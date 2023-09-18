羽生結弦8月閃電結婚，日媒爆料妻子是小提琴家、因伴奏結緣

（中央社）連續兩屆冬季奧運奪金牌的日本「花式滑冰王子」的羽生結弦8月4日閃電宣布登記結婚，但對象一直成謎。有日本八卦雜誌爆料，他的妻子是年長他8歲的前小提琴家，曾在他的滑冰秀一同演出，因此結緣。

28歲的羽生曾在2014年索契冬季奧運、2018年平昌冬季奧運奪金牌。他8月在社群網站X（前身Twitter）宣布：「謹致支持我的各位，很感謝大家總是支持我，我羽生結弦登記結婚了。」他隻字未提結婚對象，日媒對此有諸多猜測，包括女團成員、鋼琴家、曾被爆過和羽生戀愛但被否認的高中同學，或是一般人士等。

然而，《週刊女性PRIME》在10月3日即將出刊的雜誌中獨家披露，「國民偶像」羽生結弦的妻子是一名現年36歲、比他大8歲的美女，曾以小提琴家的身分活動，因此和羽生結識。

報導引述滑冰聯盟相關人士說法報導，在羽生宣布結婚的大約1年半前，他的生活有了很大變化。「去年3月，他以自己的名義，購買了仙台市一棟高樓公寓最頂層的兩戶相連房產。雖然過去和家人同住的房子沒有賣掉，但基本上變成在這棟公寓生活。」

報導指出，滑冰聯盟相關人士說，他的妻子是「比羽生大8歲的美女，以前是小提琴家」。據指出羽生妻子畢業於音樂家輩出的著名音樂大學，「過去曾和經紀公司簽約，也出演過音樂節目、發行過CD，從小就活躍於各大比賽，也曾和許多著名藝人合作，雖然沒有從事滑冰運動，但和滑冰界關係深厚」。

據相關人士說，她「開口閉口都在談滑冰，相信和羽生能有很多話題」。

據指出，她在某個滑冰秀上看到日本最頂尖選手的表演後深受影響，之後開始替花滑比賽的配樂擔任演奏，曾與國內外許多頂尖選手合作，也演奏了羽生在世界花式滑冰錦標賽的曲目。兩人有很多共同點，都是從很小年紀就分別投入花滑和小提琴的藝術世界。

《週刊女性PRIME》詢問羽生的個人事務所team Sirius尋求證實，得到答案是「這個問題涉及隱私，因此不會回答」，沒有正面否認。

據指出，為了在背後默默支持丈夫，羽生的妻子做出不小的犧牲。熱愛小提琴的她從2022年11月起就不曾出席活動或音樂會，所有社群網站的帳號也全數刪除，甚至在沒有舉辦告別演奏會的情況下，就悄悄地從舞台上消失了。

詢問前經紀公司她為何引退，得到的答案是「對方已經離開公司，因此無法回答」。

雜誌在9月中旬採訪住在仙台市的羽生結弦祖父，他的反應令人意外。羽生祖父說：「只聽說他結婚了，但不知道對象的名字，什麼都不知道。他好像很忙，甚至沒見上一面。」羽生似乎連對自己的祖父也保密到家。

雜誌到羽生妻子的故鄉採訪，鄰居表示，她不常回老家，父親已經過世，現在只有母親住在這裡，但也從沒聽她說過「女兒結婚了」。

雜誌在9月中旬採訪母親，向她祝賀恭喜女兒結婚，對方雖然驚訝，但表示「對，結婚了，謝謝」，並未否認。但對於女婿是否是羽生結弦，她只說：「我不知道細節，抱歉，如果以後能說的話......」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航