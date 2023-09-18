農業部公布進口蛋流向：2491萬顆通路販售、5402萬顆耗損到期銷毀，不會流入市場

農業部公布進口蛋流向，2491萬顆通路販售、5402萬顆耗損到期銷毀

（中央社）進口雞蛋爭議，農業部16日公布流向，今（2023）年3至7月共進口1億4000萬顆雞蛋，其中17.14%到洗選場並上架通路販售，加工占比23.59%，另外有3成多，約5402萬顆耗損、到期封存銷毀。

上半年國產雞蛋因產量不足，甚至引發黑市價格問題，農業部啟動專案進口雞蛋方案因應，但因近期又發生台農蛋品標錯效期爭議，使得外界關注進口雞蛋流向。

農業部前日召開臨時記者會，公布今年3月至7月進口雞蛋數據，並由陳吉仲親上火線說明進口雞蛋的流向。

陳吉仲表示，進口雞蛋進口後，必須經過海關查驗、邊境檢疫、報稅等程序，才可以放行提領，中央畜產會提領後會再分4種流向，包含洗選、加工、轉為庫存以及過期耗損。

陳吉仲說，1億4000多萬顆雞蛋中，進入洗選場後上架通路販售的殼蛋共2491萬顆，占比17.14%，進入加工成為液蛋、水煮蛋、滷蛋、茶葉等共3428萬顆、占比23.59%，至於轉為庫存包含殼蛋和加工蛋品的共有3209萬顆，共22.08%。

陳吉仲也說，在這過程中會有洗選、運輸的耗損，加上6月到7月雞蛋需求量降低，因此耗損與到期的進口雞蛋共5402萬顆、占比共37.18%，但這些蛋都有再利用，包含已經送往堆肥232萬顆，而待銷毀者有5170萬顆，已全數封存，不會流入國內市場。

食藥署連3天聯合輔導洗選蛋業者，加強3重點

（中央社）衛生福利部食品藥物管理署昨（17）日表示，將與農業部合作，展開洗選蛋業者全面輔導，3天內完成，預計約10多家，加強3大重點為標示正確、文件保存及倉儲管理。

因應3月以來缺蛋情形，農業部推動專案進口雞蛋，近日陷入遭疑補助圖利特定廠商、洗選業者誤標效期等爭議。食藥署副署長林金富昨天告訴中央社ㄒ記者，奉行政院指示，與農業部共同合作，由農業部提供進口雞蛋洗選業者名單，將對業者啟動聯合全面輔導。

林金富說，這次聯合全面輔導有3大重點，第1點是產品標示，包含正確標示產地、有效日期，所指的有效日期應依照輸入時原廠提供或揭露日期為主；第2點為文件保存，業者應保存來源憑證與產品流向紀錄；第3點是倉儲管理，應遵行先進先出原則，避免逾期，同時注意溫度控管。

食藥署發布新聞稿說明，聯合輔導行前會議將於明天舉行，19日啟動至21日，3天內完成全數進口雞蛋洗選業者輔導。

另外，食藥署已啟動「加強市售雞蛋稽查專案」，針對全國販售通路，如量販店、賣場、超市等進行雞蛋聯合查核，至12月底預計查核4000件。

桃園查進口蛋回收，下一步針對營養午餐團膳業者

Photo Credit: 桃園市政府衛生局提供 via 中央社 桃園市政府衛生局17日表示，週六日2天共查核42家 傳統雞蛋販售商行都是國產雞蛋，且有溯源標章可追 循，為因應最新查核情況，將針對供應學校營養午餐 的團膳業者進一步查訪。

（中央社）桃園市政府衛生局昨天兵分4路持續視察蛋加工廠、供應商及蛋品行，稽查雞蛋有無國產混入進口雞蛋情形，後續將針對供應學校營養午餐的團膳業者進一步查訪，以維護師生健康。

衛生局前天針對桃園市某蛋品工廠將巴西進口蛋生產為未殺菌液蛋，產地卻標示台灣，且散裝蛋未標示品名及產地，分別依食安法開罰並下架回收。

衛生局晚間發布新聞稿表示，昨天與農業局前往仲毅農產品公司了解，現場見回收下架散蛋，籃上貼有畜產會、入庫日期及批號標籤，共計16籃約192公斤，已要求業者針對這次進口雞蛋回收下架，預計18日全數完成。

另外，衛生局查核乙太農產品在8月底有進口泰國雞蛋312箱製成蒸煮蛋，剩餘48箱有效日期到今年的9月22日，業者表示，因製成過程品質不佳，所以不再製成等待銷毀，衛生局也現場進行抽驗。

衛生局說，這次運用桃園市餐飲業者登錄於「桃食安心資訊平台」的餐點食材供應商資料庫，經搜尋位於桃園市的雞蛋販售商有374家，衛生局將依此名單持續追查，並將結果公布於平台查驗專區供查詢，衛生局鼓勵業者登錄全食材溯源資訊，當食安事件發生時，可在第一時間掌握使用疑慮食品（材）店家。

衛生局指出，週六日2天共查核42家傳統雞蛋販售商行都是國產雞蛋，且有溯源標章可追循，為因應最新查核情況，衛生局將針對供應學校營養午餐的團膳業者進一步查訪，確認標示不實的混蛋或蛋製品是否影響師生午餐品質，以維護師生健康。

農業部：到期進口蛋封存於畜產會，不會流入市場

（中央社）專案進口雞蛋風波不斷，外界關切多達5400萬顆蛋保存屆期，農業部昨天表示，到期的進口雞蛋全數封存於畜產會倉儲中，沒有流入洗選場，更不會流入國內市場販售，而是作為農業多元循環利用原料資材為主，請消費者安心。

農業部昨天發布新聞稿說明，3月起緊急辦理專案進口雞蛋，同時搭配建立滾動安全庫存，在國內雞蛋產量不足時，才會啟動進口調度，而不是以販售進口雞蛋為目的；保障蛋農生計，也不讓國內蛋價和蛋農受影響。

外界關心目前逾5400萬顆到期雞蛋的數量是否合理，農業部說明，雞蛋每月進口量都視國內需求情況調整；從出口國冷鏈運輸到台灣到港通關後，持續以冷鏈運輸送往中央畜產會倉儲儲存，隨後視國內雞蛋產量和消費者需求，適時調度進口雞蛋前往洗選場、加工廠。

農業部表示，國內雞蛋需求量會在不同月份有所變動，當國內產量可以滿足國內需求時，畜產會的庫存進口雞蛋就不會釋出，避免打亂國內雞蛋供應的市場秩序，以確保國內蛋農生計，因此會有進口雞蛋陸續到期。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航