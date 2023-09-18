農業部公布進口蛋流向：2491萬顆通路販售、5402萬顆耗損到期銷毀，不會流入市場
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上半年國產雞蛋因產量不足，甚至引發黑市價格問題，農業部啟動專案進口雞蛋方案因應，但因近期又發生台農蛋品標錯效期爭議，使得外界關注進口雞蛋流向。農業部前日召開臨時記者會，公布今年3月至7月進口雞蛋數據，並由陳吉仲親上火線說明進口雞蛋的流向。
農業部公布進口蛋流向，2491萬顆通路販售、5402萬顆耗損到期銷毀
（中央社）進口雞蛋爭議，農業部16日公布流向，今（2023）年3至7月共進口1億4000萬顆雞蛋，其中17.14%到洗選場並上架通路販售，加工占比23.59%，另外有3成多，約5402萬顆耗損、到期封存銷毀。
上半年國產雞蛋因產量不足，甚至引發黑市價格問題，農業部啟動專案進口雞蛋方案因應，但因近期又發生台農蛋品標錯效期爭議，使得外界關注進口雞蛋流向。
農業部前日召開臨時記者會，公布今年3月至7月進口雞蛋數據，並由陳吉仲親上火線說明進口雞蛋的流向。
陳吉仲表示，進口雞蛋進口後，必須經過海關查驗、邊境檢疫、報稅等程序，才可以放行提領，中央畜產會提領後會再分4種流向，包含洗選、加工、轉為庫存以及過期耗損。
陳吉仲說，1億4000多萬顆雞蛋中，進入洗選場後上架通路販售的殼蛋共2491萬顆，占比17.14%，進入加工成為液蛋、水煮蛋、滷蛋、茶葉等共3428萬顆、占比23.59%，至於轉為庫存包含殼蛋和加工蛋品的共有3209萬顆，共22.08%。
陳吉仲也說，在這過程中會有洗選、運輸的耗損，加上6月到7月雞蛋需求量降低，因此耗損與到期的進口雞蛋共5402萬顆、占比共37.18%，但這些蛋都有再利用，包含已經送往堆肥232萬顆，而待銷毀者有5170萬顆，已全數封存，不會流入國內市場。
食藥署連3天聯合輔導洗選蛋業者，加強3重點
（中央社）衛生福利部食品藥物管理署昨（17）日表示，將與農業部合作，展開洗選蛋業者全面輔導，3天內完成，預計約10多家，加強3大重點為標示正確、文件保存及倉儲管理。
因應3月以來缺蛋情形，農業部推動專案進口雞蛋，近日陷入遭疑補助圖利特定廠商、洗選業者誤標效期等爭議。食藥署副署長林金富昨天告訴中央社ㄒ記者，奉行政院指示，與農業部共同合作，由農業部提供進口雞蛋洗選業者名單，將對業者啟動聯合全面輔導。
林金富說，這次聯合全面輔導有3大重點，第1點是產品標示，包含正確標示產地、有效日期，所指的有效日期應依照輸入時原廠提供或揭露日期為主；第2點為文件保存，業者應保存來源憑證與產品流向紀錄；第3點是倉儲管理，應遵行先進先出原則，避免逾期，同時注意溫度控管。
食藥署發布新聞稿說明，聯合輔導行前會議將於明天舉行，19日啟動至21日，3天內完成全數進口雞蛋洗選業者輔導。
另外，食藥署已啟動「加強市售雞蛋稽查專案」，針對全國販售通路，如量販店、賣場、超市等進行雞蛋聯合查核，至12月底預計查核4000件。
桃園查進口蛋回收，下一步針對營養午餐團膳業者
（中央社）桃園市政府衛生局昨天兵分4路持續視察蛋加工廠、供應商及蛋品行，稽查雞蛋有無國產混入進口雞蛋情形，後續將針對供應學校營養午餐的團膳業者進一步查訪，以維護師生健康。
衛生局前天針對桃園市某蛋品工廠將巴西進口蛋生產為未殺菌液蛋，產地卻標示台灣，且散裝蛋未標示品名及產地，分別依食安法開罰並下架回收。
衛生局晚間發布新聞稿表示，昨天與農業局前往仲毅農產品公司了解，現場見回收下架散蛋，籃上貼有畜產會、入庫日期及批號標籤，共計16籃約192公斤，已要求業者針對這次進口雞蛋回收下架，預計18日全數完成。
另外，衛生局查核乙太農產品在8月底有進口泰國雞蛋312箱製成蒸煮蛋，剩餘48箱有效日期到今年的9月22日，業者表示，因製成過程品質不佳，所以不再製成等待銷毀，衛生局也現場進行抽驗。
衛生局說，這次運用桃園市餐飲業者登錄於「桃食安心資訊平台」的餐點食材供應商資料庫，經搜尋位於桃園市的雞蛋販售商有374家，衛生局將依此名單持續追查，並將結果公布於平台查驗專區供查詢，衛生局鼓勵業者登錄全食材溯源資訊，當食安事件發生時，可在第一時間掌握使用疑慮食品（材）店家。
衛生局指出，週六日2天共查核42家傳統雞蛋販售商行都是國產雞蛋，且有溯源標章可追循，為因應最新查核情況，衛生局將針對供應學校營養午餐的團膳業者進一步查訪，確認標示不實的混蛋或蛋製品是否影響師生午餐品質，以維護師生健康。
農業部：到期進口蛋封存於畜產會，不會流入市場
（中央社）專案進口雞蛋風波不斷，外界關切多達5400萬顆蛋保存屆期，農業部昨天表示，到期的進口雞蛋全數封存於畜產會倉儲中，沒有流入洗選場，更不會流入國內市場販售，而是作為農業多元循環利用原料資材為主，請消費者安心。
農業部昨天發布新聞稿說明，3月起緊急辦理專案進口雞蛋，同時搭配建立滾動安全庫存，在國內雞蛋產量不足時，才會啟動進口調度，而不是以販售進口雞蛋為目的；保障蛋農生計，也不讓國內蛋價和蛋農受影響。
外界關心目前逾5400萬顆到期雞蛋的數量是否合理，農業部說明，雞蛋每月進口量都視國內需求情況調整；從出口國冷鏈運輸到台灣到港通關後，持續以冷鏈運輸送往中央畜產會倉儲儲存，隨後視國內雞蛋產量和消費者需求，適時調度進口雞蛋前往洗選場、加工廠。
農業部表示，國內雞蛋需求量會在不同月份有所變動，當國內產量可以滿足國內需求時，畜產會的庫存進口雞蛋就不會釋出，避免打亂國內雞蛋供應的市場秩序，以確保國內蛋農生計，因此會有進口雞蛋陸續到期。
新聞來源
- 食藥署連3天聯合輔導洗選蛋業者 加強3重點（中央社）
- 農業部：到期進口蛋封存於畜產會 不會流入市場（中央社）
- 桃園查進口蛋回收 下一步針對營養午餐團膳業者（中央社）
- 農業部公布進口蛋流向 2491萬顆通路販售、5402萬顆耗損到期銷毀（中央社）
延伸閱讀
- 國民黨再質疑巴西進口蛋，防檢署：於非疫區期間准入巴西雞蛋，且未助超思提前作業
- 超思進口蛋爭議陳吉仲喊告犯眾怒，網路負面聲量創下年度高峰
- 進口蛋誤標效期，台農董座冤喊「依平常作業模式」；國民黨赴監察院陳情農業部違法失職
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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