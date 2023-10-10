「別人都過得很好」，有可能是錯覺
我們想讓你知道的是
其實，我們很難定論，他人的生活是不是真的過得很好。有時候，他人的美好，是我們自己想像出來的。也就是說，我們很擅長腦補他人的美好，並把這些美好，作為評價自己的理由。
文：張韶玲
打開Instagram，看到朋友們聚餐，發了一則限時動態，看起來格外開心，而我一個人在房間吃泡麵；學期間上台報告，每個同學看起來都游刃有餘，只有我上台抖的要命；好友準備結婚，已經買車買房，只剩我是單身狗......？
常見的羨慕情緒
大家應該有許多「羨慕」他人的經驗。寫這篇文章時，正是2023年心理師國考放榜的日子，我身為一個尚未畢業又在寫論文的研究生，眼看已經上榜的同屆同學查看榜單的開心笑容，不禁心生羨慕。
可能會有人想要說：「幹嘛羨慕別人？做好自己就好了啊！」
羨慕有功能
還記得小時後，我很羨慕那些有家長接送上下學的同學。他們課後不用去安親班（安親班老師好兇！），也不用自己走路回家。看看自己的處境：下課後不能放肆玩耍、要應付安親班老師的要求，也不能舒適的坐車回到家。那是當時的我，透過小小的眼睛觀察的世界：別人好舒服，我好辛苦（即便這不全然是真的）。
所有的人類情緒，都帶著演化意義，當然「羨慕」也不例外。為什麼要羨慕別人？因為對現狀不滿足，並且渴望得到他人所擁有的現狀。羨慕別人的同時，我們有機會重新立定人生方向、思考自身價值、創造對自己的同理心。
過去，我們可能安逸於同一個現狀，參考他人的經驗後，我們透過「羨慕」產生不滿足。不滿足，促使我們審視自己的現狀，並由不滿足產生動力，推進我們往目標前進。
簡單來說就是：他人成功經驗-->羨慕-->不滿足-->改變現狀的動力
當你開始羨慕他人時，這代表著一個訊息：不滿足。
至於，不滿足什麼？這要靠大家仔細查詢腦袋的想像和聲音，弄清楚那個「不滿意」的背後，代表的是什麼需求？什麼渴望？或者是什麼批判自己的聲音？
例如上述小學的我，在生理需求上，可能真的很希望放學後，可以擺脫又濕又熱的天氣，好好的在家休息躺平；另一方面，我也希望可以得到安親班老師的尊重，而不是被當作圈養動物一般的訓斥（尊重需求）。最後，當時我給自己下了定論：「我是不是沒人愛，才需要經歷這些？」（批判的聲音：自憐）。
羨慕別人後，順便自我批判？
天哪！他才19歲，已經打到奧運。我十九歲時在幹嘛？
大家對這句話熟悉嗎？這是2020奧運賽事桌球好手林昀儒，破關斬將打到前四強，逐漸受到各大媒體與網友矚目時，我常在社群看到的一句話。同樣的，大家應該也很常聽到類似的句型：
「天哪！他才ＯＯ歲，已經...（某成就）。我現在到底在幹嘛？」
「天哪！他只用了三年，就完成了修課、實習、寫論文、國考。我現在到底在幹嘛？」
「天哪！他才30歲，已經有車有房有愛人。我現在到底在幹嘛？」
羨慕後引發的自我批判
一句「我現在到底在幹嘛？」背後，可能隱含著：認為自己就是爛、比不上別人。此外，這些不滿足，特別拉大了平時的小痛苦，例如獨處時的孤單感，或是努力無法追上目標的失落感。
看到別人破關斬將、功成名就，而身為平凡小卒的我們，感受到自己的不完美，內在同時產生許多失望與挫折。甚至，我們時不時受到這樣的信念影響，導致我們難以接納自己的現狀，陷入自我批判的漩渦中。
有毒的自我批判
為什麼自我批判有毒？大家可以想像看看，若有一位親友，在你面前指責你：「連這個都不會！也太笨了吧！」。這樣的批判，想必對大多數的人來說，是一個既難過又尖銳的評價。反過來看，我們似乎很常這樣評價自己。而自我批判的過程，我們承受的是一樣的情緒，我們卻不斷地隱忍。久而久之，憂鬱、焦慮這樣的情緒，就會像魔神仔一般的入侵心靈。
到底為什麼，我們那麼喜歡譴責自己？
追溯我們的成長經驗，或許有些人會發現，我們時常被拿來與他人比較：
「別人可以做到，為什麼你不行？」
「難道你就不能像ＯＯＯ一樣嗎？」
或是師長教導特定的角色或地位，歸類在成功人士。若沒有達到成功的定義，就開始自我貶低。
「我沒有上大學，能力比不上別人。」
「我沒有在大企業工作，一輩子只能這樣了。」
大家可以發現類似的句型：「我做不到（某事）...代表我（一個負面狀態）。」
難道，功成名就後，就可以無憂無慮、免除一切煩惱了嗎？
看不到≠不存在：每個人都會經歷屬於自己的難題
為什麼我們常以為別人過得很好，只有自己過得很差？這是因為，我們並沒辦法完全的了解他人，大部分的時候，我們只能從社群了解一個人的生活。相較於其他人，我們更能感受自己真實的狀態。
我們常接觸的社群（Instagram, Facebook......etc al）中，可以看見那些光鮮亮麗、風光明媚的內容。出國、聚餐、美好的生活態度、身材......，任何成功的訊息呈現在平台上，是多麽正常不過的事。「報喜不報憂」，幾乎是所有社群中的潛規則，同時，這挑戰了我們看待他人的眼光。
聊到這裡，剛好可以連結到此篇。或許大家認為當貓爽，可是要怎麼知道，貓要面對的難題呢XD
誰的比較難？個人感受難以清算
其實，我們很難定論，他人的生活是不是真的過得很好。有時候，他人的美好，是我們自己想像出來的。也就是說，我們很擅長腦補他人的美好，並把這些美好，作為評價自己的理由。
難道，小學的我，放學後有專車接送，過的就比較好了嗎？老實說，我也說不準，到底怎麼做，對我來說是「最大化滿足感」。搞不好，專車接送回家後，我要做一堆家事、忍受父母碎念，聽起來更是難上加難啊！
許多人在沒錢的時候，以為賺更多錢就可以得到滿足，卻在擁有財富後，發現自己失去了親情和友誼；有些人以為自己滿足了階段性目標，就代表抵達終點，殊不知在前方等候的，卻是另外一個境界的挑戰與難題。
過得好不好，與心境有關
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。