行政院澄清無農業部長請辭獲准情事，蘇貞昌：陳吉仲還沒提辭職書，有人急放話非常惡劣
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農業部長陳吉仲因進口蛋爭議，昨天傳出請辭獲准，但行政院晚間表示，無「請辭獲准」情形。前行政院長蘇貞昌則說，陳吉仲還沒提出辭職書，總統蔡英文也沒要陳吉仲辭職，就有人急著放話、操作，非常惡劣。
政院：陳建仁認為陳吉仲有責釐清外界對進口蛋質疑，無請辭獲准情事
（中央社）行政院發言人林子倫昨（17）日說，近日外界對進口雞蛋有各項質疑，農業部長陳吉仲曾口頭向行政院長陳建仁致歉，並表示願意負責；但陳建仁認為陳吉仲有責任釐清質疑、檢討政策，並無「請辭獲准」情形。
林子倫晚間透過媒體群組表示，昨天有媒體報導傳聞內閣人事異動，關於近日進口雞蛋專案相關議題，農業部已多次主動對外澄清各項質疑，相關措施都依法行政。
林子倫說，鑒於近期因各種政治操作，導致社會紛亂，也造成行政團隊的困擾，農業部長陳吉仲確曾因此以口頭，向行政院長陳建仁表達對社會大眾及行政團隊的歉意，並主動表示願負起自己的責任。
林子倫指出，但陳建仁認為，現階段陳吉仲有責任持續向各界釐清所有質疑，並將進口雞蛋政策進行通盤檢討，作為未來精進措施的基礎，並無媒體報導在昨天「請辭獲准」情事，相關報導有誤，應予澄清。
林子倫表示，今（2023）年因禽流感及國際原物料價格動盪，導致國內雞蛋產量供需失衡，陳吉仲從年初起就展開多項行政措施，透過進口專案及輔導國內業者轉型等各種方式平衡雞蛋價格，打擊黑市炒作，也獲得相關成效。
林子倫說，對於社會疑慮之處，仍應持續溝通說明，避免造成社會誤解；因此，陳建仁已請陳吉仲在21日的行政院會中，提出進口雞蛋專案的成效檢討與策進作為報告。
林子倫表示，行政院也將準備完整資料，向立法院提出專案報告，期盼儘速化解社會疑慮，確保民眾糧食安全及國內蛋農生計與權益。
蘇貞昌：陳吉仲還沒提辭職書，有人急放話非常惡劣
（中央社）前行政院長蘇貞昌昨天說，農業部長陳吉仲還沒提出辭職書，總統蔡英文也沒要陳吉仲辭職，就有人急著放話、操作，非常惡劣；陳吉仲已被弄得身心俱疲，他要替陳吉仲加油。
媒體報導，陳吉仲因為進口蛋爭議，昨天傳出請辭獲准。
民進黨台北市立委參選人吳沛憶晚間舉行「和平保台．溫暖好政」施政願景說明會，由新北市議員戴瑋姍、卓冠廷擔任主持人，並邀請前行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、無黨籍立委林昶佐等人出席。
蘇貞昌晚間受訪時表示，陳吉仲到現在還沒提出辭職書，總統蔡英文也沒有要陳吉仲辭職，就有人急著放話、操作，這非常惡劣。
蘇貞昌說，陳吉仲是學者從政、勇於任事，為農民、農業做很多事，例如防止非洲豬瘟，至今都還平安無事；且為農民落實「三保一金」，大力推動農產品冷鏈以提高農產品產值，陳吉仲這些年，實在是辛苦了。
蘇貞昌指出，就以這次雞蛋問題來說，台灣進口雞蛋的國家發生禽流感，沒有雞蛋可以賣給台灣，加上受極端型氣候影響，雞蛋產量大幅下跌，一時調配不及；陳吉仲用盡努力，從其他國家進口雞蛋，因此沒有發生蛋荒，蛋價也未無限飆高。
蘇貞昌說，蛋價穩定後，農業部也沒有因雞蛋正常生產後，就把手上有的雞蛋全部釋出、衝擊蛋農。雞蛋寧可進口多一點，不要發生蛋荒、讓蛋價飆揚，這是正確的；但今天卻事後諸葛，反過來痛加批評，這就是「做到流汗、乎人嫌到流涎」。
蘇貞昌表示，他為陳吉仲不捨，也要為陳吉仲加油，希望大家多替陳吉仲加油，但老實說，陳吉仲現在已經被弄得身心俱疲。
進口雞蛋爭議，侯友宜：綠營不講清楚就由我查清楚
（中央社）專案進口雞蛋相關議題發酵，正在美國訪問的國民黨總統參選人侯友宜昨天說，民進黨不講清楚，就換他好好查清楚；他已下令新北市衛生局，要求農業部將整個流向都要交給地方政府，一定要把流向查清楚。
媒體報導，農業部長陳吉仲因進口蛋爭議，昨天傳出請辭獲准，但行政院晚間表示，無「請辭獲准」情形。前行政院長蘇貞昌則說，陳吉仲還沒提出辭職書，總統蔡英文也沒要陳吉仲辭職，就有人急著放話、操作，非常惡劣。
侯友宜美東時間17日上午接受媒體訪問時、針對進口蛋議題表示，在這次缺蛋危機中，看到民眾質疑進口蛋問題重重，也浪費很多公帑；食安問題讓人民生活在恐懼中，民進黨卻一直不願意面對、講清楚，如果講不清楚、人民永遠不知道有沒有吃到逾期的蛋，生活一定非常惶恐。
侯友宜強調，民進黨不講清楚，就換他好好查清楚，他已下令新北市衛生局，要求農業部將整個流向要交給地方政府，新北衛生局一定要把流向查清楚，還給人民一個安全的食品。
由於侯友宜18日將到布魯金斯研究院發表演說，預計針對兩岸、國防等議題，正式對外發表他的「3D戰略」，分別為deterrence（嚇阻）、dialogue（對話）、de-escalating（降低緊張、風險）；侯友宜說，他的國防政策從一開始，就強調台海安定、台灣安全與世界安心，國防能力要提升、也要加強對話，更重要的是要扮演和平促進者、風險降低者，希望雙管齊下讓台海穩定，保護台灣安全。
談及16日晚間在紐澤西出席的僑宴，侯友宜表示，看到美國眾議員來參加僑宴，且對中華民國非常支持，他也被僑胞的熱情所感動；昨天有聊了一下，眾議員非常關心台灣並給予祝福，亦希望他在總統大選過程順利。
此外，媒體詢問傳民眾黨總統參選人柯文哲將再次訪美，兩人是否會在10月坐下來談合作。侯友宜說，他和柯文哲都有雙北的市政交流經驗，面對這次總統大選，一定會努力往前走；他是國民黨總統參選人，會結合所有力量，一起贏得勝選。
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延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
【桃園市政府廣告】