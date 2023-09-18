2023/09/18,
藝文

【藝遊嚮導】9/19-9/25：舞台劇《謝謝大家收看》、《Kialreba重返霧臺》特展、優人神鼓《墨具五色》2.0，本週藝文活動精彩可期！

【藝遊嚮導】9/19-9/25：舞台劇《謝謝大家收看》、《Kialreba重返霧臺》特展、優人神鼓《墨具五色》2.0，本週藝文活動精彩可期！

我們想讓你知道的是

電視老兵王偉忠帶來最後一齣親自演出的全新舞台劇作品《謝謝大家收看》，面對歲月風暴來襲，該怎麼迎接人生的秋冬？台博館推《Kialreba重返霧臺》特展，以原民觀點從各角度呈現魯凱物質文化的不同層面。優人神鼓經過35年淬鍊，再度回到原點，經典重現《墨具五色》2.0，以身體之磨練，再探東方身體觀。

【表演藝術】

名稱｜C MUSICAL獨角音樂劇《焢肉遇見你》

時間｜2023/9/21（四） - 2023/10/1（日）
地點｜國家兩廳院實驗劇場（台北市中正區中山南路21-1號）
備註｜本活動為售票活動
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To Marry, or not to Marry. 幸福的天秤，哪一邊才是正義？

對Renee而言，身為終結不幸婚姻的離婚專門律師和想要擁有「完美婚姻」的雙重角色從來不是衝突的事情；對她而言，衝擊的只是，原來理想伴侶James和她對於結婚的想像並不在同一個頻率。

33歲離婚專門女律師的追婚之旅，面對理想伴侶不願踏入婚姻，她再次遇見了當年用焢肉精神默默守候她的初戀暖男⋯⋯。

名稱｜2023年度展演《關於身體的書寫——之、乎、者、也》

時間｜2023/9/21（四） - 2023/9/22（五）
地點｜中壢藝術館音樂廳（桃園市中壢區中美路16號）
備註｜本活動為售票活動
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身體可以自己存在美感與故事性，而不需要特別塑造舞意或是如劇本般的內容。

編舞家謝宜君：「我相信身體可以自己存在一個美感與故事性，而不需要特別塑造舞意或是如劇本般的內容，所以本次想要進行純肢體的舞蹈創作。而之所以選擇用語助詞之、乎、者、也，來發展舞蹈的段落，是因為這些語助詞，並沒有特殊的形體或意義存在。」

「對我來說，舞蹈就是一個動力的銜接，是一個肢體動力學，進而塑造出形體，所以我才選擇以之、乎、者、也發展舞作。又或許每個人講話都會使用很多語助詞，對我來說的重要性，就好像我們的身體，其肢體進行轉動、扭動，一切的一切很自然般的發生，就如同舞台上的肢體語言一樣。」

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名稱｜舞台劇《謝謝大家收看》

時間｜2023/9/22（五）- 2023/9/24（日）
地點｜台北表演藝術中心 大劇院（台北市士林區劍潭路1號）
備註｜本活動為售票活動
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電視老兵王偉忠，最後一齣親自演出舞台劇全新作品 。

「今天，我要說一個朋友的故事⋯⋯他叫做王忠偉，不是王偉忠。」忠偉事業有成，家庭和樂，和偉忠一樣是個電視人、到了高鐵半價的年紀 ，遇上長江後浪吃前浪、婚姻關係更年期，連往事都只剩回味⋯⋯面對歲月風暴來襲，該怎麼迎接人生的秋冬？

這不只是王忠偉的故事，也是你我身邊熟齡男女的心事。人生如戲，不論演什麼角色，都有機會獲得掌聲、也可能落漆被噓，經過努力，就值得一聲「謝大家收看」！

【展覽】

名稱｜無垠之森

時間｜2023/7/1（六）- 2023/9/24（日）
地點｜台北市立美術館 地下樓E、F展覽室（台北市中山區中山北路三段181號）

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風開始湧動，讓我們邁步踏進森林的核心。

「無垠之森」試圖從仰賴載體與播放機制等「時間留存技術」之時基藝術品出發，探索生命中種種難以描摹的「中介／邊緣時刻」，以及那些無法歸類、置身此處與彼處間的曖昧時空。展名發想自村上春樹《海邊的卡夫卡》，這部頗具存在主義色彩的作品將混沌刻畫為一座森林，在這裡，空間沒有可掌握的位置，時間也全然不具意義，它是生與死的中介，也是現實與夢境的夾縫。

