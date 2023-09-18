單日103架次共機擾台創新高，學者：數量雖多，但曝解放軍區域作戰弱點

共機擾台數量再創歷史新高，我國國防部今（18）日上午發佈共機活動動態，自昨（17）至今（18）日晨間，國防部共偵獲103架次共機、9艘次共艦持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域計40架次。雖然擾台架次驚人，但學者分析指出，可看出中共戰機仍有飛航距離的限制，必須仰賴空中加油機才能飛到台灣東南空域，將成為未來國軍反制重點。

國防部今表示，自昨日以來偵獲共機103架次出海活動，為近期新高，已對臺海及區域安全造成嚴峻挑戰。國軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」態度沉著應對，並依「作戰為背景、訓練為著眼」指導，以「處處是戰場」思維，融入「時時做訓練」概念，提升防衛作戰能力。

國防部強調，台海和平穩定攸關印太地區安全與繁榮福祉，是區域各方的共同責任，共軍持續的軍事騷擾，易導致緊張情勢急劇升高、惡化區域安全，呼籲北京當局負起責任，即刻停止此類破壞性的單邊行為。

共機擾台數量超越「蔡麥會」，可能原因為何？

這是有記錄以來台海周邊單日共機襲擾數量最多的一次，已超越今年4月10日單日偵獲91架次的紀錄，當時中共為抗議總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在紐約見面，進行環台軍演。

Photo Credit: 國防部提供

如何解讀共軍此時派出大量共機擾台？國防安全研究院副研究員舒孝煌接受《關鍵評論網》訪問指出，中共派出共機擾台多半和台灣有關的政治議題或軍事訓練有關，這次出動103架次共機襲擾，應與中國航空母艦「山東號」結束軍演、返回南海有關，共機群或為返回的艦隊形成空中保護網，或與艦隊做海空聯合操演。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則認為，此舉雖是中共大規模軍演的一部分，但主要目的為要反制美國與盟國的軍事圍堵，特別針對正在黃海進行的美韓加聯合軍演，以及剛結束的美加澳紐日韓的東海軍演、印尼納吐納群島的19國軍演。

學者：共機擾台架次多，但仍顯示區域作戰弱點

值得注意的是，根據國防部公佈的示意圖，這次擾台共機群中出現2架空中加油機「運油20」，陪伴指揮控制的「空警-500」與戰鬥機「殲-16」飛行。舒孝煌指出，可見雖然共機擾台架次多，但可見作戰距離對解放軍仍是困擾，需要有加油機伴飛才能飛到這麼遠，可見為解放軍目前在此區域作戰的弱點。

舒孝煌進一步指出，這次國防部標示飛入防空識別區（ADIZ）的共機機種沒有長途飛行的轟炸機「轟-6」（最大航程為7200公里），戰鬥機「殲-16」最大航程僅4000公里，如果空中加油補給受到威脅，就無法飛到台灣東南空域。

舒孝煌表示，空中加油是解放軍的優點，也是弱點，國軍現在積極在台東基地部署兵力，向美採購的F-16V戰鬥機配備了適型油箱、可多掛彈藥，航程及作戰半徑都將增加，F-16V部署對中國遠程的加油機這類的作戰資源是不可或缺。

Photo Credit: 空軍司令部 我國向向美採購66架F16V新式戰機。

蘇紫雲也指出，中共的確可以透過加油機延長戰機航程，但戰時加油機將成「脆弱的目標」，國軍可以透過防空飛彈和反艦飛彈「把它解決」，特別現在防空和反艦飛彈成本低、可以大量部署。另外國造潛艦原型艦可望在本月底下水，未來能在遠海阻絕中共船艦，與飛彈形成同心圓的防衛：外層是潛艦，內層是防空和反艦飛彈。

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核稿編輯：邱宜君