賴佩霞疑無照心理諮商，80分鐘收費2萬3000元，北市衛生局：初判未違法

（中央社）鴻海創辦人郭台銘參選總統搭檔的資深藝人賴佩霞遭質疑無照從事心理治療。台北市衛生局昨’晚說，初判並無直接違反心理師法；郭辦則說，賴佩霞未在台執業或從事醫療行為。

賴佩霞開設的「賴佩霞／好好說話」網站顯示，賴佩霞提供一對一諮詢服務，諮詢議題包含情感困擾、情緒精神、身心症狀等，每80分鐘要價新台幣2萬3000元，而賴佩霞個人介紹中的經歷也列出「心理諮詢師」，遭質疑違反《心理師法》規定，無心理師證書卻提供心理諮商服務。

衛生局昨晚回應表示，依據目前網傳相關訊息，初判賴佩霞尚未有直接違反《心理師法》第42條未取得心理師資格執行心理師業務。

不過，其網站相關訊息內容可能易有誤導民眾之嫌，仍有違反《心理師法》第27條第2項「非心理治療所或心理諮商所，不得為心理治療或心理諮商廣告」，及醫療法有關醫療廣告之疑慮，若接獲檢舉，衛生局將依權責進行調查，違者將處以新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

衛生局說，若接獲檢舉，除依權責進行調查外，也會函請當事人需先行調整或下架該訊息內容。

郭辦發言人黃士修昨（17）日陪同郭台銘、賴佩霞申請登記為總統副總統選舉被連署人後接受媒體聯訪表示，賴佩霞是在中國大陸考取心理諮商師證照，但不曾在台灣執業或從事醫療行為，呼籲外界不要看到黑影就開槍。

黃士修指出，還有人批評80分鐘收費2萬3000元太貴，但賴佩霞是提供「高階領導人教練」服務，也就是專門訓練企業高層的課程。

至於網站所稱情感困擾、身心症狀等諮詢議題，黃士修舉例，郭台銘曾當過鴻海董事長，不需要請人教他商業經營、生產管理，反而是需要調控自己的情緒、儀態、人際關係等，才能在商場上做出正確決策，賴佩霞一開始也是擔任郭台銘在溝通技巧方面的教練。

黃士修表示，不能因相似詞彙就認定有醫療行為，賴佩霞的服務不涉及診斷、治療或開藥，完全合法合規，若外界能提出具體違法證據，歡迎向主管機關檢舉，郭辦將全力配合偵辦。

記者詢問，面對雙重國籍、辭演舞台劇等爭議，賴佩霞是否會親自出面說明。黃士修說，賴佩霞這幾天忙於與美國在台協會（AIT）及律師溝通，但她陸續會有記者會等公開行程，將讓賴佩霞親自回答這些問題。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航