2023/09/18,
生活

台灣民眾觀光旅遊市場新風向：年輕族群國內遊興盛，中老年族群海外旅遊熱度不減

台灣民眾觀光旅遊市場新風向：年輕族群國內遊興盛，中老年族群海外旅遊熱度不減
Photo Credit：Shutterstock／達志影像

我們想讓你知道的是

台灣民眾觀光旅遊新風潮，調查揭露：無論走在國內還是國外，每個年齡層都有他們的旅遊節奏。年輕人鍾情於台灣的各地風光，而中老年族群則傾向於海外的新體驗。不過不論選擇何處，安全永遠是台灣人最重視的旅行考量。

台灣民眾觀光旅遊市場新風向：年輕族群國內遊興盛，中老年族群海外旅遊熱度不減

台灣民眾觀光旅遊新風潮，調查揭露：無論走在國內還是國外，每個年齡層都有他們的旅遊節奏。年輕人鍾情於台灣的各地風光，而中老年族群則傾向於海外的新體驗。不過不論選擇何處，安全永遠是台灣人最重視的旅行考量。

此報告由 Z.com Engagement Lab 執行，調查期間為 2023年8月23日 至 2023年8月28日 。受訪者為年齡在16至60歲間的台灣網路使用者，樣本數量為929。透過數據加權處理，更真實地反映台灣網路使用者的狀態。本調查旨在幫助各相關領域的商業決策者深化對於後疫情時代一般消費者觀點的理解。

台灣民眾旅遊新趨勢：16-20歲族群國內遊勝出，51-60歲族群愛海外行

根據調查，五成的台灣民眾每2-3個月就會規劃一次國內旅遊，平均一年六次，而超過四成的民眾每年都會規劃一次出國旅遊。有趣的是，16-20歲的受訪者平均一年有七次國內旅遊的經驗，頻率是所有年齡層中最高的；而在51-60歲的年齡層中，五成以上的受訪者表示他們一年只有三次國內旅遊的經驗。至於國外旅遊，約18%的受訪者表示他們沒有出國旅遊經驗。然而，以年齡來看，16-20歲的受訪者是沒有出國旅遊經驗的比率最高的群體，超過四成，而有出國經驗的族群，越年輕的民眾平均每年出國次數越高，反映出台灣人在出國旅遊的經驗上有越年輕兩極化越明顯的趨勢。

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旅遊目的地選擇關鍵因素大解密：台灣民眾回應，安全性勝於一切

調查指出，回應者認為選擇旅行目的地時，安全性、天氣與食物是台灣民眾出遊認為最為重要的三大因素。特別是去海外的旅行，約90%的民眾認為安全性是一項非常重要的決定因素，其中有超過七成（70.8%）的民眾認為這是非常重要的。在51-60歲的年齡層中，高達96%的民眾認為安全性是稍微或非常重要，其中非常重要的比例更高達八成（81.6%） 。此外，41-50歲和51-60歲的的民眾比其他年齡層更重視天氣和費用，而16-30歲和31-40歲的年輕民眾相對重視食物。

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台灣高齡族群旅遊消費實力驚人，國外旅遊平均消費達四萬元以上

調查資料顯示，關於國內旅遊的通常花費，33%的民眾表示每次花費在五千到一萬元之間，其次是兩千五到五千（27.8%）和一萬到兩萬（17.8%），平均花費約為10,390元。然而，國外旅遊平均花費則高達36,307元，其中37%的民眾表示每次在兩萬至四萬之間。在年齡層差距上，51-60歲的民眾消費力最高，平均達四萬元以上，其中超過十萬的比率更是達 8.9% 為全年齡層中比例最高的族群。

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國內遊自由行為主，國外高齡團客市場大

在旅遊類型上，超過八成的民眾在國內旅遊時選擇以自由行為主，而國外旅遊的自由行與團體旅行的比例相當接近，都有約50%的人選擇，其中51-60歲的民眾選擇團體旅遊的比例更是達到67.9%。民眾進行旅遊時，無論國內外，一般都以與家人同行為主，然而對年輕族群而言，與朋友同行的比例同高。

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最愛去日本，半年內計畫出國旅客近六成選擇日本旅遊

在詢問未來半年國內旅遊計畫時，民眾大多選擇花蓮（19.8%）、台東(19.6%)和宜蘭（19.1%）作為他們的國內旅遊目的地。未來半年內沒有國內旅遊計畫的民眾佔總數的9%。而對於國外的目的地，大約六成的民眾表示他們在未來的半年內計劃前往日本旅遊，其次是韓國（28.7%）和泰國（13.5%）。

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觀光旅遊業者應鎖定台灣51-60歲的高消費力族群進行產品佈局。注重安全性、舒適放鬆的行程安排成為最具吸引力的產品，國內旅遊宜鎖定宜、花、東地區，國外旅遊宜鎖定日本市場。

Z.com Engagement Lab 將持續追蹤台灣民眾的休閒旅遊習慣並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。

執行單位｜Z.com Engagement Lab
調查日期｜2023年8月23日 至 2023年8月28日
調查方法｜網路調查
調查對象｜16-60 歲台灣網路使用者
樣本數｜929份
筆者 | 關鍵議題研究中心
核稿 | Mason Lin 林孟希
*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。


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