2023/09/18,
歐洲

烏軍收復東部前線巴赫姆特附近要衝；俄烏將於國際法院交鋒「種族滅絕」訴訟

烏軍收復東部前線巴赫姆特附近要衝；俄烏將於國際法院交鋒「種族滅絕」訴訟
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澤倫斯基在夜間全國演說中讚許烏軍在巴赫姆特附近的戰鬥，特別強調收復克利什基夫卡的烏軍戰士「幹得好」。烏軍東部發言人葉夫拉什（Ilya Yevlash）表示，收復克利什基夫卡有助烏軍包圍巴赫姆特。巴赫姆特是這場戰爭中戰鬥時間最長的最血腥戰役發生地點，於5月間陷落。

烏克蘭東部前線奏捷，宣布收復巴赫姆特附近要衝

（中央社）烏克蘭今天（當地時間17日）宣布烏軍已經收復位在主要前線城巿巴赫姆特（Bakhmut）南方、具戰術重要性的城鎮克利什基夫卡（Klishchiivka）。烏克蘭持續對面臨艱苦作戰的俄羅斯展開反攻。

《法新社》報導，在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）準備於下週對美國展開戰時第2次訪問之際，戰場告捷尤其有其重要性。

烏克蘭地面部隊司令席爾斯基（Oleksandr Syrsky）在社群媒體發文說：「克利什基夫卡已經清除俄羅斯人。」

澤倫斯基在夜間全國演說中讚許烏軍在巴赫姆特附近的戰鬥，特別強調收復克利什基夫卡的烏軍戰士「幹得好」。

他還表示，基輔方面「在為烏克蘭準備新國防方案」，強調「防空系統和火砲是首要之務」。但是他沒有提供這方面的細節。

克利什基夫卡1月被俄軍拿下。俄羅斯於去年2月揮軍烏克蘭之前，當地人口有數百人。

烏軍東部發言人葉夫拉什（Ilya Yevlash）表示，收復克利什基夫卡有助烏軍包圍巴赫姆特。巴赫姆特是這場戰爭中戰鬥時間最長的最血腥戰役發生地點，於5月間陷落。

葉夫拉什接受電視訪問時說：「我們現在已經取得一處集結地，讓我們未來得以繼續開展進攻行動，從占領者手中解放我們的領土。」

美最高軍事首長：烏欲逐出所有俄軍「門檻非常高」

美國參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）今天表示，儘管烏克蘭反攻行動沒有「失敗」，基輔將俄羅斯部隊逐出國境這項更廣泛目標面臨「非常高的門檻」。

《法新社》報導，麥利表示，烏方目前的反攻「比計畫制定者原本預期的更緩慢，但是一直穩步向前」。

「我知道有一些評論認為這場反攻多多少少已經失敗，但是它沒有失敗。」麥利強調，烏克蘭還有著「大量的戰鬥能力，烏克蘭人並非強弩之末」。

談到達成諸如挺進南部海岸和收復馬里烏波爾（Mariupol）等更遠大目標的可能性時，麥利表示自己不想要「作出預測」。

他表示，從敵人的占領之中解放所有烏克蘭領土，以及「將所有俄羅斯人完全踢出」的整體戰略「需要作出重大努力」。

「將所有20萬或更多的俄軍從遭到俄羅斯占領的烏克蘭領土驅逐出去，這需要相當長的時間。門檻很高，這麼做需要很長時間。」

俄稱為預防種族滅絕侵烏，兩國將於國際法院交鋒

俄羅斯和烏克蘭18日將在國際法院（International Court of Justice）交鋒，這起案件圍繞在莫斯科聲稱其揮兵入侵烏克蘭是為了防止種族滅絕。

《路透社》報導，在俄國去年2月24日全面入侵烏克蘭數天後，烏克蘭便向聯合國最高司法機構國際法院提起這起訴訟，理由是莫斯科計劃實行種族滅絕。基輔當局認為，俄國濫用國際法，聲稱入侵是為了阻止烏克蘭東部發生所謂的種族滅絕。

俄國官員則持續對烏克蘭提出種族滅絕的指控。

俄國希望這起案件被駁回，並且不承認國際法院的管轄權。聽審預計進行到9月27日，不會深入案件的實質內容，而是專注於管轄權的法律論證。

莫斯科當局稱，烏克蘭想以這起案件，迂迴獲得其對烏國東部的軍事行動具有全面合法性的判決。

烏克蘭已清除了一項障礙，去年3月國際法院在該案中做出有利於烏克蘭的初步判決，命令俄羅斯立即停止在烏克蘭的軍事行動。

法院將聽取另外32個國家的意見，這些國家全部都支持烏克蘭的論點，即法庭有繼續審理此案的管轄權。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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