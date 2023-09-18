台灣民眾觀光旅遊市場新風向：年輕族群國內遊興盛，中老年族群海外旅遊熱度不減
我們想讓你知道的是
台灣民眾觀光旅遊新風潮，調查揭露：無論走在國內還是國外，每個年齡層都有他們的旅遊節奏。年輕人鍾情於台灣的各地風光，而中老年族群則傾向於海外的新體驗。不過不論選擇何處，安全永遠是台灣人最重視的旅行考量。
台灣民眾觀光旅遊市場新風向：年輕族群國內遊興盛，中老年族群海外旅遊熱度不減
台灣民眾觀光旅遊新風潮，調查揭露：無論走在國內還是國外，每個年齡層都有他們的旅遊節奏。年輕人鍾情於台灣的各地風光，而中老年族群則傾向於海外的新體驗。不過不論選擇何處，安全永遠是台灣人最重視的旅行考量。
此報告由 Z.com Engagement Lab 執行，調查期間為 2023年8月23日 至 2023年8月28日 。受訪者為年齡在16至60歲間的台灣網路使用者，樣本數量為929。透過數據加權處理，更真實地反映台灣網路使用者的狀態。本調查旨在幫助各相關領域的商業決策者深化對於後疫情時代一般消費者觀點的理解。
台灣民眾旅遊新趨勢：16-20歲族群國內遊勝出，51-60歲族群愛海外行
根據調查，五成的台灣民眾每2-3個月就會規劃一次國內旅遊，平均一年六次，而超過四成的民眾每年都會規劃一次出國旅遊。有趣的是，16-20歲的受訪者平均一年有七次國內旅遊的經驗，頻率是所有年齡層中最高的；而在51-60歲的年齡層中，五成以上的受訪者表示他們一年只有三次國內旅遊的經驗。至於國外旅遊，約18%的受訪者表示他們沒有出國旅遊經驗。然而，以年齡來看，16-20歲的受訪者是沒有出國旅遊經驗的比率最高的群體，超過四成，而有出國經驗的族群，越年輕的民眾平均每年出國次數越高，反映出台灣人在出國旅遊的經驗上有越年輕兩極化越明顯的趨勢。
旅遊目的地選擇關鍵因素大解密：台灣民眾回應，安全性勝於一切
調查指出，回應者認為選擇旅行目的地時，安全性、天氣與食物是台灣民眾出遊認為最為重要的三大因素。特別是去海外的旅行，約90%的民眾認為安全性是一項非常重要的決定因素，其中有超過七成（70.8%）的民眾認為這是非常重要的。在51-60歲的年齡層中，高達96%的民眾認為安全性是稍微或非常重要，其中非常重要的比例更高達八成（81.6%） 。此外，41-50歲和51-60歲的的民眾比其他年齡層更重視天氣和費用，而16-30歲和31-40歲的年輕民眾相對重視食物。
台灣高齡族群旅遊消費實力驚人，國外旅遊平均消費達四萬元以上
調查資料顯示，關於國內旅遊的通常花費，33%的民眾表示每次花費在五千到一萬元之間，其次是兩千五到五千（27.8%）和一萬到兩萬（17.8%），平均花費約為10,390元。然而，國外旅遊平均花費則高達36,307元，其中37%的民眾表示每次在兩萬至四萬之間。在年齡層差距上，51-60歲的民眾消費力最高，平均達四萬元以上，其中超過十萬的比率更是達 8.9% 為全年齡層中比例最高的族群。
國內遊自由行為主，國外高齡團客市場大
在旅遊類型上，超過八成的民眾在國內旅遊時選擇以自由行為主，而國外旅遊的自由行與團體旅行的比例相當接近，都有約50%的人選擇，其中51-60歲的民眾選擇團體旅遊的比例更是達到67.9%。民眾進行旅遊時，無論國內外，一般都以與家人同行為主，然而對年輕族群而言，與朋友同行的比例同高。
最愛去日本，半年內計畫出國旅客近六成選擇日本旅遊
在詢問未來半年國內旅遊計畫時，民眾大多選擇花蓮（19.8%）、台東(19.6%)和宜蘭（19.1%）作為他們的國內旅遊目的地。未來半年內沒有國內旅遊計畫的民眾佔總數的9%。而對於國外的目的地，大約六成的民眾表示他們在未來的半年內計劃前往日本旅遊，其次是韓國（28.7%）和泰國（13.5%）。
