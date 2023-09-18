iPhone 15 Pro Max搶手，部分國家預購可能11月才拿到，台廠掌握高階關鍵技術搶商機
我們想讓你知道的是
蘋果高階版iPhone 15 Pro系列規格明顯升級，其中A17 Pro晶片、鈦金屬邊框、四重反射稜鏡設計成為矚目焦點，台廠包括台積電、鴻海旗下工業富聯、大立光等，分別在3奈米先進製程、鈦金屬邊框製造、相機鏡頭鏡片等技術占有關鍵地位，持續成為蘋果重要供應商。
iPhone 15 Pro Max搶手，預購可能11月才拿到
（中央社）蘋果公司（Apple）15日開放預購，中國、日本和美國等一些國家想買新款智慧型手機iPhone 15 Pro Max的人，可能得等到11月才能拿到新機，這是需求強勁的初步跡象。
《路透社》報導，在全球智慧型手機市場衰退影響6月季度iPhone業績後，這些跡象很可能會緩解外界對蘋果旗艦機需求的一些疑慮。
面對華為競爭日益激烈且北京當局擴大限制公務員使用iPhone的情況，在中國買iPhone 15 Pro Max要等4到5週，也意味著可望緩解外界對蘋果第3大市場遭遇打擊的疑慮。
根據蘋果官網，在中國訂購iPhone 15 Pro後等待交貨的時間稍短，為2到3週。蘋果表示，iPhone 15可能會在9月22日交貨，也就是門市發售日。
在最大市場美國，買家必須等待6到7週才能拿到iPhone 15 Pro Max；在日本得等5到6週。iPhone 15 Pro Max是蘋果近日推出的iPhone 15系列中價格最高的機款。
但像在中國，等待iPhone 15 Pro的時間較短；在美國和日本，128GB版本僅需2到3週。
一些分析師說，漫長的等待時間也反映出iPhone 15 Pro Max的初始供應量較低，因為這個機型的邊框比以前的iPhone薄，蘋果在確保手機螢幕供應上面臨障礙。
不過市場研究暨分析機構「國際數據資訊」（IDC）研究主管波博（Nabila Popal）說，這些問題都已解決。
波博說：「我們預期蘋果將在假期季節期間火力全開，出貨的機款將會非常偏向iPhone 15 Pro Max，這應該會有助蘋果提振平均售價。」
中國當地媒體報導，阿里巴巴天貓商城的蘋果商店一開賣iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max，一分鐘內就售罄。
高階iPhone 15規格升級，台廠握關鍵技術搶商機
（中央社）蘋果高階版iPhone 15 Pro系列規格明顯升級，其中A17 Pro晶片、鈦金屬邊框、四重反射稜鏡設計成為矚目焦點，台廠包括台積電、鴻海旗下工業富聯、大立光等，分別在3奈米先進製程、鈦金屬邊框製造、相機鏡頭鏡片等技術占有關鍵地位，持續成為蘋果重要供應商。
蘋果（Apple）日前公布iPhone 15系列新機，其中高階版iPhone 15 Pro和頂級版iPhone 15 Pro Max規格明顯升級，包括採用蘋果設計、台積電3奈米先進製程代工的A17 Pro晶片，使用航太等級鈦金屬邊框等，頂級版iPhone 15 Pro Max更具備120公釐5倍光學變焦功能，望遠相機內建四重反射稜鏡設計。
其中在A17 Pro晶片，蘋果指出，全新繪圖處理器（GPU）採用6核心架構，運算速度可提升20%，6核心中央處理器（CPU）運算效能可提升10%，另外配備16核心的神經網路引擎，速度提升2倍，也具備機器學習（machine learning）功能。
蘋果也表示，相關3奈米製程採用極紫外光（EUV）微影曝光技術，讓晶片內電晶體數量可增加到190億顆。市場一般預期，蘋果A17 Pro晶片獨占台積電3奈米先進製程產能。
在鈦金屬邊框設計，蘋果說明，透過固態擴散技術，將鈦金屬邊框與全新的鋁金屬內框合而為一，採用熱機處理製程，而內框採用100%再生鋁金屬製成，讓機身更輕盈，新的機身架構也能讓維修更容易。
日系和美系外資法人均指出，鴻海旗下工業富聯是iPhone 15 Pro系列金屬機殼和鈦金屬邊框主要供應商。
產業人士分析，全球唯一一家高階精密結構件燈塔工廠，位於工業富聯中國深圳觀瀾廠，工業富聯藉此掌握iPhone新產品導入（NPI）作業每個機台的數據、參數和模型。
法人推估，高階版iPhone 15 Pro系列鈦金屬邊框主要供應商除了工業富聯外，也包括捷普（JABIL）集團、以及中國藍思科技旗下收購可成的江蘇泰州廠；至於iPhone 15 Pro系列所需高階複合材料，僅工業富聯和捷普旗下綠點高新科技供應。
在頂級版iPhone 15 Pro Max望遠相機內建四重反射稜鏡設計，蘋果說明，這可讓光線連續反射4次，讓光線能在相同的空間內拉長行進路線，帶來更長的新焦距，此外搭配3D感光元件位移式光學影像穩定和自動對焦模組，可讓相機更穩定。
日系和美系外資評估，大立光是iPhone 15 Pro Max後相機鏡頭鏡片的主要供應商，此外玉晶光（3406）、中國舜宇光學也切入iPhone 15系列相機鏡頭鏡片供應鏈；至於前後鏡頭關鍵CMOS光學感測元件，則由日本索尼（Sony）獨供。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
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另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
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兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
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本文係由國泰世華銀行邀約