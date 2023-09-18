泰國寺廟涉嫌販售假佛牌，犯罪者與受害者多是中國人

文：雅穆特・蘇蒂差亞

隨著中國遊客在大流行病阻礙旅遊後重返泰國，詐騙也隨之而來，泰國當局擔心這會影響泰國的聲譽，儘管大多數受害者和犯罪者似乎都是中國人。

泰國警察廳副廳長蘇拉查特・哈克帕恩（Surachate Hakparn）中將在上個月的記者會表示，18名中國人因涉嫌向前往春武里府七珍佛寺（Khao Chi Chan）的中國遊客高價出售所謂的聖物佛牌而被指控犯有詐騙罪。該寺是佛教地標，位於曼谷東南約160公里處，那裡以自然美景和美味海鮮而聞名。

這起涉嫌欺詐的案件涉及佛牌的銷售，佛牌是中國遊客趨之若鶩的信仰或時尚物品。真正的佛牌售價高達數千美元，取決於其出處和材質。賣給中國遊客的佛牌雖然昂貴，但卻是假貨。

據警方稱，這些欺詐性的銷售發生在2023年上半年，目前已有20人受到指控。其中16人為男性，18人為中國人，2人為泰國人。

在這18名中國人中，12人是被指控在泰國非法工作的商販，6人被指控非法僱傭和欺詐。他們都不是泰國公民。

蘇拉查特告訴美國之音（VOA）泰語組，當局吊銷了16名中國人的簽證，並將他們拘留在泰國。該團伙的兩名頭目已逃往中國，泰國警方因此向國際刑警組織（INTERPOL）發布了紅色通報。國際刑警組織網站稱，紅通是針對因嚴重的普通犯罪行為而被通緝或服刑的逃犯發出的。

Following incidents in Chonburi with Chinese nationals working illegally and selling fake religious amulets to tourists, #Phuket officials have been searching local temples for any signs of similar issues.https://t.co/hMm895ldBo pic.twitter.com/w8zwzkeVFw — The Pattaya News Thailand (@The_PattayaNews) August 18, 2023

寺廟調查

七珍佛寺事件表明，自大流行病以來消失已久的旅遊騙局又捲土重來。蘇拉查特告訴美國之音泰語組，春武里府的其他四座寺廟也因類似的騙局而受到調查。

蘇拉查特說，在當局宣佈在七珍佛寺實施逮捕之後，春武里府地區涉嫌出售假佛牌的其他二十多家寺廟也關閉了。

移民局副調查指揮官、警察上校丹普萊・凱威霍爾（Danprai Kaewwehol）在記者會上說，一群旅遊經營者勸說中國遊客在七珍佛寺內參加儀式後購買佛牌。

他說，這些佛牌的售價在715美元到2830美元之間，而每件的價值約11美元。

這些佛牌是最著名的佛牌系列「普拉崇迪瓦拉康」（Phra Somdej Wat Rakang）的仿製品。

警方從這些中國嫌疑人收繳了價值約370萬美元的現金、土地和財產。蘇拉查特稱，七珍佛寺的住持維蘇特哈馬努斯特頌薩克（ Wisutthammanusitsomsak）被控瀆職並獲准保釋。據他說，這位主持把寺院空間租賃給旅遊經營商。他還說，主持的一名親戚和一名助手也涉入其中。

蘇拉查特說，調查還發現使用信用卡的銷售額被記入了位於中國的實體。警方說，這些錢使他們在泰國的經營活動得以繼續。

泰國旅遊局（Tourism Authority of Thailand）局長育塔薩克・蘇巴頌（Yuttasak Supasorn）告訴美國之音泰語組，此類詐騙威脅到泰國疫情後的旅遊業，該行業針對中國遊客推出了廣告和服務。

他敦促執法部門關閉那些剝削中國遊客的企業，「這些企業以低成本吸引中國遊客，並通過自己的銷售網路向他們高價出售低品質商品以謀取利潤。」蘇拉查特在記者會上說，中國國家主席習近平5年多前就敦促杜絕這種「零元」旅遊。

蘇拉查特說：「他（習主席）希望中國人民能來看看泰國民族的歷史，看看翡翠佛寺（Temple of Emerald Buddha），而不是被鎖定在某條旅遊景點或餐館的路線上。 」

Photo Credit:GettyImages 泰國僧侶與寺廟（示意圖）。

佛牌產業

長期以來，泰國佛教徒一直購買吉祥佛牌作為宗教圖騰、護身符和收藏品。佛牌的價格從幾乎為零到數萬美元不等，這取決於佛牌的來源以及它據稱所擁有的神聖力量。

泰國寺廟通過生產和銷售佛牌和其他聖物獲得營業收入。政府和泰國佛教管理機構——最高僧伽委員會（Supreme Sangha Council）——對銷售進行監管。

泰國佛教府（National Office of Buddhism）代理主任英提蓬・燦-阿姆（Intiporn Chan-iam）在記者會上說，寺廟已成為欺詐活動的目標，並敦促住持們了解有關宗教物品銷售的法規。

但是，來自泰國國內外的需求不斷增長，再加上愈加先進的技術，使得佛牌——無論真假——在中國買家那裡成了一樁大生意，在過去10年裡推動了佛牌價格的上漲。

塔尼斯塔・丹斯利普（Tanistha Danslip）在她的著作《泰國事物》（Things Thai）一書中說，人們相信，即使是贗品佛牌，一旦被僧侶加持，「仍將為擁有者提供保護——只要他或她尊重它，並按照佛教戒律好好行事」，這使得任何打假行動都變得更加複雜。

北京的佛牌經銷商王磊（Wang Lei，譯音）告訴《環球時報》（Global Times），大多數中國遊客將佛牌視為時尚配飾而非宗教用品，不過他的一些顧客認為佩戴佛牌會給他們帶來好運。

2023年上半年，泰國接待了1540萬外國遊客，比2022年同期成長了5倍，有望實現政府設定的2500萬遊客目標。

泰國旅遊和體育部的數據顯示，繼240萬馬來西亞人之後，中國人以185萬成為第二大遊客群體。其次是俄羅斯人、韓國人和印度人，分別約為80萬至90萬人，美國人約為53.4萬人。