華為：中國國產晶片雖落後，但大規模使用就可能拉動技術進步，慢慢追上去
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華為日前低調開賣具備5G網速的高階手機，搭載的7奈米晶片「麒麟9000s」為中芯國際製造。儘管中國輿論稱之為「突破美國封鎖」、「強勢回歸5G」，但專家多指其性能仍落後最新的手機晶片兩代，並質疑其製造良率與產量。
（中央社）華為突破美國封鎖推出5G手機，所搭載的中國國產晶片引發熱議。華為輪值董事長徐直軍15日說，儘管中國生產的晶片與國外有差距，但如果不去用，落後永遠是落後；如果大規模使用，就可能拉動技術進步，慢慢追上去。
據陸媒《第一財經》報導，徐直軍15日在長沙舉行的「2023世界計算大會」發表演講時，作以上表示。
徐直軍表示，計算產業包括了PC、伺服器、作業系統、資料庫，以及構成PC、伺服器的處理器、記憶體條、SSD、HDD、網卡、RAID卡、SSD控制器、網卡晶片、RAID卡晶片，這些是最需要解決的問題。
他說：「我們此前連網卡晶片和RAID卡芯都做不出來，電腦一個伺服器的電源管理晶片也做不出來，所以說要回歸計算產業的基礎領域。」
徐直軍認為，中國要發展自己的處理器、作業系統和資料庫，如果說都是用協力廠商，外界就有可能透過它的後門和漏洞來獲取PC機上和伺服器上的訊息，也有可能作為攻擊載體去攻擊其他的伺服器和PC。
「如果說我們的對手是一個博士水平，我們儘管是國產化的東西，但還在小學水平，那要攻擊和竊取資訊是相當簡單的。」他表示，國產化不等於安全，只有把能力提升才真正具備安全的能力。
「目前已經有600多個中國實體被列入美國政府實體清單。」徐直軍指出，其中覆蓋了晶片、硬體、軟體、演算法以及應用等。同時，從設計工具、材料到製造設備、晶片產品，均受到了出口管制的影響。
「在這種情況下，一個現實的問題就是我們長期面臨很多挑戰。一方面，中國半導體製造工藝將在相當長時間處於落後以及追趕的狀態，華為認為這個（狀態）要持續相當長時間，因為只有先進的工藝才能生產出更先進的晶片。另一方面，由於美國的出口管制，使得獲取先進晶片或先進計算系統存在挑戰，或者說根本不可能獲得。從我們這麼多年的經驗和對未來的判斷來看，這是長期的。」徐直軍表示，對於未來不要抱有任何幻想。
「儘管我們生產的晶片、伺服器、PC相比國外的生產有差距。但如果不去用，這個差距永遠是差距，落後永遠是落後。但是如果大規模去使用它，就可能拉動和推動我們整個技術的進步、產品的進步，然後慢慢追上去。」徐直軍表示，只有大規模的使用，才有可能拉動整個計算產業的進步和發展。
他說，由於未來不可預判，所以圍繞計算產業的所有的晶片，應該構築在「可獲得的半導體製造領域」之上，只有這樣才可持續；「我們不排除現在能夠獲取先進技術是可繼續的，但是老底要守住」堅定不移打造計算生態，透過生態的繁榮才可能實現可持續增長。
徐直軍表示，華為從2017年開始打造昇騰處理器，基於這個生態，只要晶片能夠生產出來，就可以持續發展。他認為，任何大模型也好，AI也好，要持續訓練，如果越早的基於一個可持續面向未來的生態去發展，投資效率就更高，就越有未來。
他最後呼籲，除了目前熱門的AI方向，大學應該在關鍵處理器、作業系統、資料庫的人才培養中加大力度，政策上透過一些舉措來活躍開源生態。
華為日前低調開賣具備5G網速的高階手機，搭載的7奈米晶片「麒麟9000s」為中芯國際製造。儘管中國輿論稱之為「突破美國封鎖」、「強勢回歸5G」，但專家多指其性能仍落後最新的手機晶片兩代，並質疑其製造良率與產量。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。