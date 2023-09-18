「你選華為或蘋果」成中國社群熱議話題，蘋果iPhone 15預購開紅盤
我們想讓你知道的是
華為新機被視作中國突破美國科技圍堵代表作品，在中國社群被稱為「爭氣機」，「爭氣機，肯定不是華為最好的，更不是最好的手機，肯定會有更好的；不過這有著歷史意義，一定要搶一部收藏」，有中國民眾在社群發表感想。
中美科技競爭煙硝中，中國蘋果iPhone 15預購開紅盤
（中央社）中美科技競爭氛圍滲透手機，「你選華為或蘋果」占據話題。iPhone 15系列支持度先前評估恐受華為新機影響，預購成績顯示，中國蘋果官網開賣後一度當機，部分機型領貨得等2個月。
蘋果iPhone 15系列15日晚間8時開放線上預購，官網一度發生當機情形，「蘋果官網崩了」等字句躍上微博熱搜關鍵字；美團、京東等預購通路顯示，部分機型必須等到11月才可領貨。美團透露銷售數據，開放預購後30分鐘，銷售額突破人民幣2億元（約新台幣8.8億元）。
17日實測中國蘋果官網預購，iPhone 15 128G在發售後2天（24日）即可拿貨；iPhone 15 Pro 256G必須等到10月中下旬才可取貨，iPhone 15 Pro Max則必須等到11月才可拿到。鈦媒體引述經銷商意見說，iPhone第一波銷售火熱是往年慣例，裡面有真的想換機消費者，也有搶購是為了轉賣賺差價的。
華為Mate 60系列於8月29日開放預購，引發搶購熱潮，預購數量遠超過可供貨量；華為實體店家工作人員對《中央社》記者透露，現在預購也必須等到大概1個月後、約在10月多才可拿貨。
華為新機被視作中國突破美國科技圍堵代表作品，在中國社群被稱為「爭氣機」，「爭氣機，肯定不是華為最好的，更不是最好的手機，肯定會有更好的；不過這有著歷史意義，一定要搶一部收藏」，有中國民眾在社群發表感想。
華為新機推出時恰逢美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪問中國時間點，大量由雷蒙多拿著華為Mate 60手機的合成廣告圖在社群轉傳，圖上用嘲諷口吻寫著「感謝全球代言人雷蒙多」；美國商務部為對中國祭出科技制裁政策主要單位。
《第一財經》17日評論指出，據了解，深圳龍華富士康已進入排單旺季；華為相關部門派遣勞工時薪計價超過蘋果相關部門。華為新機推出後，詢問度很高；這次蘋果新機發表讓消費者失望，不過蘋果仍極具優勢。
評論認為，蘋果「擠牙膏」式創新持續多年，在高端手機市場優勢依然明顯，先前華為手機市場占比下滑、被蘋果奪走的部分，華為有機會趁著這波拿回來；不過華為手機產能仍存在問題，拿回市場占比會是一個循序漸進過程。許多中國國產手機品牌近年來也走高端化，華為手機業務的回歸倒是很可能對這些品牌構成影響。
中國廠商搶進iPhone 15供應鏈，卡位光學元件
（中央社）蘋果iPhone 15系列新機亮相，法人分析供應鏈指出，中國廠商在封裝模組、玻璃背板、電池、USB-C連接埠、聲學元件、無線充電等關鍵零組件以及組裝代工滲透率提升，在稜鏡等光學關鍵元件，中國廠商角色更不容小覷。
蘋果（Apple）日前公布iPhone 15系列新機，市場關注零組件供應鏈布局現況，尤其是中國廠商在光學關鍵元件進展。
其中頂級版iPhone 15 Pro Max望遠相機內建四重反射稜鏡設計，天風國際證券分析師郭明錤指出，稜鏡是蘋果iPhone首次採用的關鍵元件，他推測，稜鏡可能由中國浙江藍特光學主要供應，浙江水晶光電可能是第二家供應商，日系外資法人也做出相同評估。
在相機鏡頭，日系外資和郭明錤分析，中國高偉電子可能切入iPhone 15系列前鏡頭模組供應鏈；美系和日系法人評估，中國舜宇光學切入iPhone 15系列相機鏡頭鏡片供應鏈。
觀察半導體封裝，iPhone 15系列系統級封裝（SiP）模組除了仍由日月光投控旗下環旭電子主供外，日系外資預期，中國江蘇長電和立訊精密也切入系統級封裝模組供應鏈。
在玻璃保護背板，市場一般預期，中國藍思科技和伯恩光學仍是唯二的供應商；在聲學元件，歌爾聲學仍有大部分供應量。
觀察電池，日系外資評估，中國廣東德賽電池和欣旺達電子切入iPhone 15系列電池封裝供應鏈。
立訊精密在iPhone 15系列的供應鏈地位已不可輕忽，美系和日系外資分析，立訊切入iPhone 15、iPhone 15 Plus、以及頂級版iPhone 15 Pro Max組裝代工供應鏈，韓國媒體與歐系外資評估，立訊在iPhone 15系列整體組裝比重提升至28%至30%，僅次於鴻海集團的占比58%至60%。
日系法人評估，立訊也切入iPhone 15系列無線充電模組、USB-C連接埠和連接線、以及觸覺反饋（Haptic technology）元件等。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html