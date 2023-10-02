《變通思維》：保持社交距離這種「迂迴側進」變通法，已在史上最嚴重的兩波疫情拯救無數人命
我們想讓你知道的是
把自己關在家裡或許看來落後且有損經濟，但因為病毒是一傳十，十傳百，我們需要臨時的權宜措施來打亂、減緩傳播速率：我們必須爭取時間。這種「迂迴側進」變通法固然解決不了問題，但能降低死亡率、減輕醫療系統承受的壓力，給科學家和醫療專家時間更深入了解病毒、找出有效的抗病毒藥物，並研發疫苗來讓疫情落幕。
文：保羅．薩瓦加（Paulo Savaget）
何謂「迂迴側進」變通法？
正向回饋的迴路會造就自我強化的行為，而「迂迴側進」變通法會打亂它，使其改變方向。讓我們從系統思維的角度，更仔細看看回饋迴路包含哪些事。
當一個系統的輸出兜了一圈回來，成為同一系統的輸入，就形成回饋迴路。這些迴路可能是正向或反向的——而正向或反向不代表影響力有益或有害。反向的回饋迴路就像家用自動調溫器：要是溫度掉到低設定值以下，調溫器就會啟動暖氣，溫度一回到高於設定值，就會關掉暖氣，藉此透過自我調節來維持溫度穩定。
反觀正向的回饋迴路會促成自我強化。這是由一連串互為基礎、互相強化的事件組成，不分好壞。如印度隨地便溺的例子所示，愈多人在公共場所尿尿，隨地便溺就愈會被視為常態。要是社會接受這種行為，就會有更多人在公共場所尿尿，或無視懲罰的措施。反過來說，在公共場所尿尿的人愈少，這種習慣就愈可能不見容於社會，把街道當小便斗的男人也會愈來愈少。
自我強化的行為可能發生在社區及個人層面。我小時候每一次跟我哥打架都會感受到這種原理的衝擊。他拍我一下，我就推他一把，然後他的拳頭就會揮過來，打鬥迅速增溫，不用多久，我們兩個就在地上扭打成一團，想把對方掐死。這種戰鬥升級的特性就和坍方一樣；一塊岩石崩落可能把其他岩石撞出原本的位置，進而使其他更多岩石脫落，最後可能整座山一起滑落，影響整個社區。
一旦啟動，自我強化的循環就難以中斷，但中斷就是「迂迴側進」變通法的貢獻，也就是你會在這一章學到的。我稱這種變通方案為「迂迴側進」，是因為它們可以擾亂流動，重新設定流向。在我們只能朝一個方向行進時，「迂迴側進」變通法可以做為一種權宜之計，允許我們慢下來，改變行進方向。
就像畫了神的壁磚，「迂迴側進」法或許一開始無法提供一勞永逸的解決方案，但讓我們得以稍微避開一個普遍的問題、爭取時間等棘手的問題獲得解決、延緩評估作業來增進成功機率，或是反抗持續不斷的壓迫。在較罕見的例子，「迂迴側進」甚至可以徹底改變現狀，將惡性循環變成良性循環。我們會在後文討論「迂迴側進」包含哪些要素、為什麼重要，以及如何成形、如何公然違抗看似無可避免的結果。
第一個例子是大家都已非常熟悉的：保持社交距離。這種「迂迴側進」變通法已在史上最嚴重的兩波疫情期間拯救了無數人命。
保持社交距離是權宜之計
我有隻小小鳥
我叫他小流
我打開窗子
小流飛入成流感
這首從一九一八到一九一九年美國兒童琅琅上口的童謠，反映了一種「新的常態」——一場威脅，也就是「大流感」，無所不在，已堂皇進入住家以外的世界。
它也被稱為西班牙流感，它引發全球性的災難，估計造成五千萬至一億民眾喪命。疫情摧枯拉朽般的擴散完全掩蓋了第一次世紀大戰結束的喜悅。事實上，死於這場流感的人數遠比一次大戰還多。
因為這種病毒是空氣傳播，它橫掃全美國，顛覆了日常社會互動。費城，美國首屈一指的造船和煉鋼重鎮，是受創最嚴重的地區之一。一九一八年十月，棺材價格一飛沖天。疫情爆發後前六個月內，費城死於流感的人數是聖路易市的兩倍多（分別為每十萬人有七四八／三五八人喪命）。
比起像聖路易之類的城市，為什麼費城的災情如此慘重呢？時間很重要：既然費城無法及早採用有效的療法來對抗病毒，那麼限制社交互動的積極措施是遏制死亡人數的關鍵。費城在一九一八年九月十七日發現第一個流感病例。市府官員認為只要宣導不要在公共場所咳嗽、吐痰、打噴嚏就已足夠；他們並不想要擾亂城市的日常生活。就算疫情已迫近，費城仍在九月二十七日主辦一場愛國遊行，有閱兵部隊、樂隊、男童軍和白衣女學生、大批歡呼喝彩的觀眾，據估計約有二十萬民眾共襄盛舉。病毒傳播開來，遊行兩天後，市府官員承認疫情爆發。為時已晚。
反觀聖路易市則是迅速採取變通方法，克服欠缺有效療法的事實。該市強制執行保持社交距離的措施來限制病毒傳播。官員發現第一個病例的兩天後，市府就暫停公共集會，並對病患實施隔離。雖然仍不明白究竟發生什麼事，也不知道如何處理這種新病毒，但他們確實知道它傳染力極高、已奪走多條人命、又已對醫療設施形成巨大壓力。保持社交距離是阻攔病毒傳播的權宜之計。當幾年後病毒演化成沒這麼致命的變異株時，聖路易市的死亡人數比費城少了很多。
約莫一百年後，世界又經歷了一場大規模疫情。COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）或許讓市井小民大吃一驚，但科學家早在西班牙流感落幕時，就警告會有下一波大流行了。二○一八年，劍橋大學數學家茱莉亞．高格（Julia Gog）曾提醒：「問題不是『會不會來』，是『什麼時候來』。這在過去發生無數次了，很可能捲土重來……如果我們無法阻止，就只能改弦易轍，起碼更妥善地分配我們的資源，試著降低每一個地方的患病人數。」
政策制定者知道新一波疫情會帶來嚴峻的威脅。美國喬治．布希總統曾授命制定對抗生物恐怖行動（在世界各地以生物製劑為武器的恐怖攻擊）的計畫，後來成為美國因應新冠疫情排山倒海而來的核心腳本。無獨有偶，二○一七年，英國風險管控手冊（Risk Register）——由政府主筆、為民間社會可能遭遇的所有全國性危機擬訂因應計畫——也將恐怖攻擊和流感疫情列為兩個最慘烈的潛在危機。
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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