屬實，一來顯示中共領導人習近平沒做好對高層官員的審查工作；另曝露中國官場累積數十年的「存量腐敗」防不勝防。

65歲的中國國務委員兼國防部長李尚福自8月29日以來就未公開露面，甚至缺席日前的中越年度防務會議，據《路透社》，北京當局給出的說法是「健康」因素，但多名消息人士透露，李尚福因涉貪正在受查。

現居美國、曾任中共黨刊編審的中國問題專家鄧聿文17日在《美國之音》發表評論文章指出，據北京消息人士透露，「李尚福問題嚴重，正在配合調查，同時正處於隔離審查的還有李（尚福）的前任，3月離任的前防長魏鳳和。兩人均涉火箭軍高層的貪腐案。」

北京7月時解除火箭軍司令和政委兩名高級將領的職務，但未公開說明原因。有關火箭軍高層貪腐的傳聞此前就不脛而走，據指習近平正大力整頓軍方高層，多名從火箭軍系統出來的高官被帶走。

鄧聿文說，李尚福與魏鳳和這前後兩任防長若受火箭軍高層腐敗案牽連，也不奇怪。

他分析，李尚福長期任職解放軍裝備部門，也曾擔任戰略支援部隊副司令兼參謀長。裝備部門掌管共軍武器採購，「是解放軍最肥缺的部門之一，也是腐敗最嚴重的部門。」戰略支援部隊和火箭軍有業務交叉，魏鳳和擔任防長前也做過火箭軍司令，有說法指火箭軍高層的腐敗案就是由魏鳳和的離任審計引出的。