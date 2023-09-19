2023/09/19,
理財

難怪00878遭賣轉進00929？別被「月配息」跟「收益平準金」迷惑

難怪00878遭賣轉進00929？別被「月配息」跟「收益平準金」迷惑
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

目前00929帳上還是很多現金，會陸續依照指數規則投入成分股。但是從近幾次配息已經可以看到「股息」逐漸降低，接下來配息只會提高「收益平準金」、「資本利得」，雖然這二項是免稅，但回歸到高股息、優息產品的宗旨，大家都想要「穩健領息」吧？可是收益平準金基本上後來才持有的人是拿來配給自己（類似本金概念）；資本利得則要看ETF持有個股的狀況，也不是一定會有的。

文：碎念女子

最近女子觀察到市場上主打「高股息」、「優息」等ETF越來越熱，可以列出一堆，從最老牌的元大高股息（0056），接著依照證券代號來的元大台灣高息低波（00713）、國泰永續高股息（00878）、富邦特選高股息30（00900）、群益台灣精選高息（00919）及首檔月配息台股原型復華台灣科技優息（00929）。

其中近期很明顯投資人數跟規模都持續成長的是00919跟00929，尤其00929以「月配息」主打，吸引「只在意配息」的投資人大批轉進。

女子從網路社團看了近二次00929的配息，我們從「股利所得（股息，要課稅）」及後三項免稅的「收益平準金」、「資本利得（或資本公積）」、「國內財產交易所得（是ETF投資一籃子股票買賣股票，亦即換股時產生的價差）」這幾項的比例來分析：

  • 7月份除息，股利所得佔32.8%、收益平準金佔43%、資本利得佔24%。
  • 8月份除息，股利所得佔10.7%、收益平準金佔30.5%、資本利得佔5.1%、國內財產交易所得佔53.6%。

00929前二個配息內容來看可以明顯看到：股利所得佔比降低（從32%至10%），收益平準金降低（從43%至30%）、資本利得（可以加上國內財產交易所得來看）比例增加。

由於已經過了除息旺季，所以可以預見，號稱「月配息」的00929接下來「股利所得」只會持續降低。另外從復華投信官網的公開資料也可以看到：

  1. 收益平準金佔比增加：表示後來上車的人越來越多，可以想像成為了避免配息被稀釋，所以後上車的人進來的錢會進入收益平準金跟現金（收益平準金留著配息用，類似配本金的概念；而帳上現金則是會持續投入指數追蹤的個股）
  2. 資本損益平準金不穩定：即這檔ETF追蹤的指數，根據指數的成分股買入股票，但是由於每日個股漲跌，所以「尚未實現獲利」的部分反映在資本損益平準金，這部分在「配息前」如果實現獲利了，就會成為「資本利得」或「國內財產交易所得」配出給投資人。
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Photo Credit: 復華投信

另外也可以從00929現在的成分股持股比重發現：現金比重仍為最高，其他個股持股仍尚未投入，大家可以從00929追蹤的指數「台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技優息指數」在指數公司網站查詢指數的內容。

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Photo Credit: 復華投信

指數成份股比重應該是這樣：

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Photo Credit: 台灣指數公司網頁資料

目前00929帳上還是很多現金，會陸續依照指數規則投入成分股。但是從近幾次配息已經可以看到「股息」逐漸降低，接下來配息只會提高「收益平準金」、「資本利得」，雖然這二項是免稅，但回歸到高股息、優息產品的宗旨，大家都想要「穩健領息」吧？可是收益平準金基本上後來才持有的人是拿來配給自己（類似本金概念）；資本利得則要看ETF持有個股的狀況，也不是一定會有的。

因此以穩健為概念，加上考量人生階段，女子自己的配置分享是：0056、00713搭配00679B，搭配債券的配息，只要美國在高利率狀態，債券配息都會不錯，或者如果不以月配息搭配考量，元大美債1-3（00719B）在美國開始降息前，也是女子口袋名單。

說到這裡，一定會有人問00878不在名單內？其實女子也還是持有部位只是逢高賣出轉到債券ETF上了。原因是：00878持有太高比例的金融股，這是指數編製天生的規則，可是台灣金融股未來幾年配息都不看好......尤其看近一次00878配息，平準金配完了、股息也幾乎配完了，剩下資本利得配，但是資本利得是因為剛好搭上成分股行情，是不穩定的！

再者，女子考量了人生階段，30歲到退休前，領越多股息等於繳更多所得稅，但是債券ETF的配息屬於「海外所得」，每年配債息670萬內免稅。因此女子把部分配置移到債券上。所以也跟大家分享，自己「領息的目的」到底是為了什麼？如果還在收入成長階段，那領息也只是當下拿到，接下來隔年增加繳稅的稅金而已，除非是已經退休的人，需要靠領息生活，不然退休前實在沒必要將資金配太多在配息商品上。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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