文學作為真實世界的折射，不僅嘗試挖掘生而為人的存在歷程，也隱喻了社會文化中的集體心理狀態與過渡儀式，讓我們不禁想探尋這些超越時空、渾沌曖昧的中介地帶存在何處？它如何帶領人們渡過生命型式的轉換及跨越？我們又是否曾在生命某個時刻感受到無以名狀的出神與顫動，就像被吞入藝術家創造的真空時刻。

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名稱｜未來的生命，未來的你——數位、機器與賽博格

時間｜2023/9/9（六）- 2024/1/28（日）
地點｜忠泰美術館（台北市中山區中山北路三段181號）

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你是否曾想像，在身體中植入機械，人機融合並化身為賽博格的自己？

人工智慧越來越普及的應用，科技、演算法的介入，逐漸影響了生命的樣貌與演化，也創造出改變環境的方法，人與科技共構了全新的生命情境。當「生命」與「身體」的定義與在認知上的流動性，讓機器逐漸可能被認可為一種生命的型態。我們已然進入「人」與「機器」交織的新關係網路時代。

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名稱｜Kialreba重返霧台：台博與當代霧台魯凱族的對話

時間｜2023/6/20（二）- 2024/3/10（日）
地點｜國立台灣博物館 本館一樓東展間（台北市中正區襄陽路2號）

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陌生的原住民文化，在百合花精神和沒有文字的傳承下，以百合精神作為準則口傳至今。

本展展出超過百件魯凱族藏品，以「barianglai百合花｣六辦的形象將展覽分類為六個面向，包括「百合花的精神」、「勇者的姿態」、「母親的手」、「通天達地的背負者」、「糧食．量時」、「禮尚往來」等單元，從各種角度呈現魯凱物質文化的不同層面，反映霧台鄉魯凱族的特色。觀眾得以回顧百年前的魯凱生活常情及人們的精神世界。

本展的部落田調自2018年夏天進行至2021年的春天，霧台鄉魯凱族文物館田調組，四或一人成隊，帶著國立台灣博物館所提供的魯凱族霧台區百年文物件之照片，走訪了霧台鄉八個部落，以焦點團體訪談的方式，訪談了50多位年齡介於75到94歲之間的男女長者，耆老們訴說著物件過往的生活痕跡，充滿了光榮和知識的話語，給魯凱晚輩提供了面對今日處境的指引。

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【影視】

名稱｜《冬日男孩》Winter Boy

上映時間｜2023/9/22（五）
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願每個曾對世界感到憤怒的受傷靈魂，都能找到歸屬、無畏成長。

《巴黎小情歌》名導克里斯多夫何內獻給青少年時期的一封情書。17歲的盧卡斯對待人生的方式好比野獸需要被馴服，與這世界格格不入，雖年紀輕卻必須自己重新發現希望與愛。

17歲那年冬天，對未來滿懷期待的盧卡斯，一夕之間人生變得支離破碎。父親意外驟逝，這場悲劇剝奪了這個家看似理所當然的美好。他的憤怒和絕望紊亂滋長，傷心欲絕的母親也束手無策，在巴黎生活的哥哥決定邀他前往，當作重返校園前短暫的散心假期。而傷未痊癒的他，擁抱著這座城市的新鮮刺激，探索自由、追求解放的盧卡像頭需要馴服、渴望安慰的野獸。在面對親情、傷痛、徬徨和誘惑之間，他又該如何展現真實的自我，並再次重燃對人生的希望與愛？

【音樂】

名稱｜摹雍DUO《繆思的情歌與奧菲歐的悲嘆——巴洛克早期的歌樂》


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