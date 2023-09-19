2023/09/19,
中國

「帶貨一哥」李佳琦失言風波，意外折射了中國經濟下行與青年失業困境

「帶貨一哥」李佳琦失言風波，意外折射了中國經濟下行與青年失業困境
直播網紅李佳琦被稱為「帶貨一哥」。Photo Credit: Getty Images / BBC News

我們想讓你知道的是

李佳琦的網路風波，意外地折射了中國經濟下行和青年失業的困境，人們看到中國年輕人中普遍存在的幻滅感。「在社交媒體上回應李佳琦事件的評論中，我看到了一個正在崩潰的中國。」一條推特寫道。

「有時候要找找自己的原因，這麼多年工資漲沒漲？有沒有認真工作？」

上周末，被稱為中國直播「帶貨一哥」的李佳琦說出這句話。他當時推銷一款售價79元人民幣（約新台幣336元）的國產品牌花西子眉筆，有觀眾留言評論稱該品牌越來越貴，李佳琦隨即出言反駁。

他的言論登上微博熱搜並惹怒網民，有人留言表示「你掙著普通人的錢，到頭來嘲笑普通人貧窮」，「年輕人躺平擺爛不是因為不想努力不想掙錢，而是沒有機會」，「什麼都在漲，唯獨工資三年不漲反而降，是怪我們沒努力工作嗎？」

一夜間，李佳琦掉粉百萬。這場網路風波意外地折射了中國經濟下行和青年失業的困境。

中國江蘇省大學生參加招聘會

Photo Credit: Getty Images / BBC News

超過五分之一的16歲至24歲的中國年輕人失業。

過去半年，青年失業率創下歷史新高，一至六月各月分別為17.3％、18.1％、19.6％、20.4％、20.8％和21.3％，意味每五名16至24歲年輕人就有超過一人失業，中國國家統計局宣佈八月起不再公布有關數據。

另一方面，佔中國全部財富三分之一的房地產業一直徘徊在全面危機的邊緣。經濟學家們紛紛下調了對中國經濟增長的預測，許多人的預測低於政府設定的5％左右目標。

北京大學光華管理學院院長劉俏月前就指出，中國不會進入「低慾望社會」，原因是目前民眾收入水平還太低。

李佳琦是中國最成功的網路主播之一，有中國媒體引述「2021年度中國（大陸地區）網路主播年度淨收入百強榜」，指李佳琦年收入高達人民幣18億元。

他在2017年正式進入淘寶直播成為主播，2018年天貓「雙十一」創下5分鐘賣出1.5萬支口紅的紀錄，贏得「口紅大王」稱號。他直播推銷的產品從食品、化妝品到家居用品，據說每晚都能賣出價值數百萬美元的商品。

批評人士說，現時數百萬中國青年面臨著黯淡的經濟前景，李佳琦的言論顯得麻木不仁。

但這種憤怒也提供了一個窗口，讓人們看到中國年輕人中普遍存在的幻滅感。「在社交媒體上回應李佳琦事件的評論中，我看到了一個正在崩潰的中國。」一條推文寫道。

李佳琦的粉絲大部分是中國年輕女性，她們受到經濟放緩的沉重打擊，許多人發表貼文講述她們如何為生計而掙扎，以及付出與所得工資不成正比。

有女性網民說，疫情三年工資一分都沒漲，現在消費只限於日用品，也有人說11年前剛畢業月薪6000，11年後的今天已經結婚生子，但月薪5000。也有人反映，在體制內工資統一降薪22％，「現在就開2000多塊錢，幹活是之前的好多倍，你說有天理嗎？」

另有人寫道：「該做的工作一樣沒少做，該加的班一樣沒少加，可是公司就說沒錢，沒項目，沒收到款，節日福利砍的一丁點沒有，發的十幾塊錢的生日禮物還在工資裡面扣稅，大家說這是怪我們不夠努力嗎？」

「銳目視頻」發起微博投票，問網友近三年有沒有漲工資，參與投票的1.7萬網友中超過六成表示沒有漲工資，近三成表示工資降了，僅一成指近三年工資漲了。

李佳琦的粉絲主要是年輕女性。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

李佳琦的粉絲主要是年輕女性。

中國官媒《央視網》也發文批評李佳琦，指「不少網紅、主播賺錢之前都很謙卑，賺錢之後變得很膨脹。但任何行業都離不開柴米油鹽精打細算的普通人，一旦『飄』了，忘記了做好服務的初心，注定被厭棄淘汰」。

這不是李佳琦第一次捲入風波，2022年6月3日，他在一場直播活動中端出一個坦克造型的冰淇淋蛋糕進行介紹，隨後直播被中斷，外界猜測他觸犯「六四」事件的政治禁忌而遭封殺。他消失109天後，同年9月在淘寶直播間復出。

這次失言事件後，李佳琦很快發聲明道歉承認言辭不當，「我本就是一個彩妝櫃台銷售員，深知大家的工作都是辛苦和不容易的。我說的話辜負了你們的期望」。該聲明難平粉絲怒火，他隔天再次在直播間裡含淚致歉。

對此，很多網民依然不買單，也有人指出李佳琦的罪過越來越大，因為他意外地成了思想啓蒙者，「他讓大家開始思考努力奮鬥卻錢越來越少，社會的錢都去哪裡了？」，「其實李佳琦和官方的說法意思是一樣的，只不過表達不同，都是讓老百姓反思，從來不讓老闆反思」。

也有網民反問：「外交部不是說中國經濟穩中向好嗎？」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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