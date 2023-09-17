2023/09/17,
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身分證照片規定調整，禁用鏡像相片、手機自拍不可行

身分證照片規定調整，禁用鏡像相片、手機自拍不可行
Photo Credit: 中央社

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根據內政部的公告修正說明，國民身分證的相片為個人人貌識別依據，民眾以手機自拍方式拍攝相片，導致相片影像呈現左右相反，與真實人貌不符，因此新增不得使用鏡像相片的規定。

（中央社）國民身分證照片調整規定，內政部日前公告，國民身分證相片格式，刪除「半身」二字，改為明定人像自頭頂至下顎的長度範圍，規定不得使用鏡像相片。

根據內政部的公告修正說明，國民身分證的相片為個人人貌識別依據，民眾以手機自拍方式拍攝相片，導致相片影像呈現左右相反，與真實人貌不符，因此新增不得使用鏡像相片的規定。

內政部部務會報8月通過修正草案，未來不論是同婚繼親收養另一半子女，或是共同收養無血緣子女，均比照異性配偶做法，子女的國民身分證父母欄均不加「養」字，並於12日公告修正「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」部分條文及第2條附件一。

內政部在公告中指出，考量司法院釋字第748號解釋施行法施行迄今，民眾普遍對於多元家庭接受度提高，今（2023）年修法後也明定同性婚姻可共同收養無血緣關係子女，因此檢討同性結婚被收養者國民身分證父母姓名欄位記載方式，比照現行異性配偶收養的作法記載，未來同性結婚，無論是繼親收養或是共同收養，皆不會加註「養」字以及生父、生母姓名。

同時，「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」也修正國民身分證相片相關規範，主要是刪除「半身」二字，改為明定人像自頭頂至下顎的長度範圍，並新增不得使用鏡像相片等規範。

修正後，國民身分證相片規格為當事人應繳交最近2年內所攝彩色，脫帽、未戴有色眼鏡，眼、鼻、口、臉、兩耳輪廓及特殊痣、胎記、疤痕等清晰、不遮蓋，相片不修改，不得做數位影像的潤飾或補強，足資辨識人貌，直4.5公分，橫3.5公分，人像自頭頂至下顎的長度不得小於3.2公分及超過3.6公分，白色背景的正面薄光面紙相片一張，不得使用合成相片及鏡像相片。

同時相片背面註明姓名、國民身分證統一編號及拍照日期，也得繳交數位相片。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：邱宜君


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