金正恩結束6天訪俄行，官媒稱兩國關係進入「嶄新鼎盛期」，韓媒：中俄北韓可能舉行峰會
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《韓聯社》報導，目前正在俄羅斯遠東地區訪問的北韓領導人金正恩，有可能以將開幕的杭州亞運為契機，在亞運後訪問中國，並會晤中國國家主席習近平。報導引述專家看法指出，不能排除中俄及北韓三國領導人舉行峰會的可能性。
金正恩訪問俄國，參觀戰略轟炸機和極音速飛彈
（中央社）北韓領導人金正恩16日在俄羅斯國防部長陪同下，參觀俄國能攜帶核武的戰略轟炸機及「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。
金正恩日前面帶笑容抵達距海參崴（Vladivostok）約50公里遠的克涅維基（Knevichi），俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）到場迎接。
蕭依古隨後向金正恩展示能夠攜帶核武的戰略轟炸機Tu-160、Tu-95和Tu-22M3，這些都是俄羅斯空中核打擊力量的重要組成部分。
蕭依古在談到其中一架飛機時，告訴金正恩說：「它可以從莫斯科飛到日本，然後再折返。」
金正恩也詢問如何從戰機上發射飛彈。一名俄羅斯官員告訴金正恩，戰略轟炸機是俄國核武的其中一個關鍵部分。
金正恩15日訪問一座受西方國家制裁的俄羅斯戰機工廠，美國及其盟國擔心這次的訪問，可能會提升俄羅斯在烏克蘭的軍事力量，也讓北韓的飛彈計畫獲得支持。
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）13日與金正恩會面時，討論軍事方面的問題、俄烏戰爭，以及深化俄國與北韓間的合作等。
普亭告訴記者，俄羅斯「不會違反任何規定」，但會持續發展與北韓的關係。他的發言人表示，金正恩訪問俄國期間，沒有就軍事問題或其他議題簽署任何協議。
金正恩訪俄，討論強化雙方軍事合作
（中央社）《北韓中央通信社》（KCNA）昨（17）日報導，領導人金正恩與俄羅斯國防部長蕭依古討論有關加強軍事合作的務實問題。報導並稱兩國關係進入了「嶄新鼎盛期」。
《路透社》報導，正在俄羅斯訪問的金正恩，前天在蕭依古的陪同下，參觀俄國可攜帶核彈頭的戰略轟炸機、極音速飛彈和軍艦。
金正恩13日會見俄羅斯總統普亭，討論了軍事事項、烏克蘭戰爭以及加強雙方合作。
《北韓中央通信社》指出，金正恩此行正值「朝鮮民主主義人民共和國與俄羅斯關係發展史上，開啟了友誼、團結、合作的嶄新鼎盛期」。朝鮮民主主義人民共和國為北韓正式國名。
蕭依古稍早對俄羅斯媒體表示，莫斯科正在討論與北韓舉行聯合軍演。
本月稍早，北韓第一艘戰術核攻擊潛艦正式下水。
韓國和美國15日表示，北韓和俄羅斯之間的軍事合作將違反聯合國對北韓的制裁，而兩國結盟勢必付出代價。
俄媒：金正恩走紅毯搭裝甲列車，結束6天訪俄行
（中央社）俄羅斯的新聞通訊社報導，北韓領導人金正恩昨天結束對俄羅斯的訪問，搭乘他的裝甲列車離開俄國遠東地區。
綜合《法新社》與《路透社》報導，國營媒體《俄羅斯新聞社》公布金正恩動身的影像，並指在阿爾喬姆-濱海邊疆區1號車站（Artyom-Primorsky-1）舉行了「出發儀式」。
相關影片顯示，金正恩在紅毯上朝車廂走去，並揮手道別，背景則為軍樂隊的奏樂。
《俄羅斯新聞社》報導，俄國自然資源部長柯茲洛夫（Alexander Kozlov）、俄國駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）、濱海邊疆區（Primorye）行政首長柯佐米亞科（Oleg Kozhemyako）恭送金正恩離開。
官方的《塔斯社》（TASS）報導，金正恩的列車朝大約250公里外的邊界駛去。
《塔斯社》昨天稍早報導，金正恩訪俄期間，收到濱海邊疆區行政首長贈送的5架自殺式無人機、1架偵察無人機、一件防彈背心作為禮物。
《塔斯社》指出，「朝鮮民主主義人民共和國領導人收到5架自殺式無人機，以及一架垂直起飛的Geran-25偵察無人機」；濱海邊疆區行政首長也「給了金正恩一套防彈保護（裝備）」和「熱顯像攝影機偵測不到的特殊服裝」。
朝鮮民主主義人民共和國是北韓正式國名。濱海邊疆區與中國和北韓相鄰。
金正恩自12日起訪問俄國遠東地區，昨天動身回國。此行確認他與俄國總統普亭的緊密關係，同時加劇西方對於北韓可能供應武器給俄國攻擊烏克蘭的疑慮。
韓媒：金正恩亞運後可能訪中，不排除中俄北韓峰會
（中央社）《韓聯社》報導，目前正在俄羅斯遠東地區訪問的北韓領導人金正恩，有可能以將開幕的杭州亞運為契機，在亞運後訪問中國，並會晤中國國家主席習近平。報導引述專家看法指出，不能排除中俄及北韓三國領導人舉行峰會的可能性。
這項報導提到，金正恩在面對美日韓進一步加強安全合作的情況下，是否會在訪俄之後接著訪問中國，引發關注。
報導指出，金正恩出訪一向鍾愛鐵路專列。但因杭州距平壤較遠，因此他可能先派遣胞妹金與正等北韓高層代表團訪中，並與中方溝通，之後再乘專列前往北京或中國東北，並與中方舉行首腦會談。
報導提到，有觀點認為，中國、俄羅斯、北韓三方有可能擇機舉行三國峰會。據悉，俄羅斯總統普亭將出席10月在北京舉行的第3屆「一帶一路」峰會，若金正恩屆時也出席，三國峰會即可能舉行。
報導引述美國北韓問題專家、喬治城大學教授曼斯洛夫（Alexandre Mansourov）日前在一場研討會上的發言，指美俄、美中關係若持續在目前的狀況下發展，就不能排除中國、俄羅斯、北韓三國峰會的可能性。
新聞來源
- 金正恩訪問俄國 參觀戰略轟炸機和極音速飛彈（中央社）
- 金正恩訪俄 討論強化雙方軍事合作（中央社）
- 韓媒：金正恩亞運後可能訪中 不排除中俄北韓峰會（中央社）
- 俄媒：金正恩走紅毯搭裝甲列車 結束6天訪俄行（中央社）
延伸閱讀
- 克宮證實金正恩受邀訪俄羅斯將會普亭，雙方可能談軍購議題
- 普亭與金正恩會晤究竟談了些什麼？專家：國際制裁已為他們建立了一道「防火牆」
- 普亭會晤金正恩約2小時，暗示俄羅斯可協助北韓打造衛星；美國批准對韓國50億美元F-35戰機軍售
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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