單日103架次共機擾台創新高，學者：數量雖多，但曝解放軍區域作戰弱點
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國防部今（18）日表示，自昨日以來偵獲共機103架次出海活動，是有記錄以來台海周邊單日共機襲擾數量最多的一次，已超越今年4月10日單日偵獲91架次的紀錄，當時中共為抗議總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在紐約見面，進行環台軍演。
共機擾台數量再創歷史新高，我國國防部今（18）日上午發佈共機活動動態，自昨（17）至今（18）日晨間，國防部共偵獲103架次共機、9艘次共艦持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域計40架次。雖然擾台架次驚人，但學者分析指出，可看出中共戰機仍有飛航距離的限制，必須仰賴空中加油機才能飛到台灣東南空域，將成為未來國軍反制重點。
國防部今表示，自昨日以來偵獲共機103架次出海活動，為近期新高，已對臺海及區域安全造成嚴峻挑戰。國軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」態度沉著應對，並依「作戰為背景、訓練為著眼」指導，以「處處是戰場」思維，融入「時時做訓練」概念，提升防衛作戰能力。
國防部強調，台海和平穩定攸關印太地區安全與繁榮福祉，是區域各方的共同責任，共軍持續的軍事騷擾，易導致緊張情勢急劇升高、惡化區域安全，呼籲北京當局負起責任，即刻停止此類破壞性的單邊行為。
共機擾台數量超越「蔡麥會」，可能原因為何？
這是有記錄以來台海周邊單日共機襲擾數量最多的一次，已超越今年4月10日單日偵獲91架次的紀錄，當時中共為抗議總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在紐約見面，進行環台軍演。
如何解讀共軍此時派出大量共機擾台？國防安全研究院副研究員舒孝煌接受《關鍵評論網》訪問指出，中共派出共機擾台多半和台灣有關的政治議題或軍事訓練有關，這次出動103架次共機襲擾，應與中國航空母艦「山東號」結束軍演、返回南海有關，共機群或為返回的艦隊形成空中保護網，或與艦隊做海空聯合操演。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則認為，此舉雖是中共大規模軍演的一部分，但主要目的為要反制美國與盟國的軍事圍堵，特別針對正在黃海進行的美韓加聯合軍演，以及剛結束的美加澳紐日韓的東海軍演、印尼納吐納群島的19國軍演。
學者：共機擾台架次多，但仍顯示區域作戰弱點
值得注意的是，根據國防部公佈的示意圖，這次擾台共機群中出現2架空中加油機「運油20」，陪伴指揮控制的「空警-500」與戰鬥機「殲-16」飛行。舒孝煌指出，可見雖然共機擾台架次多，但可見作戰距離對解放軍仍是困擾，需要有加油機伴飛才能飛到這麼遠，可見為解放軍目前在此區域作戰的弱點。
舒孝煌進一步指出，這次國防部標示飛入防空識別區（ADIZ）的共機機種沒有長途飛行的轟炸機「轟-6」（最大航程為7200公里），戰鬥機「殲-16」最大航程僅4000公里，如果空中加油補給受到威脅，就無法飛到台灣東南空域。
舒孝煌表示，空中加油是解放軍的優點，也是弱點，國軍現在積極在台東基地部署兵力，向美採購的F-16V戰鬥機配備了適型油箱、可多掛彈藥，航程及作戰半徑都將增加，F-16V部署對中國遠程的加油機這類的作戰資源是不可或缺。
蘇紫雲也指出，中共的確可以透過加油機延長戰機航程，但戰時加油機將成「脆弱的目標」，國軍可以透過防空飛彈和反艦飛彈「把它解決」，特別現在防空和反艦飛彈成本低、可以大量部署。另外國造潛艦原型艦可望在本月底下水，未來能在遠海阻絕中共船艦，與飛彈形成同心圓的防衛：外層是潛艦，內層是防空和反艦飛彈。
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核稿編輯：邱宜君
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html