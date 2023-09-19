如何評估一項金融商品是否值得投資？儲蓄險20年期滿後每年可領20萬，你會買嗎？
我們想讓你知道的是
我在粉專詢問了一個假設性的儲蓄險問題，主要是想看看大家的分析判斷方式。有些人會進一步詢問細節，譬如是幾歲的時候要投保的，20萬紅利可以領多久，繳費期間的壽險保額是多少，有些人是看到儲蓄險就直接反應不考慮了。
「如何評估一項金融商品是否值得投資？」
兩個禮拜前，我在粉專詢問了一個假設性的儲蓄險問題，主要是想看看大家的分析判斷方式，今天我也會針對這個問題作探討，原始問題內容如下：
如果有一檔儲蓄險，需繳費20年，假設每年須繳10萬元，20年後總保單價值為所繳保費的15倍，也就是300萬元，總獲利50％。20年繳費期滿，此後每年都可以領到20萬元紅利年金，保單價值不變。如在20年間提前解約，只能拿回所繳保費的一半。如有此保險商品，請問你會有興趣買嗎？ 為什麼？
如果你還沒有看過這題，建議你先自己評估一下，你會不會買？ 為什麼？再繼續看下去。
我先整理之前網友的留言，有些人會進一步詢問細節，譬如是幾歲的時候要投保的，20萬紅利可以領多久，繳費期間的壽險保額是多少，有些人是看到儲蓄險就直接反應不考慮了。
有些網友表示不會買的原因有幾點，譬如提前解約要扣一半所繳保費，資金不能自由運用，有的覺得繳費時間過長，10年才會考慮，有的覺得投報率太低，考慮上通膨，這樣的投資並不划算。
也有人用投資股票來做比較，如果買0050可以獲得年化7％報酬率，投入相同的資金，在20年後可以獲得高出許多的投資獲利，儲蓄險的報酬太低，所以不買。
也有人會願意買，理由是多一筆保守資產，20年後可以保證年領20萬，當作資產配也沒有不好，繳費期間還有壽險保障，還有人認為比較適合幫小孩買，繳費20年後，小孩可能還不到30歲，領一輩子可以領50年，非常划算。
我們可以看到，不同人、不同年紀、不同生活背景、不同需求與不同價值觀，就會有不同的思考角度，而每個角度都各自合理，但也無法滿足所有需求。
舉例來說，若將儲蓄險當作投資商品來看，繳費20年後可以得到總繳費金額的50％獲利，其內部報酬率（IRR）是373％，用投資0050可以獲得年化報酬率7％來做比較，20年後可以累積到將近440萬本金，相差了快140萬，確實是不划算，而且資金還被綁住。
但對於保守的人來說，或是無法有紀律的連續投資20年都不拿來花用的人來說，甚至是本業收入很高，不需要追求高投資報酬率的人，將部分資產透過這樣的方式來準備20年後的現金流，是他可以接受的方式。
而且光是比較投資報酬率時，也要記得把儲蓄險提供的壽險價值計入，意思是，投資0050時，也要把每年投保相同理賠額度的保費扣掉，實際投入0050的金額不是每年10萬元，而是扣掉壽險保費後的金額。
有人提到，繳費20年後可以獲得50％的獲利報酬，雖然年化報酬率看似不高，但之後每年都可以領到20萬元，相對於300萬的終值，等於是每年都穩定獲得667％的投資現金流入（相當於利息或配息）。
這種在不同年份支出與收入的金額，我建議用折現現值來思考，會比較貼近現實，否則你會看到20年繳費期滿後，每年都可領20萬，累積20年可以領到400萬，再加上期滿解約的300萬，被這700萬深深吸引。
價值折現是什麼意思？就是讓你可以實際感受到若干年後該筆金額的實際價值（消費力）會等於現在的多少錢。
折現現值我用平均通貨膨脹率3％來做計算，可以看圖表，譬如左邊黃底是15年後繳的10萬保費，其實可以視為現在繳了66萬感覺，右邊黃底是40年後領到的40萬，其實只有現在63萬的感覺。
我們看圖表左邊1至20年是繳費期間，每年要繳10萬，但折現後的數字是逐年降低的，也就是換算成目前的實際價值（消費力），20年的總繳金額價值約是目前的153萬多，不要只是看帳面上的200萬。
而20年期繳費滿後的300萬，轉換成現值其實也只等於166萬而已，如果你把繳出去的錢，跟20年後可以拿回來的錢，以3％通膨率都換算成現值的話，其實只有賺到目前13萬左右的價值。
圖表右邊是不解約，繼續年領20萬的紅利年金，假設預計領20年後解約拿回300萬，在計算成現值後，你可以看到，20年實際領到的紅利，相當於目前的170萬左右，不是你帳面上看到的400萬。
最後解約所拿到的300萬，是40年後的300萬，換算成現值約等於現在的92萬左右，意思是，越晚解約，拿到的這300萬越沒價值。所以20年後解約，總共領到的700萬，其實只有現在約261萬的價值。
再想一下，繳費20年後，可多賺到相當於現在的13萬，或是再多領20年的紅利年金後，總共領到的價值約是261萬，扣掉繳費金額價值，實質賺到的約是現在的108萬價值，加上這段期間的保險，用40年的時間，是否值得可自己評估。
最後，從眾多網友的留言可發現一個現象，相當大比例的人看到儲蓄險三個字，就直接否決了，可能數字細節都沒有仔細看，或許我應該把數字再誇大一下，讓投報率更高，看是否還是無法吸引這些人的考慮。
也有些人認為儲蓄險不該拿來跟股票投資做比較，或是有其他投資報酬率更差的投資可以比，儲蓄險被過度汙名化了。
不同背景，不同生活需求，從不同角度去看同一件事情，大家在意的出發點都不太一樣，即使我上面用折現的方式算出這張儲蓄險的價值，我相信大家的認知與感受也會有所不同。
我在提出這個問題的時候，重點其實不是在問能不能買這個儲蓄險（數字都是假的），而是你看到了一項投資機會，或是金融商品，你會如何計算、分析與評估，來判斷這個機會值不值得，適不適合，千萬別被過往的資訊與習慣給僵化了。
本文經雨果的投資理財生活觀授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。