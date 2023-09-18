金正恩結束6天訪俄行，官媒稱兩國關係進入「嶄新鼎盛期」，韓媒：中俄北韓可能舉行峰會

金正恩訪問俄國，參觀戰略轟炸機和極音速飛彈

（中央社）北韓領導人金正恩16日在俄羅斯國防部長陪同下，參觀俄國能攜帶核武的戰略轟炸機及「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。

金正恩日前面帶笑容抵達距海參崴（Vladivostok）約50公里遠的克涅維基（Knevichi），俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）到場迎接。

蕭依古隨後向金正恩展示能夠攜帶核武的戰略轟炸機Tu-160、Tu-95和Tu-22M3，這些都是俄羅斯空中核打擊力量的重要組成部分。

蕭依古在談到其中一架飛機時，告訴金正恩說：「它可以從莫斯科飛到日本，然後再折返。」

金正恩也詢問如何從戰機上發射飛彈。一名俄羅斯官員告訴金正恩，戰略轟炸機是俄國核武的其中一個關鍵部分。

金正恩15日訪問一座受西方國家制裁的俄羅斯戰機工廠，美國及其盟國擔心這次的訪問，可能會提升俄羅斯在烏克蘭的軍事力量，也讓北韓的飛彈計畫獲得支持。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）13日與金正恩會面時，討論軍事方面的問題、俄烏戰爭，以及深化俄國與北韓間的合作等。

普亭告訴記者，俄羅斯「不會違反任何規定」，但會持續發展與北韓的關係。他的發言人表示，金正恩訪問俄國期間，沒有就軍事問題或其他議題簽署任何協議。

Kim, this is Kinzhal. Kinzhal, this is Kim! pic.twitter.com/yLfZtqOA1D — Sia Da Vinci💎 (@siadevinci) September 17, 2023

金正恩訪俄，討論強化雙方軍事合作

（中央社）《北韓中央通信社》（KCNA）昨（17）日報導，領導人金正恩與俄羅斯國防部長蕭依古討論有關加強軍事合作的務實問題。報導並稱兩國關係進入了「嶄新鼎盛期」。

《路透社》報導，正在俄羅斯訪問的金正恩，前天在蕭依古的陪同下，參觀俄國可攜帶核彈頭的戰略轟炸機、極音速飛彈和軍艦。

金正恩13日會見俄羅斯總統普亭，討論了軍事事項、烏克蘭戰爭以及加強雙方合作。

《北韓中央通信社》指出，金正恩此行正值「朝鮮民主主義人民共和國與俄羅斯關係發展史上，開啟了友誼、團結、合作的嶄新鼎盛期」。朝鮮民主主義人民共和國為北韓正式國名。

蕭依古稍早對俄羅斯媒體表示，莫斯科正在討論與北韓舉行聯合軍演。

本月稍早，北韓第一艘戰術核攻擊潛艦正式下水。

韓國和美國15日表示，北韓和俄羅斯之間的軍事合作將違反聯合國對北韓的制裁，而兩國結盟勢必付出代價。

俄媒：金正恩走紅毯搭裝甲列車，結束6天訪俄行

（中央社）俄羅斯的新聞通訊社報導，北韓領導人金正恩昨天結束對俄羅斯的訪問，搭乘他的裝甲列車離開俄國遠東地區。

綜合《法新社》與《路透社》報導，國營媒體《俄羅斯新聞社》公布金正恩動身的影像，並指在阿爾喬姆-濱海邊疆區1號車站（Artyom-Primorsky-1）舉行了「出發儀式」。

相關影片顯示，金正恩在紅毯上朝車廂走去，並揮手道別，背景則為軍樂隊的奏樂。

《俄羅斯新聞社》報導，俄國自然資源部長柯茲洛夫（Alexander Kozlov）、俄國駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）、濱海邊疆區（Primorye）行政首長柯佐米亞科（Oleg Kozhemyako）恭送金正恩離開。

官方的《塔斯社》（TASS）報導，金正恩的列車朝大約250公里外的邊界駛去。

《塔斯社》昨天稍早報導，金正恩訪俄期間，收到濱海邊疆區行政首長贈送的5架自殺式無人機、1架偵察無人機、一件防彈背心作為禮物。

《塔斯社》指出，「朝鮮民主主義人民共和國領導人收到5架自殺式無人機，以及一架垂直起飛的Geran-25偵察無人機」；濱海邊疆區行政首長也「給了金正恩一套防彈保護（裝備）」和「熱顯像攝影機偵測不到的特殊服裝」。

朝鮮民主主義人民共和國是北韓正式國名。濱海邊疆區與中國和北韓相鄰。

金正恩自12日起訪問俄國遠東地區，昨天動身回國。此行確認他與俄國總統普亭的緊密關係，同時加劇西方對於北韓可能供應武器給俄國攻擊烏克蘭的疑慮。

Kim Jong-un went home after visit to Russia pic.twitter.com/vUDX5zSLHJ — Sprinter (@Sprinter99800) September 17, 2023

韓媒：金正恩亞運後可能訪中，不排除中俄北韓峰會

（中央社）《韓聯社》報導，目前正在俄羅斯遠東地區訪問的北韓領導人金正恩，有可能以將開幕的杭州亞運為契機，在亞運後訪問中國，並會晤中國國家主席習近平。報導引述專家看法指出，不能排除中俄及北韓三國領導人舉行峰會的可能性。

這項報導提到，金正恩在面對美日韓進一步加強安全合作的情況下，是否會在訪俄之後接著訪問中國，引發關注。

報導指出，金正恩出訪一向鍾愛鐵路專列。但因杭州距平壤較遠，因此他可能先派遣胞妹金與正等北韓高層代表團訪中，並與中方溝通，之後再乘專列前往北京或中國東北，並與中方舉行首腦會談。

報導提到，有觀點認為，中國、俄羅斯、北韓三方有可能擇機舉行三國峰會。據悉，俄羅斯總統普亭將出席10月在北京舉行的第3屆「一帶一路」峰會，若金正恩屆時也出席，三國峰會即可能舉行。

報導引述美國北韓問題專家、喬治城大學教授曼斯洛夫（Alexandre Mansourov）日前在一場研討會上的發言，指美俄、美中關係若持續在目前的狀況下發展，就不能排除中國、俄羅斯、北韓三國峰會的可能性。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航