觀光旅遊業者應鎖定台灣51-60歲的高消費力族群進行產品佈局。注重安全性、舒適放鬆的行程安排成為最具吸引力的產品，國內旅遊宜鎖定宜、花、東地區，國外旅遊宜鎖定日本市場。
Z.com Engagement Lab 將持續追蹤台灣民眾的休閒旅遊習慣並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。
執行單位｜Z.com Engagement Lab
調查日期｜2023年8月23日 至 2023年8月28日
調查方法｜網路調查
調查對象｜16-60 歲台灣網路使用者
樣本數｜929份
筆者 | 關鍵議題研究中心
核稿 | Mason Lin 林孟希
*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
1. 登入安全再進化！兩步驟驗證Ｘ自動安全健檢
國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
2. 登入歷程一把抓！專屬的安全守門員通知帳戶與用卡動態
在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
3. 人臉辨識強化資安防護，轉帳交易安全再進化
在使用者最在乎的「轉帳交易」上，國泰世華於 CUBE App 導入人臉辨識驗證機制，讓用戶在 App 進行轉帳時可選擇以人臉辨識驗證完成交易，當系統即時比對「辦理交易的人臉」與用戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」的吻合後，交易才會完成。這樣的直接辨識技術，不僅比輸入高強度密碼更有效率，也防止密碼外洩遭盜用的風險，強化了交易安全便利，又能嚴防盜用、降低異常交易的可能。
從國泰世華銀行主動在轉帳的驗證安全上，提供的技術防護，不難看出消費者對於銀行是否能「主動提供保護措施」有更高的在乎度，希望能在日常操作上有更高的安全性，享受完善的入侵防禦系統等防護措施。
4. 數位申辦免出門！視訊服務便利又安心
現在，你只需要確認好手機前鏡頭與音訊設備正常，並備妥身分證正本，於營業日早上 9 點至晚上 8 點，透過臨櫃或線上視訊註冊確保為本人後，就可透過國泰世華 CUBE App 後訊服務開立/升級數位存款帳戶、申請/重設網銀密碼、開啟/設定約定帳號…等業務，享受數位化的便利與安全，省下許多排隊時間！
5. 向金融詐騙 say NO！手機/電子郵件檢核
國泰世華銀行2021年起陸續推出個人手機門號/電子郵件唯一性檢核機制，讓客戶的資料保護與交易安全再升級。透過比對客戶個人手機門號/電子郵件是否有與他人共用的情形，避免不合理共用關係可能衍生的風險，除了不再提供留存與他人相同的手機門號或Email外，在帳戶/信用卡/貸款申辦與轉帳交易等服務也開始管控不合理的資料共用狀況。其中個人手機門號檢核更導入Mobile ID行動身分識別服務，用以確認門號為客戶本人所有，藉由手機實名制，防堵多人共用同一手機門號、保障客戶金融資產之安全。
想要的、需要的，國泰世華 CUBE App 都幫你想到了
綜觀 CUBE App 的科技安全防護，為使用者資料安全提供了強大的保障，在提供優質的金融服務體驗的同時，用戶的個人資料得到全面保護，降低了未經授權訪問和詐騙風險。
數位金融的多元體驗，必須要以保障使用者金融資產的安全性為優先；便利的背後，需要有全面性的資安機制支持。無論是快速且安全的登入方式、多元的數位業務辦理，或是實名制通訊資訊確認，安全性和便利性是用戶的第一考量。國泰世華銀行為滿足用戶對金融服務的期待，不只便捷領先，更可靠安全。那些消費者可能沒預期到的，也都照顧到了。
小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約