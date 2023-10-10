「別人都過得很好」，有可能是錯覺

文：張韶玲

打開Instagram，看到朋友們聚餐，發了一則限時動態，看起來格外開心，而我一個人在房間吃泡麵；學期間上台報告，每個同學看起來都游刃有餘，只有我上台抖的要命；好友準備結婚，已經買車買房，只剩我是單身狗......？

常見的羨慕情緒

大家應該有許多「羨慕」他人的經驗。寫這篇文章時，正是2023年心理師國考放榜的日子，我身為一個尚未畢業又在寫論文的研究生，眼看已經上榜的同屆同學查看榜單的開心笑容，不禁心生羨慕。

可能會有人想要說：「幹嘛羨慕別人？做好自己就好了啊！」

羨慕有功能

還記得小時後，我很羨慕那些有家長接送上下學的同學。他們課後不用去安親班（安親班老師好兇！），也不用自己走路回家。看看自己的處境：下課後不能放肆玩耍、要應付安親班老師的要求，也不能舒適的坐車回到家。那是當時的我，透過小小的眼睛觀察的世界：別人好舒服，我好辛苦（即便這不全然是真的）。

所有的人類情緒，都帶著演化意義，當然「羨慕」也不例外。為什麼要羨慕別人？因為對現狀不滿足，並且渴望得到他人所擁有的現狀。羨慕別人的同時，我們有機會重新立定人生方向、思考自身價值、創造對自己的同理心。

過去，我們可能安逸於同一個現狀，參考他人的經驗後，我們透過「羨慕」產生不滿足。不滿足，促使我們審視自己的現狀，並由不滿足產生動力，推進我們往目標前進。

簡單來說就是：他人成功經驗-->羨慕-->不滿足-->改變現狀的動力

當你開始羨慕他人時，這代表著一個訊息：不滿足。

至於，不滿足什麼？這要靠大家仔細查詢腦袋的想像和聲音，弄清楚那個「不滿意」的背後，代表的是什麼需求？什麼渴望？或者是什麼批判自己的聲音？

例如上述小學的我，在生理需求上，可能真的很希望放學後，可以擺脫又濕又熱的天氣，好好的在家休息躺平；另一方面，我也希望可以得到安親班老師的尊重，而不是被當作圈養動物一般的訓斥（尊重需求）。最後，當時我給自己下了定論：「我是不是沒人愛，才需要經歷這些？」（批判的聲音：自憐）。

羨慕別人後，順便自我批判？

天哪！他才19歲，已經打到奧運。我十九歲時在幹嘛？

大家對這句話熟悉嗎？這是2020奧運賽事桌球好手林昀儒，破關斬將打到前四強，逐漸受到各大媒體與網友矚目時，我常在社群看到的一句話。同樣的，大家應該也很常聽到類似的句型：

「天哪！他才ＯＯ歲，已經...（某成就）。我現在到底在幹嘛？」

「天哪！他只用了三年，就完成了修課、實習、寫論文、國考。我現在到底在幹嘛？」

「天哪！他才30歲，已經有車有房有愛人。我現在到底在幹嘛？」

羨慕後引發的自我批判

一句「我現在到底在幹嘛？」背後，可能隱含著：認為自己就是爛、比不上別人。此外，這些不滿足，特別拉大了平時的小痛苦，例如獨處時的孤單感，或是努力無法追上目標的失落感。

看到別人破關斬將、功成名就，而身為平凡小卒的我們，感受到自己的不完美，內在同時產生許多失望與挫折。甚至，我們時不時受到這樣的信念影響，導致我們難以接納自己的現狀，陷入自我批判的漩渦中。

有毒的自我批判

為什麼自我批判有毒？大家可以想像看看，若有一位親友，在你面前指責你：「連這個都不會！也太笨了吧！」。這樣的批判，想必對大多數的人來說，是一個既難過又尖銳的評價。反過來看，我們似乎很常這樣評價自己。而自我批判的過程，我們承受的是一樣的情緒，我們卻不斷地隱忍。久而久之，憂鬱、焦慮這樣的情緒，就會像魔神仔一般的入侵心靈。

到底為什麼，我們那麼喜歡譴責自己？

追溯我們的成長經驗，或許有些人會發現，我們時常被拿來與他人比較：

「別人可以做到，為什麼你不行？」

「難道你就不能像ＯＯＯ一樣嗎？」

或是師長教導特定的角色或地位，歸類在成功人士。若沒有達到成功的定義，就開始自我貶低。

「我沒有上大學，能力比不上別人。」

「我沒有在大企業工作，一輩子只能這樣了。」

大家可以發現類似的句型：「我做不到（某事）...代表我（一個負面狀態）。」

難道，功成名就後，就可以無憂無慮、免除一切煩惱了嗎？

看不到≠不存在：每個人都會經歷屬於自己的難題

為什麼我們常以為別人過得很好，只有自己過得很差？這是因為，我們並沒辦法完全的了解他人，大部分的時候，我們只能從社群了解一個人的生活。相較於其他人，我們更能感受自己真實的狀態。

我們常接觸的社群（Instagram, Facebook......etc al）中，可以看見那些光鮮亮麗、風光明媚的內容。出國、聚餐、美好的生活態度、身材......，任何成功的訊息呈現在平台上，是多麽正常不過的事。「報喜不報憂」，幾乎是所有社群中的潛規則，同時，這挑戰了我們看待他人的眼光。

聊到這裡，剛好可以連結到此篇。或許大家認為當貓爽，可是要怎麼知道，貓要面對的難題呢XD

誰的比較難？個人感受難以清算

其實，我們很難定論，他人的生活是不是真的過得很好。有時候，他人的美好，是我們自己想像出來的。也就是說，我們很擅長腦補他人的美好，並把這些美好，作為評價自己的理由。

難道，小學的我，放學後有專車接送，過的就比較好了嗎？老實說，我也說不準，到底怎麼做，對我來說是「最大化滿足感」。搞不好，專車接送回家後，我要做一堆家事、忍受父母碎念，聽起來更是難上加難啊！

許多人在沒錢的時候，以為賺更多錢就可以得到滿足，卻在擁有財富後，發現自己失去了親情和友誼；有些人以為自己滿足了階段性目標，就代表抵達終點，殊不知在前方等候的，卻是另外一個境界的挑戰與難題。

過得好不好，與心境有關