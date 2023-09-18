華為：中國國產晶片雖落後，但大規模使用就可能拉動技術進步，慢慢追上去

（中央社）華為突破美國封鎖推出5G手機，所搭載的中國國產晶片引發熱議。華為輪值董事長徐直軍15日說，儘管中國生產的晶片與國外有差距，但如果不去用，落後永遠是落後；如果大規模使用，就可能拉動技術進步，慢慢追上去。

據陸媒《第一財經》報導，徐直軍15日在長沙舉行的「2023世界計算大會」發表演講時，作以上表示。

徐直軍表示，計算產業包括了PC、伺服器、作業系統、資料庫，以及構成PC、伺服器的處理器、記憶體條、SSD、HDD、網卡、RAID卡、SSD控制器、網卡晶片、RAID卡晶片，這些是最需要解決的問題。

他說：「我們此前連網卡晶片和RAID卡芯都做不出來，電腦一個伺服器的電源管理晶片也做不出來，所以說要回歸計算產業的基礎領域。」

徐直軍認為，中國要發展自己的處理器、作業系統和資料庫，如果說都是用協力廠商，外界就有可能透過它的後門和漏洞來獲取PC機上和伺服器上的訊息，也有可能作為攻擊載體去攻擊其他的伺服器和PC。

「如果說我們的對手是一個博士水平，我們儘管是國產化的東西，但還在小學水平，那要攻擊和竊取資訊是相當簡單的。」他表示，國產化不等於安全，只有把能力提升才真正具備安全的能力。

「目前已經有600多個中國實體被列入美國政府實體清單。」徐直軍指出，其中覆蓋了晶片、硬體、軟體、演算法以及應用等。同時，從設計工具、材料到製造設備、晶片產品，均受到了出口管制的影響。

「在這種情況下，一個現實的問題就是我們長期面臨很多挑戰。一方面，中國半導體製造工藝將在相當長時間處於落後以及追趕的狀態，華為認為這個（狀態）要持續相當長時間，因為只有先進的工藝才能生產出更先進的晶片。另一方面，由於美國的出口管制，使得獲取先進晶片或先進計算系統存在挑戰，或者說根本不可能獲得。從我們這麼多年的經驗和對未來的判斷來看，這是長期的。」徐直軍表示，對於未來不要抱有任何幻想。

「儘管我們生產的晶片、伺服器、PC相比國外的生產有差距。但如果不去用，這個差距永遠是差距，落後永遠是落後。但是如果大規模去使用它，就可能拉動和推動我們整個技術的進步、產品的進步，然後慢慢追上去。」徐直軍表示，只有大規模的使用，才有可能拉動整個計算產業的進步和發展。

他說，由於未來不可預判，所以圍繞計算產業的所有的晶片，應該構築在「可獲得的半導體製造領域」之上，只有這樣才可持續；「我們不排除現在能夠獲取先進技術是可繼續的，但是老底要守住」堅定不移打造計算生態，透過生態的繁榮才可能實現可持續增長。

徐直軍表示，華為從2017年開始打造昇騰處理器，基於這個生態，只要晶片能夠生產出來，就可以持續發展。他認為，任何大模型也好，AI也好，要持續訓練，如果越早的基於一個可持續面向未來的生態去發展，投資效率就更高，就越有未來。

他最後呼籲，除了目前熱門的AI方向，大學應該在關鍵處理器、作業系統、資料庫的人才培養中加大力度，政策上透過一些舉措來活躍開源生態。

華為日前低調開賣具備5G網速的高階手機，搭載的7奈米晶片「麒麟9000s」為中芯國際製造。儘管中國輿論稱之為「突破美國封鎖」、「強勢回歸5G」，但專家多指其性能仍落後最新的手機晶片兩代，並質疑其製造良率與產量。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