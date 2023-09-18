日本富士山悲鳴：疫後鬆綁登山人數飆升，垃圾遍地、遊客輕率登山求救爆量

文：戴雅真（中央社記者）

疫情後規定鬆綁，富士山登山客人數飆升，亂象叢生，垃圾四處亂丟，清潔人員苦不堪言。另有遊客沒有做足準備就登山，求救人數增加。爆量遊客與環境問題使得富士山發出悲鳴，山梨縣等地方政府提出相關對策。

富士山悲鳴1 / 富士山登山守則 垃圾自行帶下山

日本第一高峰富士山海拔3776公尺，每年吸引諸多海內外登山客朝聖。富士山的登山口人來人往，或許讓有些人輕忽了這畢竟是一座高山，而不是遊憩場所。當局提醒，攀登前的準備不可少，切勿輕忽。

富士山由來

富士山名字的由來眾說紛紜，沒有定論。首先，「富士」的發音Fuji，在日本北方阿伊努族的語言中，類似發音的意思是「火山」。古代日本語的斜面或顛倒的碗，發音也類似Fuji。另一方面，也有從文化或精神層面去推敲富士山的命名由來，被認為可能與不老不死的神仙思想，或是淺間神社信仰有關。

書面記載方面，富士山最早出現在奈良時代的《常陸國風土記》，被寫作「福慈」。在日語詩歌集《万葉集》當中則被稱為「不尽山」、「不士能高嶺」，以及「布二能嶺」等。第一次被寫作「富士山」則是在平安時期的官方史書「續日本紀」當中。

世界文化遺產與藝術創作

富士山於2013年6月22日正式被聯合國教科文組織（UNESCO）選為世界文化遺產，今年是被選為世界文化遺產的第10週年。

富士山雖然是一座山卻被列為「文化遺產」，而不是和美國大峽谷一樣被列為「自然遺產」，是因為富士山從古代就被視為神明居住的靈山加以尊崇。世界遺產委員會表示「富士山是信仰的對象，以及藝術（創作）的泉源」，這種無形價值使得它被列為「文化遺產」。

富士山和櫻花都是日本的象徵，出現在各種繪畫和文學當中，像是著名浮世繪畫家葛飾北齋，就以富士山為主題創作了版畫「富嶽三十六景」，加上追加被稱為「裏不二」的10圖，共有46幅。日本將於2024年發行的新版千圓紙鈔，背面就是三十六景中最著名的「神奈川沖浪裏」。

從哪裡攀登富士山

富士山每年在7月到9月的登山季節吸引數十萬名登山客。富士山有4個主要的登山口，分別為富士宮口、須走口、御殿場口，以及吉田口，前3個登山入口在靜岡縣內，今年的開放時間為7月10日至9月10日，最後一個則在山梨縣，今年開放時間為7月1日至9月10日。

一座山從山腳到山頂的登山里程被分成1到10合目，富士山的登山路線是從半山腰5合目開始攀爬，最受歡迎的吉田口就是從海拔2305公尺處出發，通常攀爬到7合目或8合目，會在山屋住宿一晚，隔天早上攻頂看日出後下山。

攀登富士山注意事項

吉田口的5合目綜合管理中心建議，因為富士山一共有4條登山路徑，登山客在攀登前務必確定自己所在位置，方便若需要求助時能夠及時告知。

管理中心也建議每人必須攜帶1公升以上的飲用水，因為根據統計，一名體重60公斤的成人步行8小時，需要1.2公升的飲用水。登山客也需要準備零錢，因為山屋的廁所需要收費。另需要準備垃圾袋，因為富士山不設置垃圾桶。

管理中心最後表示，結束攻頂之後，富士山的下山路一點也不輕鬆，會耗費超過想像以上的體力，提醒登山客在上山時不要把體力耗盡。

Photo Credit: 中央社 日本富士山每年吸引諸多海內外登山客朝聖，山梨縣吉田口的5合目綜合管理中心提醒登山客準備垃圾袋，因為富士山不設置垃圾桶。中央社記者戴雅真山梨縣攝 112年9月16日

富士山悲鳴2 / 富士山疫後亂象叢生 垃圾遍地、輕率登山

日本第一高峰富士山每年吸引許多海內外登山客，隨著疫情後限制放寬、外國遊客回流，今年湧進較往年更多遊客，登山口公廁垃圾遍地，還有旅客穿著短袖短褲輕便服裝就想嘗試攀爬，亂象叢生。

富士山2013年6月22日被聯合國教科文組織選為世界文化遺產，今年是10週年，但UNESCO當時指出，富士山有登山客人數過多、環境負荷過重等隱憂。

Photo Credit: 中央社 隨著COVID-19疫情後限制放寬、外國遊客回流，富士山今年湧進較往年更多遊 客，山梨縣最受歡迎的吉田口聚集大量人潮。（山梨縣政府提供）中央社記者戴雅真東京傳真 112年9月17日

登山客人數暴增

富士山一年中絕大多數時間都被白雪覆蓋，僅在7月到9月開放登山，每年都吸引數十萬人攻頂觀看日出。

根據日本環境省統計，富士山登錄為世界遺產的2013年，有超過30萬名登山客前往朝聖。截至2019年，每年登山客人數保持在約20萬人。2020年因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情閉山，2021年登山客人數約7萬8500人，2022年約有16萬100人。隨著疫情後旅客回流，預料今年會是4年來首次超過20萬人。

山梨縣政府表示，雖然當局限制普通車輛的通行車數，但不受限制的觀光巴士等卻大幅增加。

記者在今年開山期間結束前一天，前往最受歡迎的山梨縣吉田口，短短數小時就有多輛大型巴士載著觀光客抵達，旅客有日本當地人，來自海外如泰國、越南，以及8月剛解禁的中國旅行團等。

當地土產店老闆小佐野受訪表示，今年的登山客人數比去年明顯增加，但還沒有完全恢復到疫情前水準，據觀察還是日本的登山客為最大宗。

據環境省調查，今年7月1日開山後，截至7月17日累計有4.2萬人登山，較2019年增加4成。

Photo Credit: 中央社 疫情後旅客回流，富士山迎接大批登山人潮，在2個月開山期間瘋登富士山，等待看日出的旅客滿坑滿 谷。（山梨縣政府提供）中央社記者戴雅真東京傳真 112年9月17日

垃圾不落地規定嚴格

在吉田口可以觀察到一個現象，就是四處找不到垃圾桶。這是因為富士山5合目開始就是「國立公園特別保護地區」，有「垃圾不落地，自己帶回家」及禁止生火等嚴格規定，這也使得少數有垃圾桶的地方，像是公共廁所，成了大量垃圾堆積的地方。

山梨縣官員表示，許多登山客會在離開前把垃圾丟在廁所，甚至滿出來堆到地上也不顧，打掃人員每天得清掃多次才能勉強維持整潔，非常有礙觀瞻。

店家小佐野表示，在店鋪購買的食物與商品，店家會協助整理垃圾，但登山客自行帶來的垃圾，還是希望他們能自行整理，這也是富士山上的規定。