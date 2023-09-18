【藝遊嚮導】9/19-9/25：舞台劇《謝謝大家收看》、《Kialreba重返霧臺》特展、優人神鼓《墨具五色》2.0，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
電視老兵王偉忠帶來最後一齣親自演出的全新舞台劇作品《謝謝大家收看》，面對歲月風暴來襲，該怎麼迎接人生的秋冬？台博館推《Kialreba重返霧臺》特展，以原民觀點從各角度呈現魯凱物質文化的不同層面。優人神鼓經過35年淬鍊，再度回到原點，經典重現《墨具五色》2.0，以身體之磨練，再探東方身體觀。
【表演藝術】
名稱｜C MUSICAL獨角音樂劇《焢肉遇見你》
時間｜2023/9/21（四） - 2023/10/1（日）
地點｜國家兩廳院實驗劇場（台北市中正區中山南路21-1號）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
To Marry, or not to Marry. 幸福的天秤，哪一邊才是正義？
對Renee而言，身為終結不幸婚姻的離婚專門律師和想要擁有「完美婚姻」的雙重角色從來不是衝突的事情；對她而言，衝擊的只是，原來理想伴侶James和她對於結婚的想像並不在同一個頻率。
33歲離婚專門女律師的追婚之旅，面對理想伴侶不願踏入婚姻，她再次遇見了當年用焢肉精神默默守候她的初戀暖男⋯⋯。
名稱｜2023年度展演《關於身體的書寫——之、乎、者、也》
時間｜2023/9/21（四） - 2023/9/22（五）
地點｜中壢藝術館音樂廳（桃園市中壢區中美路16號）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
身體可以自己存在美感與故事性，而不需要特別塑造舞意或是如劇本般的內容。
編舞家謝宜君：「我相信身體可以自己存在一個美感與故事性，而不需要特別塑造舞意或是如劇本般的內容，所以本次想要進行純肢體的舞蹈創作。而之所以選擇用語助詞之、乎、者、也，來發展舞蹈的段落，是因為這些語助詞，並沒有特殊的形體或意義存在。」
「對我來說，舞蹈就是一個動力的銜接，是一個肢體動力學，進而塑造出形體，所以我才選擇以之、乎、者、也發展舞作。又或許每個人講話都會使用很多語助詞，對我來說的重要性，就好像我們的身體，其肢體進行轉動、扭動，一切的一切很自然般的發生，就如同舞台上的肢體語言一樣。」
名稱｜舞台劇《謝謝大家收看》
時間｜2023/9/22（五）- 2023/9/24（日）
地點｜台北表演藝術中心 大劇院（台北市士林區劍潭路1號）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
電視老兵王偉忠，最後一齣親自演出舞台劇全新作品 。
「今天，我要說一個朋友的故事⋯⋯他叫做王忠偉，不是王偉忠。」忠偉事業有成，家庭和樂，和偉忠一樣是個電視人、到了高鐵半價的年紀 ，遇上長江後浪吃前浪、婚姻關係更年期，連往事都只剩回味⋯⋯面對歲月風暴來襲，該怎麼迎接人生的秋冬？
這不只是王忠偉的故事，也是你我身邊熟齡男女的心事。人生如戲，不論演什麼角色，都有機會獲得掌聲、也可能落漆被噓，經過努力，就值得一聲「謝大家收看」！
【展覽】
名稱｜無垠之森
時間｜2023/7/1（六）- 2023/9/24（日）
地點｜台北市立美術館 地下樓E、F展覽室（台北市中山區中山北路三段181號）
風開始湧動，讓我們邁步踏進森林的核心。
「無垠之森」試圖從仰賴載體與播放機制等「時間留存技術」之時基藝術品出發，探索生命中種種難以描摹的「中介／邊緣時刻」，以及那些無法歸類、置身此處與彼處間的曖昧時空。展名發想自村上春樹《海邊的卡夫卡》，這部頗具存在主義色彩的作品將混沌刻畫為一座森林，在這裡，空間沒有可掌握的位置，時間也全然不具意義，它是生與死的中介，也是現實與夢境的夾縫。
文學作為真實世界的折射，不僅嘗試挖掘生而為人的存在歷程，也隱喻了社會文化中的集體心理狀態與過渡儀式，讓我們不禁想探尋這些超越時空、渾沌曖昧的中介地帶存在何處？它如何帶領人們渡過生命型式的轉換及跨越？我們又是否曾在生命某個時刻感受到無以名狀的出神與顫動，就像被吞入藝術家創造的真空時刻。
名稱｜未來的生命，未來的你——數位、機器與賽博格
時間｜2023/9/9（六）- 2024/1/28（日）
地點｜忠泰美術館（台北市中山區中山北路三段181號）
你是否曾想像，在身體中植入機械，人機融合並化身為賽博格的自己？
人工智慧越來越普及的應用，科技、演算法的介入，逐漸影響了生命的樣貌與演化，也創造出改變環境的方法，人與科技共構了全新的生命情境。當「生命」與「身體」的定義與在認知上的流動性，讓機器逐漸可能被認可為一種生命的型態。我們已然進入「人」與「機器」交織的新關係網路時代。
名稱｜Kialreba重返霧台：台博與當代霧台魯凱族的對話
時間｜2023/6/20（二）- 2024/3/10（日）
地點｜國立台灣博物館 本館一樓東展間（台北市中正區襄陽路2號）
陌生的原住民文化，在百合花精神和沒有文字的傳承下，以百合精神作為準則口傳至今。
本展展出超過百件魯凱族藏品，以「barianglai百合花｣六辦的形象將展覽分類為六個面向，包括「百合花的精神」、「勇者的姿態」、「母親的手」、「通天達地的背負者」、「糧食．量時」、「禮尚往來」等單元，從各種角度呈現魯凱物質文化的不同層面，反映霧台鄉魯凱族的特色。觀眾得以回顧百年前的魯凱生活常情及人們的精神世界。
本展的部落田調自2018年夏天進行至2021年的春天，霧台鄉魯凱族文物館田調組，四或一人成隊，帶著國立台灣博物館所提供的魯凱族霧台區百年文物件之照片，走訪了霧台鄉八個部落，以焦點團體訪談的方式，訪談了50多位年齡介於75到94歲之間的男女長者，耆老們訴說著物件過往的生活痕跡，充滿了光榮和知識的話語，給魯凱晚輩提供了面對今日處境的指引。
【影視】
名稱｜《冬日男孩》Winter Boy
上映時間｜2023/9/22（五）
詳情請點擊
願每個曾對世界感到憤怒的受傷靈魂，都能找到歸屬、無畏成長。
《巴黎小情歌》名導克里斯多夫何內獻給青少年時期的一封情書。17歲的盧卡斯對待人生的方式好比野獸需要被馴服，與這世界格格不入，雖年紀輕卻必須自己重新發現希望與愛。
17歲那年冬天，對未來滿懷期待的盧卡斯，一夕之間人生變得支離破碎。父親意外驟逝，這場悲劇剝奪了這個家看似理所當然的美好。他的憤怒和絕望紊亂滋長，傷心欲絕的母親也束手無策，在巴黎生活的哥哥決定邀他前往，當作重返校園前短暫的散心假期。而傷未痊癒的他，擁抱著這座城市的新鮮刺激，探索自由、追求解放的盧卡像頭需要馴服、渴望安慰的野獸。在面對親情、傷痛、徬徨和誘惑之間，他又該如何展現真實的自我，並再次重燃對人生的希望與愛？
【音樂】
名稱｜摹雍DUO《繆思的情歌與奧菲歐的悲嘆——巴洛克早期的歌樂》
Tags：
上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！