各黨總統候選人積極爭取年輕選民，「政治網紅」柯文哲會一直贏下去嗎？
我們想讓你知道的是
在毀譽參半的「KP Show」演唱會結束後，他在臉書上坦誠地説：「 創新是弱勢者的義務 ，在資源如此不對等的狀態下，我們必須用創意突圍。」同時他認為「選舉可以很歡樂，很溫馨、更要給人民希望。」換句話説，走年輕化的網紅路線，似乎是不得已而為之，因為民眾黨的資源少，只有依靠網路聲量，打空戰，才能獲得支持。
文：上官亂
2024年的台灣總統大選被各界視為最關鍵的一年，民進黨候選人賴清德、國民黨候選人侯友宜和民眾黨候選人柯文哲（或許還有郭台銘）誰當總統，似乎決定了台灣未來不同的走向。雖然賴清德的民調一直高居第一，但長期以來，柯文哲都被認為是最有力的挑戰者，他帶領第三勢力民眾黨，標榜打破藍綠兩黨壟斷，爭取中間選民和年輕選民，也確實擁有最多年輕支持者。
不少台灣人擔心，柯文哲會複製2020年蔡英文的待遇——無數年輕人為了他而返鄉投票。但也有很多人説，一場716大遊行，捅破了「柯粉」獨佔年輕群體的「假象」，似乎柯文哲的年輕支持者並沒有想像的那麼多，也沒有那麼多元，而且遊行之後女性支持者變得更少。真相到底如何呢？
正好，最近《鏡週刊》做了一個專題策劃，邀請賴清德、侯友宜、柯文哲三位總統候選人，分別寫一封信給台灣年輕人。這對三個人來説無疑是一場難得的跟年輕人對話的機會，更是向大眾展示自己政見的時機，也讓人們更清晰地看到三位候選人面對新世代的態度。那麼，柯文哲的表現是否名副其實，賴清德和侯友宜又有沒有機會在年輕群體上破局呢？
柯文哲歷來深耕年輕群體，其社媒內容個性突出，引人注目
柯文哲的「年輕代言人」形象是偶然形成的，後期經過不斷塑造加強，成了今天的樣子。他的政治生涯主要發跡於2014年的太陽花運動。當年還是政治素人的他，就運用了網路選戰打法，成功當選台北市長，那時他就開始掌握和年輕人互動的規則。他或許並不懂年輕人到底喜歡什麼，但是他沒有包袱和顧慮，所以願意放手讓年輕人做。我記得2015年來台灣的時候，在台中的文創市集上，曾看到一個發明政治諷刺桌遊的小團隊，柯文哲也是其中重要的被諷刺角色之一，但是柯文哲的市長辦公室卻主動跟他們聯繫，誠懇邀請進行合作。
他跟年輕人的廣泛互動，通常被認為始於社群媒體。在Instagram等社群媒體上的表現，也能看出柯文哲和其他兩位候選人最大的區別。
柯文哲的帳號創立於2017年——大概是為了2018年的連任做準備，侯友宜創立於2017年，賴清德創立於2019年，但柯文哲的Instagram粉絲109萬，12萬的賴清德和9萬出頭的侯友宜幾乎只是他的零頭，有90多萬粉絲的蔡英文勉強可與其匹敵。柯文哲的臉書粉絲212萬，侯友宜63萬，賴清德82萬，同樣只有317萬的蔡英文能打敗柯文哲。
三人的社群媒體營運情況差距到底在哪裡？
首先，柯文哲的內容更符合段影音時代的傳播規律。習慣短影音的受眾大都會在3秒之內決定要不要劃過一個影音，但是「短」，絕不意味著時間短，而是在短時間內隱藏最多的有效訊息量，能在開頭3秒就吸引人。柯文哲團隊深知這個道理，以IG為例，比起其他兩個候選人的內容，柯文哲的內容可看性更高，有效訊息更多。
他的內容主要分為幾大類。第一，回應爭議性話題，比如他對郭台銘「併購民眾黨」的回應，自民黨幹事「拒台參加CPTPP」（全面與進步跨太平洋夥伴關係協定——編者注）的回應，「白飯理論」，前瞻預算的評論，這些都有強烈的政治表達和針對性的評論⋯⋯這些內容能塑造他坦承的個性，同時達到回應熱議的效果。第二，緊跟短影音流行趨勢的跟風影片，比如跟反骨男孩一起跳《求佛》，在自己的演唱會上跳《Queen card》，連演唱會都要賣線上觀看票⋯⋯雖然大多毀譽參半，但能吸引到很高的流量。第三，凸顯他個性的日常行程文宣影片，比如品嚐美食，拜會族群，體驗不同職業。作為一個政治人物，他不刻意親民，而是展現出自己雖然不習慣、不瞭解，但是仍然努力融入和嘗試的風格，年輕人會覺得很真實。
他的文宣團隊通過這些內容塑造了一個這樣的「柯P」：真實敢言不做作、有料有趣且有種。當然，關注柯文哲的人並不一定是「柯粉」，我有不少好友就關注了他，但他們並非柯文哲和民眾黨支持者。這説明，柯文哲的社群媒體內容是有吸引力的，不管是支持者還是反對者，都可以從他的內容中找到素材和話題。
而賴清德的Instagram內容文宣化比較重，主要還是日常行程和政見宣導，很少有直接的政治表達，也很少有新聞採訪片段，基本沒有爭議性的話題和回應。雖然他的團隊在努力嘗試活潑的風格，但囿於內容本身的單一化，和賴清德內斂的性格，整個內容對年輕人的吸引力不大。據瞭解賴清德的人説，他可以讓文宣團隊的年輕人拍網紅影片，但很難自己上陣拍攝，扮醜或者跳網紅舞蹈的形式對他來説比較困難，他甚至連改變髮型都很難。也可能因為，他覺得做事情比做人設更重要。但是，賴清德是否有機會重演蔡英文當年的社群媒體營銷路線呢？
據瞭解蔡英文文宣團隊的人向我透露，蔡英文黨政之初，也是不重視社群媒體包裝。但是隨著2018年九合一大敗，以及2019年民進黨選舉的頹勢，蔡英文開始重視社群媒體。尤其是隨後賴清德突然競爭黨內初選，她開始迅速放下包袱，加快和網紅合作，利用社群媒體拉近和年輕人的距離。這種做法也使她的確迅速提升人氣。但現在的賴清德是否還有時間和資源，複製蔡英文擁抱年輕人的路線，尚未可知。
侯友宜的內容也有文宣化過重的問題，而且可能因為他現在還是新北市長，內容中更多的還是市長的政策展示和日常行程，沒有太多作為總統候選人的政治表達。另外，他可能也會擔心，如果在市長職務期間過度宣揚總統候選人的身分，會加強「落跑市長」的印象，步韓國瑜的後塵。可以説，在內容方面，他面臨的束縛比賴清德更多。
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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