2023/09/18,
音樂

黑人與女性音樂人不配稱「大師」？滾石雜誌共同創辦人涉歧視言論，公開表示歉意

黑人與女性音樂人不配稱「大師」？滾石雜誌共同創辦人涉歧視言論，公開表示歉意
溫納｜Photo Credit: GettyImages

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巴布狄倫、米克傑格、約翰藍儂等白人音樂人都出現在《The Masters》書中，為何缺漏了女性和黑人？《The Masters》作者的言論，被各界指出帶有種族歧視和性別歧視，遭致炎上反彈，也被拔除了搖滾名人堂的職務，而此事的最新發展，則是作者出面公開致歉。

「滾石」（Rolling Stone）雜誌共同創辦人溫納（Jann Wenner），在接受《紐約時報》採訪時，因發表種族歧視和性別歧視的言論，引起軒然大波，甚至遭開除搖滾名人堂基金會董事席位。而目前最新發展，溫納則為自己的不當發言公開致歉，表示「完全理解錯誤措辭的煽動性，深表歉意並接受後果」。

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Photo Credit: GettyImages
溫納於2022年於紐約出席公開演講活動

溫納在樂壇是舉足輕重的人物，於1967年共同創辦《滾石》雜誌，且長期筆耕，擔任《滾石》雜誌、編輯總監直至2019年；此外，溫納也在1987年一同參與成立搖滾名人堂基金會，並對藝術家、音樂人等特殊貢獻的人物進行表揚，並擔任主席直至2020年。

而溫納近期接受《紐約時報》的採訪，談及了自己針對音樂人撰文的書籍《The Masters》，出現了巴布狄倫（Bob Dylan）、傑瑞賈西亞（Jerry Garcia）、米克傑格（Mick Jagger）、約翰藍儂（John Lennon）、布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、彼得湯森（Pete Townshend）和U2主唱波諾（Bono）等白人男性音樂家，為何沒有出現任何有色人種或是女性音樂家。

溫納表示這7個人是能代表時代精神的「搖滾哲學家」，「就女性而言，在這個水準上，她們沒有一個人能表達得足夠清楚，就我看來，瓊妮蜜雪兒（Joni Mitchell）並不是搖滾哲學家，她沒有通過這個測試。至於黑人藝術家——史提夫汪達（Stevie Wonder）是天才，對吧？但我想，你用『大師』這個詞，錯就錯在於用這個詞。也許會是馬文蓋（Marvin Gaye），或者寇帝梅菲（Curtis Mayfield）？我的意思是，他們只是沒有達到那個水平」。

溫納當時繼續表示：「我的意思是，看看彼得湯森米克傑格或是書中的任何一個人，他們是關於特定一代人、特定精神和特定搖滾態度的深刻事物。並不是說其他​​人不行，而是這些人能夠真正闡明這一點。」

最後，溫納補充，「或許為了公共關係以及避免受到這種批評，我應該去找一位黑人和一位女性藝術家，即使他們不符合相同的歷史標準。也許我很守舊，但回想起來，我希望我能採訪馬文蓋。也許他就是那個人。如果奧蒂斯雷丁（Otis Redding）還活著，也許他就是那個人。」

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Photo Credit: GettyImages
溫納於2017年出席搖滾名人堂典禮

此番言論一出引起強烈反彈，多數人認為溫納的言論帶著種族歧視和性別歧視，搖滾名人堂基金會董事也迅速解職溫納的董事職務，而在溫納遭到解職後的幾小時，根據《綜藝報》指出，溫納就發表了公開的道歉信，表示「完全理解錯誤措辭的煽動性，深表歉意並接受後果」。

溫納說：「接受《紐約時報》採訪時，我發表了貶低黑人和女性藝術家的貢獻、天才和影響力的言論，我為這些言論衷心道歉。」

溫納繼續解釋：「《The Masters》是我多年來所做的採訪集，在我看來，這些採訪最能代表搖滾樂對我的世界的影響；它們並不是要代表整個音樂，以及其多元化和重要的創作者，而是要反映我職業生涯的高峰，我認為『採訪』說明了我職業生涯的廣度和經驗。」

最後，溫納表示：「但它們並沒有反映出我對無數圖騰般的、改變世界的藝術家的欣賞和欽佩，他們的音樂和思想是我所尊敬的，並且，只要我有生之年就會慶祝和弘揚他們的音樂和思想。我完全理解錯誤措辭的煽動性，並深表歉意並接受後果。」

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核稿編輯：翁世航


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