大谷翔平列傷兵名單本季確定報銷，日媒分析幾乎篤定奪MLB全壘打王

大谷翔平列天使傷兵名單，本季確定報銷

（中央社）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊16日證實，日本「投打二刀流」巨星大谷翔平因肌肉受傷，將缺席今年例行賽的剩餘賽程。

綜合《法新社》與《路透社》報導，天使在聲明中表示，大谷因右腹斜肌受傷，已被列入10天傷兵名單。

天使今年已離季後賽十分遙遠，大谷在本賽季結束後將成為自由球員，這次受傷代表他可能已經結束作為天使隊球員的最後一場比賽。

自9月3日以來，大谷就因右腹斜肌受傷而未出賽，而他肘部韌帶出現撕裂傷之後，從8月23日起就沒有上場投球。

現年29歲的大谷雖參加了賽前練習，仍錯過15日對底特律老虎的比賽。

近幾週來，大谷的未來一直籠罩在不確定性中。

這位日籍王牌球員預計將在球季結束後掀起一場激烈爭奪戰，許多球隊將爭取與他簽約。

然而，肘部傷勢已使大谷的自由球員身分變得複雜，他可能需要接受第2次韌帶置換手術，而進行這類手術幾乎將讓他錯過2024年球季的大部分賽事。

大谷被譽為是繼傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）以來最好的二刀流球員，他今年賽季表現出色，擊出44支全壘打，自責分為3.14，並在132局中投出167次三振。

大谷翔平本季因傷報銷，日媒分析幾乎篤定奪全壘打王

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使超級球星大谷翔平本季因傷報銷，不過，他目前以44轟穩居美國聯盟全壘打王寶座，日媒分析幾乎篤定將成為首位奪下全壘打王頭銜的日籍選手。

日媒Full-Count報導，天使球團16日宣布大谷翔平因右側腹痛進入10天傷兵名單，將缺席本季剩餘賽事。不過，即使提前打包，大谷目前仍以44支全壘打居美聯首位，領先第2名9支之多。

大谷目前在美聯全壘打排行榜穩居首位，芝加哥白襪羅伯特（Luis Robert Jr.）以35轟次之。羅伯特近況不佳，截至日本時間9月16日止的9月打擊率僅1成75，也沒有敲出任何一支全壘打，未能縮小與大谷間差距，若要超越大谷，必須在本季剩餘的14場比賽敲出10轟。

至於以34轟在美聯排名第3的德州遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia），日本時間9月9日因右膝疼痛進入10天傷兵名單，最快也得到9月19日才能出賽，且若要超越大谷，就必須在9月19日起的13場比賽敲出11轟。

但以賈西亞受傷前的平均4場比賽敲出1轟的速度來看，如果要超越大谷勢必得提升開轟頻率。

大谷本季若能順利拿到美聯全壘打王頭銜，將是繼2004年拿下美聯打擊王的日籍傳奇球星鈴木一朗後，又一位拿下3大打擊頭銜之一的日籍選手，也將是拿到全壘打王殊榮的首位亞洲球員。

雖然大谷本季開轟數未能超越自己在2021年敲出的46支全壘打紀錄，但拿下全壘打王已近在眼前。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：邱宜君