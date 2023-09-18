「你選華為或蘋果」成中國社群熱議話題，蘋果iPhone 15預購開紅盤

中美科技競爭煙硝中，中國蘋果iPhone 15預購開紅盤

（中央社）中美科技競爭氛圍滲透手機，「你選華為或蘋果」占據話題。iPhone 15系列支持度先前評估恐受華為新機影響，預購成績顯示，中國蘋果官網開賣後一度當機，部分機型領貨得等2個月。

蘋果iPhone 15系列15日晚間8時開放線上預購，官網一度發生當機情形，「蘋果官網崩了」等字句躍上微博熱搜關鍵字；美團、京東等預購通路顯示，部分機型必須等到11月才可領貨。美團透露銷售數據，開放預購後30分鐘，銷售額突破人民幣2億元（約新台幣8.8億元）。

17日實測中國蘋果官網預購，iPhone 15 128G在發售後2天（24日）即可拿貨；iPhone 15 Pro 256G必須等到10月中下旬才可取貨，iPhone 15 Pro Max則必須等到11月才可拿到。鈦媒體引述經銷商意見說，iPhone第一波銷售火熱是往年慣例，裡面有真的想換機消費者，也有搶購是為了轉賣賺差價的。

華為Mate 60系列於8月29日開放預購，引發搶購熱潮，預購數量遠超過可供貨量；華為實體店家工作人員對《中央社》記者透露，現在預購也必須等到大概1個月後、約在10月多才可拿貨。

Photo Credit: 中央社 華為Mate 60系列、蘋果iPhone 15系列相繼推出後，「你選華為或蘋果」成為中國社群話題。圖為中國消費者在上海市南京東路蘋果零售店內試用手機畫面，iPhone 15系列將於22日才有店內展示機；系列機型預購已在15日晚間8時開放。中央社記者李雅雯上海攝 112年9月17日

Photo Credit: 中央社 華為Mate 60系列、蘋果iPhone 15系列相繼推出後，「你選華為或蘋果」成為中國社群話題。圖為中國消費者在上海市南京東路華為旗艦店內試用手機畫面，每張展示桌配有一名服務人員，協助解決消費者提問。中央社記者李雅雯上海攝 112年9月17日

華為新機被視作中國突破美國科技圍堵代表作品，在中國社群被稱為「爭氣機」，「爭氣機，肯定不是華為最好的，更不是最好的手機，肯定會有更好的；不過這有著歷史意義，一定要搶一部收藏」，有中國民眾在社群發表感想。

華為新機推出時恰逢美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪問中國時間點，大量由雷蒙多拿著華為Mate 60手機的合成廣告圖在社群轉傳，圖上用嘲諷口吻寫著「感謝全球代言人雷蒙多」；美國商務部為對中國祭出科技制裁政策主要單位。

《第一財經》17日評論指出，據了解，深圳龍華富士康已進入排單旺季；華為相關部門派遣勞工時薪計價超過蘋果相關部門。華為新機推出後，詢問度很高；這次蘋果新機發表讓消費者失望，不過蘋果仍極具優勢。

評論認為，蘋果「擠牙膏」式創新持續多年，在高端手機市場優勢依然明顯，先前華為手機市場占比下滑、被蘋果奪走的部分，華為有機會趁著這波拿回來；不過華為手機產能仍存在問題，拿回市場占比會是一個循序漸進過程。許多中國國產手機品牌近年來也走高端化，華為手機業務的回歸倒是很可能對這些品牌構成影響。

Photo Credit: 中央社 華為Mate 60系列、蘋果iPhone 15系列相繼推出後，「你選華為或蘋果」成為中國社群話題。圖為中國消 費者在上海市南京東路華為旗艦店內試用手機畫面，消費者在展示桌把玩手機。中央社記者李雅雯上海攝 112年9月17日

Photo Credit: 中央社 華為Mate 60系列引發話題、熱烈搶購，上海市南京東路華為旗艦店門口張貼通知，告知消費者，「先鋒計劃新機體驗名額暫時已滿，預訂重啟時間請關注本店企業微信通知」。中央社記者李雅雯上海攝 112年9月17日

中國廠商搶進iPhone 15供應鏈，卡位光學元件

（中央社）蘋果iPhone 15系列新機亮相，法人分析供應鏈指出，中國廠商在封裝模組、玻璃背板、電池、USB-C連接埠、聲學元件、無線充電等關鍵零組件以及組裝代工滲透率提升，在稜鏡等光學關鍵元件，中國廠商角色更不容小覷。

蘋果（Apple）日前公布iPhone 15系列新機，市場關注零組件供應鏈布局現況，尤其是中國廠商在光學關鍵元件進展。

其中頂級版iPhone 15 Pro Max望遠相機內建四重反射稜鏡設計，天風國際證券分析師郭明錤指出，稜鏡是蘋果iPhone首次採用的關鍵元件，他推測，稜鏡可能由中國浙江藍特光學主要供應，浙江水晶光電可能是第二家供應商，日系外資法人也做出相同評估。

在相機鏡頭，日系外資和郭明錤分析，中國高偉電子可能切入iPhone 15系列前鏡頭模組供應鏈；美系和日系法人評估，中國舜宇光學切入iPhone 15系列相機鏡頭鏡片供應鏈。

觀察半導體封裝，iPhone 15系列系統級封裝（SiP）模組除了仍由日月光投控旗下環旭電子主供外，日系外資預期，中國江蘇長電和立訊精密也切入系統級封裝模組供應鏈。

在玻璃保護背板，市場一般預期，中國藍思科技和伯恩光學仍是唯二的供應商；在聲學元件，歌爾聲學仍有大部分供應量。

觀察電池，日系外資評估，中國廣東德賽電池和欣旺達電子切入iPhone 15系列電池封裝供應鏈。

立訊精密在iPhone 15系列的供應鏈地位已不可輕忽，美系和日系外資分析，立訊切入iPhone 15、iPhone 15 Plus、以及頂級版iPhone 15 Pro Max組裝代工供應鏈，韓國媒體與歐系外資評估，立訊在iPhone 15系列整體組裝比重提升至28%至30%，僅次於鴻海集團的占比58%至60%。

日系法人評估，立訊也切入iPhone 15系列無線充電模組、USB-C連接埠和連接線、以及觸覺反饋（Haptic technology）元件等。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