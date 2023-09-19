難怪00878遭賣轉進00929？別被「月配息」跟「收益平準金」迷惑
我們想讓你知道的是
目前00929帳上還是很多現金，會陸續依照指數規則投入成分股。但是從近幾次配息已經可以看到「股息」逐漸降低，接下來配息只會提高「收益平準金」、「資本利得」，雖然這二項是免稅，但回歸到高股息、優息產品的宗旨，大家都想要「穩健領息」吧？可是收益平準金基本上後來才持有的人是拿來配給自己（類似本金概念）；資本利得則要看ETF持有個股的狀況，也不是一定會有的。
文：碎念女子
最近女子觀察到市場上主打「高股息」、「優息」等ETF越來越熱，可以列出一堆，從最老牌的元大高股息（0056），接著依照證券代號來的元大台灣高息低波（00713）、國泰永續高股息（00878）、富邦特選高股息30（00900）、群益台灣精選高息（00919）及首檔月配息台股原型復華台灣科技優息（00929）。
其中近期很明顯投資人數跟規模都持續成長的是00919跟00929，尤其00929以「月配息」主打，吸引「只在意配息」的投資人大批轉進。
女子從網路社團看了近二次00929的配息，我們從「股利所得（股息，要課稅）」及後三項免稅的「收益平準金」、「資本利得（或資本公積）」、「國內財產交易所得（是ETF投資一籃子股票買賣股票，亦即換股時產生的價差）」這幾項的比例來分析：
- 7月份除息，股利所得佔32.8%、收益平準金佔43%、資本利得佔24%。
- 8月份除息，股利所得佔10.7%、收益平準金佔30.5%、資本利得佔5.1%、國內財產交易所得佔53.6%。
00929前二個配息內容來看可以明顯看到：股利所得佔比降低（從32%至10%），收益平準金降低（從43%至30%）、資本利得（可以加上國內財產交易所得來看）比例增加。
由於已經過了除息旺季，所以可以預見，號稱「月配息」的00929接下來「股利所得」只會持續降低。另外從復華投信官網的公開資料也可以看到：
- 收益平準金佔比增加：表示後來上車的人越來越多，可以想像成為了避免配息被稀釋，所以後上車的人進來的錢會進入收益平準金跟現金（收益平準金留著配息用，類似配本金的概念；而帳上現金則是會持續投入指數追蹤的個股）
- 資本損益平準金不穩定：即這檔ETF追蹤的指數，根據指數的成分股買入股票，但是由於每日個股漲跌，所以「尚未實現獲利」的部分反映在資本損益平準金，這部分在「配息前」如果實現獲利了，就會成為「資本利得」或「國內財產交易所得」配出給投資人。
另外也可以從00929現在的成分股持股比重發現：現金比重仍為最高，其他個股持股仍尚未投入，大家可以從00929追蹤的指數「台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技優息指數」在指數公司網站查詢指數的內容。
指數成份股比重應該是這樣：
目前00929帳上還是很多現金，會陸續依照指數規則投入成分股。但是從近幾次配息已經可以看到「股息」逐漸降低，接下來配息只會提高「收益平準金」、「資本利得」，雖然這二項是免稅，但回歸到高股息、優息產品的宗旨，大家都想要「穩健領息」吧？可是收益平準金基本上後來才持有的人是拿來配給自己（類似本金概念）；資本利得則要看ETF持有個股的狀況，也不是一定會有的。
因此以穩健為概念，加上考量人生階段，女子自己的配置分享是：0056、00713搭配00679B，搭配債券的配息，只要美國在高利率狀態，債券配息都會不錯，或者如果不以月配息搭配考量，元大美債1-3（00719B）在美國開始降息前，也是女子口袋名單。
說到這裡，一定會有人問00878不在名單內？其實女子也還是持有部位只是逢高賣出轉到債券ETF上了。原因是：00878持有太高比例的金融股，這是指數編製天生的規則，可是台灣金融股未來幾年配息都不看好......尤其看近一次00878配息，平準金配完了、股息也幾乎配完了，剩下資本利得配，但是資本利得是因為剛好搭上成分股行情，是不穩定的！
再者，女子考量了人生階段，30歲到退休前，領越多股息等於繳更多所得稅，但是債券ETF的配息屬於「海外所得」，每年配債息670萬內免稅。因此女子把部分配置移到債券上。所以也跟大家分享，自己「領息的目的」到底是為了什麼？如果還在收入成長階段，那領息也只是當下拿到，接下來隔年增加繳稅的稅金而已，除非是已經退休的人，需要靠領息生活，不然退休前實在沒必要將資金配太多在配息商品上。
延伸閱讀
- 9月多檔高股息ETF將除息，會是開始投資或加碼買進的好時機嗎？
- 假設手上有一筆資金要投資0050，應該定期定額還是單筆投入？
- 肯恩費雪《10條路，賺很大》：我的建議是忘掉那些噱頭，要長期投資，枯燥才是最好的
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。