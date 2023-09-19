如何評估一項金融商品是否值得投資？儲蓄險20年期滿後每年可領20萬，你會買嗎？

文：雨果的投資理財生活觀

「如何評估一項金融商品是否值得投資？」

兩個禮拜前，我在粉專詢問了一個假設性的儲蓄險問題，主要是想看看大家的分析判斷方式，今天我也會針對這個問題作探討，原始問題內容如下：

如果有一檔儲蓄險，需繳費20年，假設每年須繳10萬元，20年後總保單價值為所繳保費的15倍，也就是300萬元，總獲利50％。20年繳費期滿，此後每年都可以領到20萬元紅利年金，保單價值不變。如在20年間提前解約，只能拿回所繳保費的一半。如有此保險商品，請問你會有興趣買嗎？ 為什麼？

如果你還沒有看過這題，建議你先自己評估一下，你會不會買？ 為什麼？再繼續看下去。

我先整理之前網友的留言，有些人會進一步詢問細節，譬如是幾歲的時候要投保的，20萬紅利可以領多久，繳費期間的壽險保額是多少，有些人是看到儲蓄險就直接反應不考慮了。

有些網友表示不會買的原因有幾點，譬如提前解約要扣一半所繳保費，資金不能自由運用，有的覺得繳費時間過長，10年才會考慮，有的覺得投報率太低，考慮上通膨，這樣的投資並不划算。

也有人用投資股票來做比較，如果買0050可以獲得年化7％報酬率，投入相同的資金，在20年後可以獲得高出許多的投資獲利，儲蓄險的報酬太低，所以不買。

也有人會願意買，理由是多一筆保守資產，20年後可以保證年領20萬，當作資產配也沒有不好，繳費期間還有壽險保障，還有人認為比較適合幫小孩買，繳費20年後，小孩可能還不到30歲，領一輩子可以領50年，非常划算。

我們可以看到，不同人、不同年紀、不同生活背景、不同需求與不同價值觀，就會有不同的思考角度，而每個角度都各自合理，但也無法滿足所有需求。

舉例來說，若將儲蓄險當作投資商品來看，繳費20年後可以得到總繳費金額的50％獲利，其內部報酬率（IRR）是373％，用投資0050可以獲得年化報酬率7％來做比較，20年後可以累積到將近440萬本金，相差了快140萬，確實是不划算，而且資金還被綁住。

但對於保守的人來說，或是無法有紀律的連續投資20年都不拿來花用的人來說，甚至是本業收入很高，不需要追求高投資報酬率的人，將部分資產透過這樣的方式來準備20年後的現金流，是他可以接受的方式。

而且光是比較投資報酬率時，也要記得把儲蓄險提供的壽險價值計入，意思是，投資0050時，也要把每年投保相同理賠額度的保費扣掉，實際投入0050的金額不是每年10萬元，而是扣掉壽險保費後的金額。

有人提到，繳費20年後可以獲得50％的獲利報酬，雖然年化報酬率看似不高，但之後每年都可以領到20萬元，相對於300萬的終值，等於是每年都穩定獲得667％的投資現金流入（相當於利息或配息）。

這種在不同年份支出與收入的金額，我建議用折現現值來思考，會比較貼近現實，否則你會看到20年繳費期滿後，每年都可領20萬，累積20年可以領到400萬，再加上期滿解約的300萬，被這700萬深深吸引。

價值折現是什麼意思？就是讓你可以實際感受到若干年後該筆金額的實際價值（消費力）會等於現在的多少錢。

折現現值我用平均通貨膨脹率3％來做計算，可以看圖表，譬如左邊黃底是15年後繳的10萬保費，其實可以視為現在繳了66萬感覺，右邊黃底是40年後領到的40萬，其實只有現在63萬的感覺。

圖片來源：作者自製

我們看圖表左邊1至20年是繳費期間，每年要繳10萬，但折現後的數字是逐年降低的，也就是換算成目前的實際價值（消費力），20年的總繳金額價值約是目前的153萬多，不要只是看帳面上的200萬。

而20年期繳費滿後的300萬，轉換成現值其實也只等於166萬而已，如果你把繳出去的錢，跟20年後可以拿回來的錢，以3％通膨率都換算成現值的話，其實只有賺到目前13萬左右的價值。

圖表右邊是不解約，繼續年領20萬的紅利年金，假設預計領20年後解約拿回300萬，在計算成現值後，你可以看到，20年實際領到的紅利，相當於目前的170萬左右，不是你帳面上看到的400萬。

最後解約所拿到的300萬，是40年後的300萬，換算成現值約等於現在的92萬左右，意思是，越晚解約，拿到的這300萬越沒價值。所以20年後解約，總共領到的700萬，其實只有現在約261萬的價值。

再想一下，繳費20年後，可多賺到相當於現在的13萬，或是再多領20年的紅利年金後，總共領到的價值約是261萬，扣掉繳費金額價值，實質賺到的約是現在的108萬價值，加上這段期間的保險，用40年的時間，是否值得可自己評估。

最後，從眾多網友的留言可發現一個現象，相當大比例的人看到儲蓄險三個字，就直接否決了，可能數字細節都沒有仔細看，或許我應該把數字再誇大一下，讓投報率更高，看是否還是無法吸引這些人的考慮。

也有些人認為儲蓄險不該拿來跟股票投資做比較，或是有其他投資報酬率更差的投資可以比，儲蓄險被過度汙名化了。

不同背景，不同生活需求，從不同角度去看同一件事情，大家在意的出發點都不太一樣，即使我上面用折現的方式算出這張儲蓄險的價值，我相信大家的認知與感受也會有所不同。

我在提出這個問題的時候，重點其實不是在問能不能買這個儲蓄險（數字都是假的），而是你看到了一項投資機會，或是金融商品，你會如何計算、分析與評估，來判斷這個機會值不值得，適不適合，千萬別被過往的資訊與習慣給僵化了。

本文經雨果的投資理財生活觀授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航