《變通思維》：保持社交距離這種「迂迴側進」變通法，已在史上最嚴重的兩波疫情拯救無數人命

文：保羅．薩瓦加（Paulo Savaget）

何謂「迂迴側進」變通法？

正向回饋的迴路會造就自我強化的行為，而「迂迴側進」變通法會打亂它，使其改變方向。讓我們從系統思維的角度，更仔細看看回饋迴路包含哪些事。

當一個系統的輸出兜了一圈回來，成為同一系統的輸入，就形成回饋迴路。這些迴路可能是正向或反向的——而正向或反向不代表影響力有益或有害。反向的回饋迴路就像家用自動調溫器：要是溫度掉到低設定值以下，調溫器就會啟動暖氣，溫度一回到高於設定值，就會關掉暖氣，藉此透過自我調節來維持溫度穩定。

反觀正向的回饋迴路會促成自我強化。這是由一連串互為基礎、互相強化的事件組成，不分好壞。如印度隨地便溺的例子所示，愈多人在公共場所尿尿，隨地便溺就愈會被視為常態。要是社會接受這種行為，就會有更多人在公共場所尿尿，或無視懲罰的措施。反過來說，在公共場所尿尿的人愈少，這種習慣就愈可能不見容於社會，把街道當小便斗的男人也會愈來愈少。

自我強化的行為可能發生在社區及個人層面。我小時候每一次跟我哥打架都會感受到這種原理的衝擊。他拍我一下，我就推他一把，然後他的拳頭就會揮過來，打鬥迅速增溫，不用多久，我們兩個就在地上扭打成一團，想把對方掐死。這種戰鬥升級的特性就和坍方一樣；一塊岩石崩落可能把其他岩石撞出原本的位置，進而使其他更多岩石脫落，最後可能整座山一起滑落，影響整個社區。

一旦啟動，自我強化的循環就難以中斷，但中斷就是「迂迴側進」變通法的貢獻，也就是你會在這一章學到的。我稱這種變通方案為「迂迴側進」，是因為它們可以擾亂流動，重新設定流向。在我們只能朝一個方向行進時，「迂迴側進」變通法可以做為一種權宜之計，允許我們慢下來，改變行進方向。

就像畫了神的壁磚，「迂迴側進」法或許一開始無法提供一勞永逸的解決方案，但讓我們得以稍微避開一個普遍的問題、爭取時間等棘手的問題獲得解決、延緩評估作業來增進成功機率，或是反抗持續不斷的壓迫。在較罕見的例子，「迂迴側進」甚至可以徹底改變現狀，將惡性循環變成良性循環。我們會在後文討論「迂迴側進」包含哪些要素、為什麼重要，以及如何成形、如何公然違抗看似無可避免的結果。

第一個例子是大家都已非常熟悉的：保持社交距離。這種「迂迴側進」變通法已在史上最嚴重的兩波疫情期間拯救了無數人命。

保持社交距離是權宜之計

我有隻小小鳥

我叫他小流

我打開窗子

小流飛入成流感

這首從一九一八到一九一九年美國兒童琅琅上口的童謠，反映了一種「新的常態」——一場威脅，也就是「大流感」，無所不在，已堂皇進入住家以外的世界。

它也被稱為西班牙流感，它引發全球性的災難，估計造成五千萬至一億民眾喪命。疫情摧枯拉朽般的擴散完全掩蓋了第一次世紀大戰結束的喜悅。事實上，死於這場流感的人數遠比一次大戰還多。

因為這種病毒是空氣傳播，它橫掃全美國，顛覆了日常社會互動。費城，美國首屈一指的造船和煉鋼重鎮，是受創最嚴重的地區之一。一九一八年十月，棺材價格一飛沖天。疫情爆發後前六個月內，費城死於流感的人數是聖路易市的兩倍多（分別為每十萬人有七四八／三五八人喪命）。

比起像聖路易之類的城市，為什麼費城的災情如此慘重呢？時間很重要：既然費城無法及早採用有效的療法來對抗病毒，那麼限制社交互動的積極措施是遏制死亡人數的關鍵。費城在一九一八年九月十七日發現第一個流感病例。市府官員認為只要宣導不要在公共場所咳嗽、吐痰、打噴嚏就已足夠；他們並不想要擾亂城市的日常生活。就算疫情已迫近，費城仍在九月二十七日主辦一場愛國遊行，有閱兵部隊、樂隊、男童軍和白衣女學生、大批歡呼喝彩的觀眾，據估計約有二十萬民眾共襄盛舉。病毒傳播開來，遊行兩天後，市府官員承認疫情爆發。為時已晚。

反觀聖路易市則是迅速採取變通方法，克服欠缺有效療法的事實。該市強制執行保持社交距離的措施來限制病毒傳播。官員發現第一個病例的兩天後，市府就暫停公共集會，並對病患實施隔離。雖然仍不明白究竟發生什麼事，也不知道如何處理這種新病毒，但他們確實知道它傳染力極高、已奪走多條人命、又已對醫療設施形成巨大壓力。保持社交距離是阻攔病毒傳播的權宜之計。當幾年後病毒演化成沒這麼致命的變異株時，聖路易市的死亡人數比費城少了很多。

約莫一百年後，世界又經歷了一場大規模疫情。COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）或許讓市井小民大吃一驚，但科學家早在西班牙流感落幕時，就警告會有下一波大流行了。二○一八年，劍橋大學數學家茱莉亞．高格（Julia Gog）曾提醒：「問題不是『會不會來』，是『什麼時候來』。這在過去發生無數次了，很可能捲土重來……如果我們無法阻止，就只能改弦易轍，起碼更妥善地分配我們的資源，試著降低每一個地方的患病人數。」

政策制定者知道新一波疫情會帶來嚴峻的威脅。美國喬治．布希總統曾授命制定對抗生物恐怖行動（在世界各地以生物製劑為武器的恐怖攻擊）的計畫，後來成為美國因應新冠疫情排山倒海而來的核心腳本。無獨有偶，二○一七年，英國風險管控手冊（Risk Register）——由政府主筆、為民間社會可能遭遇的所有全國性危機擬訂因應計畫——也將恐怖攻擊和流感疫情列為兩個最慘烈的潛在危機。