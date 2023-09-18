行政院澄清無農業部長請辭獲准情事，蘇貞昌：陳吉仲還沒提辭職書，有人急放話非常惡劣

政院：陳建仁認為陳吉仲有責釐清外界對進口蛋質疑，無請辭獲准情事

（中央社）行政院發言人林子倫昨（17）日說，近日外界對進口雞蛋有各項質疑，農業部長陳吉仲曾口頭向行政院長陳建仁致歉，並表示願意負責；但陳建仁認為陳吉仲有責任釐清質疑、檢討政策，並無「請辭獲准」情形。

林子倫晚間透過媒體群組表示，昨天有媒體報導傳聞內閣人事異動，關於近日進口雞蛋專案相關議題，農業部已多次主動對外澄清各項質疑，相關措施都依法行政。

林子倫說，鑒於近期因各種政治操作，導致社會紛亂，也造成行政團隊的困擾，農業部長陳吉仲確曾因此以口頭，向行政院長陳建仁表達對社會大眾及行政團隊的歉意，並主動表示願負起自己的責任。

林子倫指出，但陳建仁認為，現階段陳吉仲有責任持續向各界釐清所有質疑，並將進口雞蛋政策進行通盤檢討，作為未來精進措施的基礎，並無媒體報導在昨天「請辭獲准」情事，相關報導有誤，應予澄清。

林子倫表示，今（2023）年因禽流感及國際原物料價格動盪，導致國內雞蛋產量供需失衡，陳吉仲從年初起就展開多項行政措施，透過進口專案及輔導國內業者轉型等各種方式平衡雞蛋價格，打擊黑市炒作，也獲得相關成效。

林子倫說，對於社會疑慮之處，仍應持續溝通說明，避免造成社會誤解；因此，陳建仁已請陳吉仲在21日的行政院會中，提出進口雞蛋專案的成效檢討與策進作為報告。

林子倫表示，行政院也將準備完整資料，向立法院提出專案報告，期盼儘速化解社會疑慮，確保民眾糧食安全及國內蛋農生計與權益。

蘇貞昌：陳吉仲還沒提辭職書，有人急放話非常惡劣

（中央社）前行政院長蘇貞昌昨天說，農業部長陳吉仲還沒提出辭職書，總統蔡英文也沒要陳吉仲辭職，就有人急著放話、操作，非常惡劣；陳吉仲已被弄得身心俱疲，他要替陳吉仲加油。

媒體報導，陳吉仲因為進口蛋爭議，昨天傳出請辭獲准。

民進黨台北市立委參選人吳沛憶晚間舉行「和平保台．溫暖好政」施政願景說明會，由新北市議員戴瑋姍、卓冠廷擔任主持人，並邀請前行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、無黨籍立委林昶佐等人出席。

蘇貞昌晚間受訪時表示，陳吉仲到現在還沒提出辭職書，總統蔡英文也沒有要陳吉仲辭職，就有人急著放話、操作，這非常惡劣。

蘇貞昌說，陳吉仲是學者從政、勇於任事，為農民、農業做很多事，例如防止非洲豬瘟，至今都還平安無事；且為農民落實「三保一金」，大力推動農產品冷鏈以提高農產品產值，陳吉仲這些年，實在是辛苦了。

蘇貞昌指出，就以這次雞蛋問題來說，台灣進口雞蛋的國家發生禽流感，沒有雞蛋可以賣給台灣，加上受極端型氣候影響，雞蛋產量大幅下跌，一時調配不及；陳吉仲用盡努力，從其他國家進口雞蛋，因此沒有發生蛋荒，蛋價也未無限飆高。

蘇貞昌說，蛋價穩定後，農業部也沒有因雞蛋正常生產後，就把手上有的雞蛋全部釋出、衝擊蛋農。雞蛋寧可進口多一點，不要發生蛋荒、讓蛋價飆揚，這是正確的；但今天卻事後諸葛，反過來痛加批評，這就是「做到流汗、乎人嫌到流涎」。

蘇貞昌表示，他為陳吉仲不捨，也要為陳吉仲加油，希望大家多替陳吉仲加油，但老實說，陳吉仲現在已經被弄得身心俱疲。

Photo Credit: 中央社 前行政院長蘇貞昌指出，農業部長陳吉仲還沒提出辭職書，就有人急著放話、操作，非常惡劣。

進口雞蛋爭議，侯友宜：綠營不講清楚就由我查清楚

（中央社）專案進口雞蛋相關議題發酵，正在美國訪問的國民黨總統參選人侯友宜昨天說，民進黨不講清楚，就換他好好查清楚；他已下令新北市衛生局，要求農業部將整個流向都要交給地方政府，一定要把流向查清楚。

媒體報導，農業部長陳吉仲因進口蛋爭議，昨天傳出請辭獲准，但行政院晚間表示，無「請辭獲准」情形。前行政院長蘇貞昌則說，陳吉仲還沒提出辭職書，總統蔡英文也沒要陳吉仲辭職，就有人急著放話、操作，非常惡劣。

侯友宜美東時間17日上午接受媒體訪問時、針對進口蛋議題表示，在這次缺蛋危機中，看到民眾質疑進口蛋問題重重，也浪費很多公帑；食安問題讓人民生活在恐懼中，民進黨卻一直不願意面對、講清楚，如果講不清楚、人民永遠不知道有沒有吃到逾期的蛋，生活一定非常惶恐。

侯友宜強調，民進黨不講清楚，就換他好好查清楚，他已下令新北市衛生局，要求農業部將整個流向要交給地方政府，新北衛生局一定要把流向查清楚，還給人民一個安全的食品。

由於侯友宜18日將到布魯金斯研究院發表演說，預計針對兩岸、國防等議題，正式對外發表他的「3D戰略」，分別為deterrence（嚇阻）、dialogue（對話）、de-escalating（降低緊張、風險）；侯友宜說，他的國防政策從一開始，就強調台海安定、台灣安全與世界安心，國防能力要提升、也要加強對話，更重要的是要扮演和平促進者、風險降低者，希望雙管齊下讓台海穩定，保護台灣安全。

談及16日晚間在紐澤西出席的僑宴，侯友宜表示，看到美國眾議員來參加僑宴，且對中華民國非常支持，他也被僑胞的熱情所感動；昨天有聊了一下，眾議員非常關心台灣並給予祝福，亦希望他在總統大選過程順利。

此外，媒體詢問傳民眾黨總統參選人柯文哲將再次訪美，兩人是否會在10月坐下來談合作。侯友宜說，他和柯文哲都有雙北的市政交流經驗，面對這次總統大選，一定會努力往前走；他是國民黨總統參選人，會結合所有力量，一起贏得勝選。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航