郭辦：若郭整合在野可不送連署、拿藍白門票登記，賴佩霞隨時願退；分析指藍白持續邊緣化郭
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郭辦發言人黃士修說，主流民意大聯盟的宗旨就是推動在野整合，只要今天國民黨、民眾黨都同意共同推出一組最強候選人，郭台銘就會直接拿著兩黨的政黨推薦門票登記參選，不用再送連署書件，賴佩霞隨時願意功成身退、成全大局。
郭辦：若在野共推候選人將不送連署書，賴佩霞隨時能功成身退
（中央社）鴻海創辦人郭台銘與副手人選賴佩霞今（17）日申請登記為總統副總統選舉被連署人。郭辦發言人黃士修表示，郭台銘是為了整合而來，若在野願意共同推出一組候選人，郭台銘就會直接拿著兩黨的政黨推薦門票登記參選，不用再送連署書件，賴佩霞隨時能功成身退。
黃士修今天陪同郭台銘及賴佩霞申請登記為總統副總統選舉被連署人，並在2人離開後接受媒體聯訪。
黃士修指出，賴佩霞是一枚非常好的活棋，相比台面上其餘政治人物毫不遜色，但如果郭台銘能夠成功整合在野，賴佩霞隨時願意功成身退、成全大局。
他說，主流民意大聯盟的宗旨就是推動在野整合，只要今天國民黨、民眾黨都同意共同推出一組最強候選人，郭台銘就會直接拿著兩黨的政黨推薦門票登記參選，不用再送連署書件。
此外，對於國民黨智庫召集人、前立委陳學聖質疑賴佩霞廣州暨南大學學歷真實性，黃士修表示，郭台銘是為了整合而來，請國民黨不要再執著這些小我，不要成為整合的破壞者。
記者追問，是否會提出學歷證明，黃士修說，「會，但不是因為陳學聖的惡意攻擊。」
郭台銘拚連署以戰逼談，創造籌碼爭話語權
鴻海創辦人郭台銘搭檔資深藝人賴佩霞投入2024總統大選，將展開連署爭取獨立參選資格；學者分析，郭台銘想在藍白合作之間擁有話語權，就要看連署表現，達標便可坐等談判，各項舉動實為不斷「創造籌碼」。
今年72歲的郭台銘，1974年創建鴻海公司，最初生產塑料產品，隨後踏入電腦科技產業，發展為全球大型科技製造和科技服務商，他多次在富比世全球富豪榜位居台灣首富。
郭台銘8月底宣布投入2024總統大選後，開始走訪全台各地造勢，近日宣布副手人選為賴佩霞，第一時間獲得不少肯定，但賴佩霞隨後爆出雙重國籍和中國大陸博士學歷爭議，平添變數。
郭台銘2019年在國民黨總統初選敗給前高雄市長韓國瑜後，決定退黨，今年在國民黨2024年總統大選初選，又未獲提名；郭台銘當時曾公開宣告，將盡最大努力支援國民黨總統參選人侯友宜，但此後卻在全台舉辦各種造勢活動，為獨立參選鋪路。
依選罷法規定，郭台銘非經政黨推薦，要正式取得總統候選資格，需在11月2日之前蒐集約29萬份連署書。為此，國民黨祭出黨紀嚴防黨員相助，並傳出挺郭的藍營地方要角，對於幫郭台銘連署處於按兵不動，例如屏東縣議長周典論就曾公開表示不會協助。
依照目前民調，在泛藍分裂下，在野陣營的任何一位總統參選人，都難以挑戰民進黨推出的總統參選人、現任副總統賴清德；藍營人士說，「一個和尚挑水喝，3個和尚沒水喝」，原支持郭台銘的藍營地方要角，基於自身長期政治發展考量而轉趨保守，為連署增添變數。
藍營人士以2000年親民黨主席宋楚瑜為例說，當時宋挾著剛卸任省長光環，繳交106萬8888份連署書，最終審核後為94萬9223人；依照郭台銘在多份民調落居下風，即便財力雄厚可廣設連署點，但想達到「百萬連署」，外界存疑。
東海大學政治系教授沈有忠接受《中央社》記者訪問表示，對郭台銘而言，必須穩固自認擁有至少10％的支持度，連署要再多衝高出數十萬份、甚至總數達百萬份，才具備話語權，否則「扮演的是少數破壞者，後續再怎麼操作，都將逐漸被邊緣化。」
此外，郭辦發言人黃士修今天表示，郭台銘是為了整合而來，若在野願意共同推出一組候選人，郭台銘就會直接拿著兩黨的政黨推薦門票登記參選，不用再送連署書件，賴佩霞隨時能功成身退。
國立台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥分析，目前未到11月中旬登記時間的攤牌時刻，在此之前，在野陣營處於彼此較勁狀態，「3個人互相掐著對方脖子，看誰氣比較長。」
曲兆祥表示，郭台銘若連署成功，便握有一張入場券，可繼續與對手比誰的氣長；而郭台銘與柯文哲合作的可能性、大於跟侯友宜合作，因此，郭台銘才會不斷在鏡頭前，向柯文哲喊話「通電話、坐下談」。
曲兆祥指出，連署拚資格是郭台銘的第一步，「但拿到這張票，可以用、也可以不用」；取得資格後並不代表馬上有第2步，而是會等待藍白與其談判，由此可見，郭台銘各項舉動實為不斷「創造籌碼」。
曲兆祥說，重點在於，郭台銘若連署通過，將具備更大空間，決定是否使用這張入場券，在談判桌上盡可能取得有利自身條件。
藍白互動升溫，堅壁清野邊緣化郭台銘意味濃
鴻海創辦人郭台銘今天遞交參選總統連署登記申請書，國民黨日前透過黨員行為規範堅壁清野，促使藍營原先挺郭的地方勢力態度趨於保守。藍營人士分析，國民黨未來將持續與民眾黨商討合作，不理郭台銘，邊緣化意味濃厚。
郭台銘日前宣布參選2024總統，今天上午與資深藝人賴佩霞正式向中選會申請登記為總統副總統選舉被連署人，郭台銘此舉將影響藍、白陣營選情，為在野合作埋下不確定因素；但國民黨由於早設定郭台銘將走向連署一途，黨內對目前結果，皆未感到特別意外。
為此，國民黨日前已頒布黨員行為規範，明定黨員不能為他黨參選人助選，並對幫郭台銘站台的中常委范成連祭出停權2年處分。黨內人士分析，此舉應已發揮嚇阻部分黨員想幫郭台銘連署的效果，且據掌握，部分黨內挺郭派態度已趨向保守。
黨內人士指出，郭台銘從宣布參選以來，民調未出現明顯漲幅，加上一些藍營地方勢力開始收手，對郭台銘要展開的連署態度趨於保留，是否還會對選情造成影響，值得觀察。
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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