郭辦：若郭整合在野可不送連署、拿藍白門票登記，賴佩霞隨時願退；分析指藍白持續邊緣化郭

郭辦：若在野共推候選人將不送連署書，賴佩霞隨時能功成身退

（中央社）鴻海創辦人郭台銘與副手人選賴佩霞今（17）日申請登記為總統副總統選舉被連署人。郭辦發言人黃士修表示，郭台銘是為了整合而來，若在野願意共同推出一組候選人，郭台銘就會直接拿著兩黨的政黨推薦門票登記參選，不用再送連署書件，賴佩霞隨時能功成身退。

黃士修今天陪同郭台銘及賴佩霞申請登記為總統副總統選舉被連署人，並在2人離開後接受媒體聯訪。

黃士修指出，賴佩霞是一枚非常好的活棋，相比台面上其餘政治人物毫不遜色，但如果郭台銘能夠成功整合在野，賴佩霞隨時願意功成身退、成全大局。

他說，主流民意大聯盟的宗旨就是推動在野整合，只要今天國民黨、民眾黨都同意共同推出一組最強候選人，郭台銘就會直接拿著兩黨的政黨推薦門票登記參選，不用再送連署書件。

此外，對於國民黨智庫召集人、前立委陳學聖質疑賴佩霞廣州暨南大學學歷真實性，黃士修表示，郭台銘是為了整合而來，請國民黨不要再執著這些小我，不要成為整合的破壞者。

記者追問，是否會提出學歷證明，黃士修說，「會，但不是因為陳學聖的惡意攻擊。」

郭台銘拚連署以戰逼談，創造籌碼爭話語權

鴻海創辦人郭台銘搭檔資深藝人賴佩霞投入2024總統大選，將展開連署爭取獨立參選資格；學者分析，郭台銘想在藍白合作之間擁有話語權，就要看連署表現，達標便可坐等談判，各項舉動實為不斷「創造籌碼」。

今年72歲的郭台銘，1974年創建鴻海公司，最初生產塑料產品，隨後踏入電腦科技產業，發展為全球大型科技製造和科技服務商，他多次在富比世全球富豪榜位居台灣首富。

郭台銘8月底宣布投入2024總統大選後，開始走訪全台各地造勢，近日宣布副手人選為賴佩霞，第一時間獲得不少肯定，但賴佩霞隨後爆出雙重國籍和中國大陸博士學歷爭議，平添變數。

郭台銘2019年在國民黨總統初選敗給前高雄市長韓國瑜後，決定退黨，今年在國民黨2024年總統大選初選，又未獲提名；郭台銘當時曾公開宣告，將盡最大努力支援國民黨總統參選人侯友宜，但此後卻在全台舉辦各種造勢活動，為獨立參選鋪路。

依選罷法規定，郭台銘非經政黨推薦，要正式取得總統候選資格，需在11月2日之前蒐集約29萬份連署書。為此，國民黨祭出黨紀嚴防黨員相助，並傳出挺郭的藍營地方要角，對於幫郭台銘連署處於按兵不動，例如屏東縣議長周典論就曾公開表示不會協助。

依照目前民調，在泛藍分裂下，在野陣營的任何一位總統參選人，都難以挑戰民進黨推出的總統參選人、現任副總統賴清德；藍營人士說，「一個和尚挑水喝，3個和尚沒水喝」，原支持郭台銘的藍營地方要角，基於自身長期政治發展考量而轉趨保守，為連署增添變數。

郭台銘（左）與賴佩霞（右），9月17日上午赴中選會遞交總統選舉連署登記申請書｜Photo Credit: 中央社

藍營人士以2000年親民黨主席宋楚瑜為例說，當時宋挾著剛卸任省長光環，繳交106萬8888份連署書，最終審核後為94萬9223人；依照郭台銘在多份民調落居下風，即便財力雄厚可廣設連署點，但想達到「百萬連署」，外界存疑。

東海大學政治系教授沈有忠接受《中央社》記者訪問表示，對郭台銘而言，必須穩固自認擁有至少10％的支持度，連署要再多衝高出數十萬份、甚至總數達百萬份，才具備話語權，否則「扮演的是少數破壞者，後續再怎麼操作，都將逐漸被邊緣化。」

此外，郭辦發言人黃士修今天表示，郭台銘是為了整合而來，若在野願意共同推出一組候選人，郭台銘就會直接拿著兩黨的政黨推薦門票登記參選，不用再送連署書件，賴佩霞隨時能功成身退。

國立台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥分析，目前未到11月中旬登記時間的攤牌時刻，在此之前，在野陣營處於彼此較勁狀態，「3個人互相掐著對方脖子，看誰氣比較長。」

曲兆祥表示，郭台銘若連署成功，便握有一張入場券，可繼續與對手比誰的氣長；而郭台銘與柯文哲合作的可能性、大於跟侯友宜合作，因此，郭台銘才會不斷在鏡頭前，向柯文哲喊話「通電話、坐下談」。

曲兆祥指出，連署拚資格是郭台銘的第一步，「但拿到這張票，可以用、也可以不用」；取得資格後並不代表馬上有第2步，而是會等待藍白與其談判，由此可見，郭台銘各項舉動實為不斷「創造籌碼」。

曲兆祥說，重點在於，郭台銘若連署通過，將具備更大空間，決定是否使用這張入場券，在談判桌上盡可能取得有利自身條件。

藍白互動升溫，堅壁清野邊緣化郭台銘意味濃

鴻海創辦人郭台銘今天遞交參選總統連署登記申請書，國民黨日前透過黨員行為規範堅壁清野，促使藍營原先挺郭的地方勢力態度趨於保守。藍營人士分析，國民黨未來將持續與民眾黨商討合作，不理郭台銘，邊緣化意味濃厚。

郭台銘日前宣布參選2024總統，今天上午與資深藝人賴佩霞正式向中選會申請登記為總統副總統選舉被連署人，郭台銘此舉將影響藍、白陣營選情，為在野合作埋下不確定因素；但國民黨由於早設定郭台銘將走向連署一途，黨內對目前結果，皆未感到特別意外。

為此，國民黨日前已頒布黨員行為規範，明定黨員不能為他黨參選人助選，並對幫郭台銘站台的中常委范成連祭出停權2年處分。黨內人士分析，此舉應已發揮嚇阻部分黨員想幫郭台銘連署的效果，且據掌握，部分黨內挺郭派態度已趨向保守。

黨內人士指出，郭台銘從宣布參選以來，民調未出現明顯漲幅，加上一些藍營地方勢力開始收手，對郭台銘要展開的連署態度趨於保留，是否還會對選情造成影響，值得觀察。