黑人與女性音樂人不配稱「大師」？滾石雜誌共同創辦人涉歧視言論，公開表示歉意
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巴布狄倫、米克傑格、約翰藍儂等白人音樂人都出現在《The Masters》書中，為何缺漏了女性和黑人？《The Masters》作者的言論，被各界指出帶有種族歧視和性別歧視，遭致炎上反彈，也被拔除了搖滾名人堂的職務，而此事的最新發展，則是作者出面公開致歉。
「滾石」（Rolling Stone）雜誌共同創辦人溫納（Jann Wenner），在接受《紐約時報》採訪時，因發表種族歧視和性別歧視的言論，引起軒然大波，甚至遭開除搖滾名人堂基金會董事席位。而目前最新發展，溫納則為自己的不當發言公開致歉，表示「完全理解錯誤措辭的煽動性，深表歉意並接受後果」。
溫納在樂壇是舉足輕重的人物，於1967年共同創辦《滾石》雜誌，且長期筆耕，擔任《滾石》雜誌、編輯總監直至2019年；此外，溫納也在1987年一同參與成立搖滾名人堂基金會，並對藝術家、音樂人等特殊貢獻的人物進行表揚，並擔任主席直至2020年。
而溫納近期接受《紐約時報》的採訪，談及了自己針對音樂人撰文的書籍《The Masters》，出現了巴布狄倫（Bob Dylan）、傑瑞賈西亞（Jerry Garcia）、米克傑格（Mick Jagger）、約翰藍儂（John Lennon）、布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、彼得湯森（Pete Townshend）和U2主唱波諾（Bono）等白人男性音樂家，為何沒有出現任何有色人種或是女性音樂家。
溫納表示這7個人是能代表時代精神的「搖滾哲學家」，「就女性而言，在這個水準上，她們沒有一個人能表達得足夠清楚，就我看來，瓊妮蜜雪兒（Joni Mitchell）並不是搖滾哲學家，她沒有通過這個測試。至於黑人藝術家——史提夫汪達（Stevie Wonder）是天才，對吧？但我想，你用『大師』這個詞，錯就錯在於用這個詞。也許會是馬文蓋（Marvin Gaye），或者寇帝梅菲（Curtis Mayfield）？我的意思是，他們只是沒有達到那個水平」。
溫納當時繼續表示：「我的意思是，看看彼得湯森、米克傑格或是書中的任何一個人，他們是關於特定一代人、特定精神和特定搖滾態度的深刻事物。並不是說其他人不行，而是這些人能夠真正闡明這一點。」
最後，溫納補充，「或許為了公共關係以及避免受到這種批評，我應該去找一位黑人和一位女性藝術家，即使他們不符合相同的歷史標準。也許我很守舊，但回想起來，我希望我能採訪馬文蓋。也許他就是那個人。如果奧蒂斯雷丁（Otis Redding）還活著，也許他就是那個人。」
此番言論一出引起強烈反彈，多數人認為溫納的言論帶著種族歧視和性別歧視，搖滾名人堂基金會董事也迅速解職溫納的董事職務，而在溫納遭到解職後的幾小時，根據《綜藝報》指出，溫納就發表了公開的道歉信，表示「完全理解錯誤措辭的煽動性，深表歉意並接受後果」。
溫納說：「接受《紐約時報》採訪時，我發表了貶低黑人和女性藝術家的貢獻、天才和影響力的言論，我為這些言論衷心道歉。」
溫納繼續解釋：「《The Masters》是我多年來所做的採訪集，在我看來，這些採訪最能代表搖滾樂對我的世界的影響；它們並不是要代表整個音樂，以及其多元化和重要的創作者，而是要反映我職業生涯的高峰，我認為『採訪』說明了我職業生涯的廣度和經驗。」
最後，溫納表示：「但它們並沒有反映出我對無數圖騰般的、改變世界的藝術家的欣賞和欽佩，他們的音樂和思想是我所尊敬的，並且，只要我有生之年就會慶祝和弘揚他們的音樂和思想。我完全理解錯誤措辭的煽動性，並深表歉意並接受後果。」
新聞來源
- Jann Wenner Apologizes for Controversial Comments After Being Removed From Rock and Roll Hall of Fame Board（Variety）
延伸閱讀
- 反叛的符號：巴布狄倫歌詞的文學意義
- 加拿大傳奇音樂人Joni Mitchell重返舞台，演唱、獨奏神采引廣大樂迷熱議
- 「她是我的老師」──小野洋子除了解放藍儂的心靈，對流行文化又有哪些貢獻？
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核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html