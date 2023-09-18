中國防長李尚福失蹤多日，外界對習近平治國疑慮增；《解放軍報》：共軍幹部亂作為不作為，要能上能下

中國防長李尚福也告失蹤，外界對習近平治國疑慮增

（中央社）中國國防部長李尚福失蹤多日，成為中國近來一連串高級官員人事動盪中的最新一起，隨著北京對內部安全的鎮壓勝於國際事務的參與，引發外界對習近平治國不確定性的疑慮。

路透社報導，外交人士和分析家指出，日益增加的不可預測性恐影響其他國家對這個世界第二大經濟體領導階層的信心。

前美國國防部主管中國事務官員、目前擔任新加坡國立大學訪問學者的唐安竹（Drew Thompson）指出：「現在亟需清楚評估，這不但關乎中國是夥伴抑或競爭對手，也關乎是否是經濟、政治和軍事風險的來源。」

唐安竹指出，由於這些（人事）變化欠缺透明度，各種說法甚囂塵上，助長中國醞釀中的信任危機。

李尚福3月獲任命後，成了北京擴大軍事外交的公共面孔，並在6月外界關注的安全會議上對美國軍事行動表達關切，隨後在8月訪問了俄羅斯和白羅斯。

李尚福原本預計10月在北京主持一項國際安全會議，並於11月代表人民解放軍前往雅加達出席區域防長會議。

中國軍方和國營機構的貪汙腐敗非一日之寒，部分分析師和外交人士相信，習近平的打貪行動代表共產黨內部的政治清洗。

柏林智庫墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for China Studies）專於中國國防與外交政策的首席分析家李愛玲（Helena Legarda）指出：「無論原因為何……認為這種情況會持續發生，恐將對外國行動者和他們的中國同儕交流時的信心帶來影響。」

李尚福突然失蹤案十分不尋常，不但從時間上來看如此，從他是習近平欽點的菁英身分來看亦然。

位於美國夏威夷的智庫太平洋論壇（Pacific Forum）兼任研究員尼爾（Alexander Neill）說：「事發突然又諱莫如深。我們目前可以知道的是，在習近平的世界，接近不等於是庇護。」

李尚福的防長一職雖不屬於直接指揮下令的職務，但李尚福是習近平7名中央軍委委員之一，也是5名國務委員之一。

部分學者相信他和軍委副主席張又俠關係密切，張又俠在中央軍委中排名在他之上，且是習近平在解放軍最親近的盟友。

李尚福因俄羅斯軍售案遭華府打入制裁名單，今年6月在新加坡出席香格里拉對話（Shangri-la Dialogue）安全會議時，迴避和美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）接觸，當時握手已是雙方最密切的互動。

隨著中國在台灣周遭，以及在爭議性東海和南海，部署越來越多的部隊，區域外交人士認為擴大中國的軍事外交至關重要，不但特別是和美國，和其他強權也是如此。

亞洲一名外交人士指出，李尚福的命運「若反映了習近平的目光焦點轉向國內，對於我們這些希望（中國）更開放，和中國軍方有更多溝通管道的人士來說，並非好事。」

新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）表示，隨著今年解放軍和東南亞地區部隊的空前軍事交流程度來看，中國國內近來的快速變化「引發臆測以及部分對政策延續性的疑慮」。

莊嘉穎指出：「鑑於解放軍在台灣和東海附近的活動升高，以及在南海增加準軍事行動，此時軍中人事改組恐引人關注，因為這類行動可能製造潛在的意外、升級和危機風險。」

中共軍報：有共軍幹部亂作為不作為，要能上能下

中國國務委員兼國防部長李尚福被調查、解職報導不斷，《解放軍報》17日發表評論指出，共軍領導幹部既存在拍腦袋就作決定的「亂作為」現象，也存在得過且過的「不作為」現象。而推進領導幹部「能上能下」是糾治不作為的有效手段。

這篇以「激勵幹部奮發有為擔當作為」的文章指出，當前共軍領導幹部「亂作為」的現象仍一定程度存在。有的急功近利、好大喜功；有的「拍腦袋作決定」，搞「形象工程」、「政績工程」；有的蠻幹亂幹、不按規律辦事，造成工作失誤等。

文章說，產生這些問題的原因是多方面的，但根本上是「政績觀出現錯位和偏差」。軍中各級領導幹部應築牢防範「政績衝動症」的堤壩；各級黨組織應強化「重實幹、重實績」的用人導向，把政績觀是否端正作為一條「硬槓槓」。

這篇文章說，共軍個別領導幹部也存在「不擔當、不作為」的問題。有的工作「不在狀態、不思進取、得過且過、當一天和尚撞一天鐘」；有的工作標準不高，「只求過得去、不求過得硬」；有的不願擔責任，遇到矛盾推拖繞躲，搞「擊鼓傳花」。

文章指出，共軍一些幹部存在不敢擔當、不敢作為的心理，怕幹得越多出錯越多，怕觸及矛盾引火燒身，怕得罪人被舉報誣告，怕動輒被追責問責。

這篇文章強調，對這些「心態佛系、狀態躺平、工作擺爛」的幹部，絕不能放任不管、聽之任之。而推進領導幹部「能上能下」，是糾治「不作為」的有效手段。

文章說，要進一步做好「容錯糾錯」工作，要「科學界定」容錯情形標準，對確實符合容錯標準的要大膽容錯。但容錯糾錯不是搞「紀律鬆綁」，要防止混淆問題性質、濫用政策，防止當「老好人」、故意包庇縱容違紀違法幹部等問題。

這篇文章進一步表示，要不斷完善「選人用人」機制，注重在重大演習、聯合訓練、搶險救災等重大任務中考察幹部，真正將那些「關鍵時刻站得出來、危難關頭豁得出去」的幹部識別出來、選準用好。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航