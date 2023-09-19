各黨總統候選人積極爭取年輕選民，「政治網紅」柯文哲會一直贏下去嗎？

文：上官亂

2024年的台灣總統大選被各界視為最關鍵的一年，民進黨候選人賴清德、國民黨候選人侯友宜和民眾黨候選人柯文哲（或許還有郭台銘）誰當總統，似乎決定了台灣未來不同的走向。雖然賴清德的民調一直高居第一，但長期以來，柯文哲都被認為是最有力的挑戰者，他帶領第三勢力民眾黨，標榜打破藍綠兩黨壟斷，爭取中間選民和年輕選民，也確實擁有最多年輕支持者。

不少台灣人擔心，柯文哲會複製2020年蔡英文的待遇——無數年輕人為了他而返鄉投票。但也有很多人説，一場716大遊行，捅破了「柯粉」獨佔年輕群體的「假象」，似乎柯文哲的年輕支持者並沒有想像的那麼多，也沒有那麼多元，而且遊行之後女性支持者變得更少。真相到底如何呢？

正好，最近《鏡週刊》做了一個專題策劃，邀請賴清德、侯友宜、柯文哲三位總統候選人，分別寫一封信給台灣年輕人。這對三個人來説無疑是一場難得的跟年輕人對話的機會，更是向大眾展示自己政見的時機，也讓人們更清晰地看到三位候選人面對新世代的態度。那麼，柯文哲的表現是否名副其實，賴清德和侯友宜又有沒有機會在年輕群體上破局呢？

柯文哲歷來深耕年輕群體，其社媒內容個性突出，引人注目

柯文哲的「年輕代言人」形象是偶然形成的，後期經過不斷塑造加強，成了今天的樣子。他的政治生涯主要發跡於2014年的太陽花運動。當年還是政治素人的他，就運用了網路選戰打法，成功當選台北市長，那時他就開始掌握和年輕人互動的規則。他或許並不懂年輕人到底喜歡什麼，但是他沒有包袱和顧慮，所以願意放手讓年輕人做。我記得2015年來台灣的時候，在台中的文創市集上，曾看到一個發明政治諷刺桌遊的小團隊，柯文哲也是其中重要的被諷刺角色之一，但是柯文哲的市長辦公室卻主動跟他們聯繫，誠懇邀請進行合作。

他跟年輕人的廣泛互動，通常被認為始於社群媒體。在Instagram等社群媒體上的表現，也能看出柯文哲和其他兩位候選人最大的區別。

柯文哲的帳號創立於2017年——大概是為了2018年的連任做準備，侯友宜創立於2017年，賴清德創立於2019年，但柯文哲的Instagram粉絲109萬，12萬的賴清德和9萬出頭的侯友宜幾乎只是他的零頭，有90多萬粉絲的蔡英文勉強可與其匹敵。柯文哲的臉書粉絲212萬，侯友宜63萬，賴清德82萬，同樣只有317萬的蔡英文能打敗柯文哲。

Photo Credit: 中央社

三人的社群媒體營運情況差距到底在哪裡？

首先，柯文哲的內容更符合段影音時代的傳播規律。習慣短影音的受眾大都會在3秒之內決定要不要劃過一個影音，但是「短」，絕不意味著時間短，而是在短時間內隱藏最多的有效訊息量，能在開頭3秒就吸引人。柯文哲團隊深知這個道理，以IG為例，比起其他兩個候選人的內容，柯文哲的內容可看性更高，有效訊息更多。

他的內容主要分為幾大類。第一，回應爭議性話題，比如他對郭台銘「併購民眾黨」的回應，自民黨幹事「拒台參加CPTPP」（全面與進步跨太平洋夥伴關係協定——編者注）的回應，「白飯理論」，前瞻預算的評論，這些都有強烈的政治表達和針對性的評論⋯⋯這些內容能塑造他坦承的個性，同時達到回應熱議的效果。第二，緊跟短影音流行趨勢的跟風影片，比如跟反骨男孩一起跳《求佛》，在自己的演唱會上跳《Queen card》，連演唱會都要賣線上觀看票⋯⋯雖然大多毀譽參半，但能吸引到很高的流量。第三，凸顯他個性的日常行程文宣影片，比如品嚐美食，拜會族群，體驗不同職業。作為一個政治人物，他不刻意親民，而是展現出自己雖然不習慣、不瞭解，但是仍然努力融入和嘗試的風格，年輕人會覺得很真實。

他的文宣團隊通過這些內容塑造了一個這樣的「柯P」：真實敢言不做作、有料有趣且有種。當然，關注柯文哲的人並不一定是「柯粉」，我有不少好友就關注了他，但他們並非柯文哲和民眾黨支持者。這説明，柯文哲的社群媒體內容是有吸引力的，不管是支持者還是反對者，都可以從他的內容中找到素材和話題。

而賴清德的Instagram內容文宣化比較重，主要還是日常行程和政見宣導，很少有直接的政治表達，也很少有新聞採訪片段，基本沒有爭議性的話題和回應。雖然他的團隊在努力嘗試活潑的風格，但囿於內容本身的單一化，和賴清德內斂的性格，整個內容對年輕人的吸引力不大。據瞭解賴清德的人説，他可以讓文宣團隊的年輕人拍網紅影片，但很難自己上陣拍攝，扮醜或者跳網紅舞蹈的形式對他來説比較困難，他甚至連改變髮型都很難。也可能因為，他覺得做事情比做人設更重要。但是，賴清德是否有機會重演蔡英文當年的社群媒體營銷路線呢？

據瞭解蔡英文文宣團隊的人向我透露，蔡英文黨政之初，也是不重視社群媒體包裝。但是隨著2018年九合一大敗，以及2019年民進黨選舉的頹勢，蔡英文開始重視社群媒體。尤其是隨後賴清德突然競爭黨內初選，她開始迅速放下包袱，加快和網紅合作，利用社群媒體拉近和年輕人的距離。這種做法也使她的確迅速提升人氣。但現在的賴清德是否還有時間和資源，複製蔡英文擁抱年輕人的路線，尚未可知。

侯友宜的內容也有文宣化過重的問題，而且可能因為他現在還是新北市長，內容中更多的還是市長的政策展示和日常行程，沒有太多作為總統候選人的政治表達。另外，他可能也會擔心，如果在市長職務期間過度宣揚總統候選人的身分，會加強「落跑市長」的印象，步韓國瑜的後塵。可以説，在內容方面，他面臨的束縛比賴清德更多。