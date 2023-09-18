由霹靂舞競技延伸的街頭文化盛會！2023 Taipei Bboy City「安麗盃世界霹靂舞大賽」舞力沸騰信義香堤

由安麗公司連續兩年獨家冠名贊助的 Taipei Bboy City「安麗盃世界霹靂舞大賽」昨（17）日於信義區香堤大道廣場圓滿落幕。本屆賽事共有超過 500 位來自 20 多個國家和台灣的舞界菁英為冠軍激戰，吸引了近萬人次的民眾前來觀賽。當晚最終由 Bogie、Lego Sam、CITY4 分別奪下 All Style、Breaking Solo、Breaking Crew 的冠軍寶座，並由安麗台灣暨香港總裁林彥秀親自頒獎。安麗公司今年也特別提供「紐崔萊特別獎」給三組冠亞軍的選手，以專業優質的營養幫助 Bboys & Bgirls 們朝奧運舞台邁進！

除了令人熱血沸騰的競技賽事，對於健康生活以及運動的提倡不遺餘力的安麗，也於這場熱鬧的街舞嘉年華上，設置了紐崔萊品牌體驗區及 XS 能量飲試飲活動等市集攤位；此外，更讓人驚喜的莫過於邀請到從《原子少年》選秀節目中，挾著高人氣出道的偶像團體 FEniX 擔任表演嘉賓，在在都彰顯安麗公司對於活動的用心和支持霹靂舞發展的決心。

除了主舞台的 3 組比賽競爭激烈，副舞台 ALLY BALL 的精彩程度也不遑多讓，恭喜 ALLY BALL Grand Prize 得獎者們（詳細得獎名單請至 Taipei Bboy City 官方 IG 觀看）。

聚焦本屆賽事重點！封存活力展現的每一個瞬間

創立於 2012 年、作為台灣本土發跡的國際級街舞賽事 — Taipei Bboy City 一直以來都是亞洲舞者彼此交流成長，以及與全球頂尖選手相互競技的重要舞台。Taipei Bboy City 兼 HRC 創辦人，同時也是巴黎奧運霹靂舞全球總負責人陳柏均表示，非常感謝安麗公司連續兩年獨家冠名贊助賽事，讓各國頂尖選手有機會齊聚 battle，提升戰技舞力；與安麗一起推動文化盛事，為年輕舞者開闢舞台，身為「安麗創玩大使」的他覺得很酷、很有意義！

同樣喜愛跳舞的安麗台灣暨香港總裁林彥秀說：「幫助人們過更好、更健康的生活是安麗始終秉持的信念。安麗在台灣市場深耕超過 40 年，除了持續以公益回饋社會，對於健康生活以及運動的提倡更是不遺餘力。安麗公司從去年開始贊助霹靂舞賽事，希望提供選手們世界級的舞台，讓大家能藉由交流切磋舞技、提升戰力、開拓視野，往更高的目標邁進。而無論是霹靂舞或街舞，都展現出熱情與跳脫框架的創意，這與安麗公司提倡創新及挑戰自我『創玩精神』不謀而合。」

今年最受矚目的焦點之一即是賽事特別邀請到在全球享有「霹靂舞教父」美譽的 Ken Swift 擔任評審，他曾被CNN 評選為 20 世紀最有影響力的舞者之一，也是唯一一個獲得此榮耀的霹靂舞舞者。Ken Swift 一路從街頭萌芽到見證霹靂舞走上亞運及奧運殿堂，堪稱是霹靂舞界的行動教科書，更能反映出 Taipei Bboy City「安麗盃世界霹靂舞大賽」在國際上的份量以及被重視的程度。

在街頭文化中顯化安麗企業精神，對於運動賽事以及年輕世代的持續支持

安麗公司長年支持多種不同運動賽事，包括撞球、滑冰、籃球、 路跑、健騎與健走等，彰顯「健康企業」的精神和行動力；而從街舞種類中難度最高的霹靂舞，安麗看見年輕人展現自我、勇於挑戰的開創精神，這也是安麗連續兩年支持 Breaking（霹靂舞）的原因。除了 Taipei Bboy City「安麗盃世界霹靂舞大賽」，11 月的Breaking Stage「霹靂舞國手選拔賽」即將選出明年代表台灣參加世界級比賽及奧運的選手們，無論是文化盛事或是國手選拔，都能看到來自安麗的支持和能量，也都令人興奮且期待。