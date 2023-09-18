日本富士山悲鳴：疫後鬆綁登山人數飆升，垃圾遍地、遊客輕率登山求救爆量
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在吉田口救護站工作的救護員吉川俊惠說，救護站每天會接到各式各樣的求助要求，一個月下來大概出動80多次，接到的求救電話則更多。她表示，有些登山客準備不足，最常見的是上山後出現失溫等症狀，或是不小心跌倒挫傷等，會在救護站簡單治療後送下山。但也有登山客打電話說走不動了，要求派人去接，甚至有人要求幫忙叫計程車，都令人非常無語。
文：戴雅真（中央社記者）
疫情後規定鬆綁，富士山登山客人數飆升，亂象叢生，垃圾四處亂丟，清潔人員苦不堪言。另有遊客沒有做足準備就登山，求救人數增加。爆量遊客與環境問題使得富士山發出悲鳴，山梨縣等地方政府提出相關對策。
富士山悲鳴1 / 富士山登山守則 垃圾自行帶下山
日本第一高峰富士山海拔3776公尺，每年吸引諸多海內外登山客朝聖。富士山的登山口人來人往，或許讓有些人輕忽了這畢竟是一座高山，而不是遊憩場所。當局提醒，攀登前的準備不可少，切勿輕忽。
富士山由來
富士山名字的由來眾說紛紜，沒有定論。首先，「富士」的發音Fuji，在日本北方阿伊努族的語言中，類似發音的意思是「火山」。古代日本語的斜面或顛倒的碗，發音也類似Fuji。另一方面，也有從文化或精神層面去推敲富士山的命名由來，被認為可能與不老不死的神仙思想，或是淺間神社信仰有關。
書面記載方面，富士山最早出現在奈良時代的《常陸國風土記》，被寫作「福慈」。在日語詩歌集《万葉集》當中則被稱為「不尽山」、「不士能高嶺」，以及「布二能嶺」等。第一次被寫作「富士山」則是在平安時期的官方史書「續日本紀」當中。
世界文化遺產與藝術創作
富士山於2013年6月22日正式被聯合國教科文組織（UNESCO）選為世界文化遺產，今年是被選為世界文化遺產的第10週年。
富士山雖然是一座山卻被列為「文化遺產」，而不是和美國大峽谷一樣被列為「自然遺產」，是因為富士山從古代就被視為神明居住的靈山加以尊崇。世界遺產委員會表示「富士山是信仰的對象，以及藝術（創作）的泉源」，這種無形價值使得它被列為「文化遺產」。
富士山和櫻花都是日本的象徵，出現在各種繪畫和文學當中，像是著名浮世繪畫家葛飾北齋，就以富士山為主題創作了版畫「富嶽三十六景」，加上追加被稱為「裏不二」的10圖，共有46幅。日本將於2024年發行的新版千圓紙鈔，背面就是三十六景中最著名的「神奈川沖浪裏」。
從哪裡攀登富士山
富士山每年在7月到9月的登山季節吸引數十萬名登山客。富士山有4個主要的登山口，分別為富士宮口、須走口、御殿場口，以及吉田口，前3個登山入口在靜岡縣內，今年的開放時間為7月10日至9月10日，最後一個則在山梨縣，今年開放時間為7月1日至9月10日。
一座山從山腳到山頂的登山里程被分成1到10合目，富士山的登山路線是從半山腰5合目開始攀爬，最受歡迎的吉田口就是從海拔2305公尺處出發，通常攀爬到7合目或8合目，會在山屋住宿一晚，隔天早上攻頂看日出後下山。
攀登富士山注意事項
吉田口的5合目綜合管理中心建議，因為富士山一共有4條登山路徑，登山客在攀登前務必確定自己所在位置，方便若需要求助時能夠及時告知。
管理中心也建議每人必須攜帶1公升以上的飲用水，因為根據統計，一名體重60公斤的成人步行8小時，需要1.2公升的飲用水。登山客也需要準備零錢，因為山屋的廁所需要收費。另需要準備垃圾袋，因為富士山不設置垃圾桶。
管理中心最後表示，結束攻頂之後，富士山的下山路一點也不輕鬆，會耗費超過想像以上的體力，提醒登山客在上山時不要把體力耗盡。
富士山悲鳴2 / 富士山疫後亂象叢生 垃圾遍地、輕率登山
日本第一高峰富士山每年吸引許多海內外登山客，隨著疫情後限制放寬、外國遊客回流，今年湧進較往年更多遊客，登山口公廁垃圾遍地，還有旅客穿著短袖短褲輕便服裝就想嘗試攀爬，亂象叢生。
富士山2013年6月22日被聯合國教科文組織選為世界文化遺產，今年是10週年，但UNESCO當時指出，富士山有登山客人數過多、環境負荷過重等隱憂。
登山客人數暴增
富士山一年中絕大多數時間都被白雪覆蓋，僅在7月到9月開放登山，每年都吸引數十萬人攻頂觀看日出。
根據日本環境省統計，富士山登錄為世界遺產的2013年，有超過30萬名登山客前往朝聖。截至2019年，每年登山客人數保持在約20萬人。2020年因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情閉山，2021年登山客人數約7萬8500人，2022年約有16萬100人。隨著疫情後旅客回流，預料今年會是4年來首次超過20萬人。
山梨縣政府表示，雖然當局限制普通車輛的通行車數，但不受限制的觀光巴士等卻大幅增加。
記者在今年開山期間結束前一天，前往最受歡迎的山梨縣吉田口，短短數小時就有多輛大型巴士載著觀光客抵達，旅客有日本當地人，來自海外如泰國、越南，以及8月剛解禁的中國旅行團等。
當地土產店老闆小佐野受訪表示，今年的登山客人數比去年明顯增加，但還沒有完全恢復到疫情前水準，據觀察還是日本的登山客為最大宗。
據環境省調查，今年7月1日開山後，截至7月17日累計有4.2萬人登山，較2019年增加4成。
垃圾不落地規定嚴格
在吉田口可以觀察到一個現象，就是四處找不到垃圾桶。這是因為富士山5合目開始就是「國立公園特別保護地區」，有「垃圾不落地，自己帶回家」及禁止生火等嚴格規定，這也使得少數有垃圾桶的地方，像是公共廁所，成了大量垃圾堆積的地方。
山梨縣官員表示，許多登山客會在離開前把垃圾丟在廁所，甚至滿出來堆到地上也不顧，打掃人員每天得清掃多次才能勉強維持整潔，非常有礙觀瞻。
店家小佐野表示，在店鋪購買的食物與商品，店家會協助整理垃圾，但登山客自行帶來的垃圾，還是希望他們能自行整理，這也是富士山上的規定。
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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