越南與美國進入全面戰略夥伴關係，兩情相悅還是各懷鬼胎？

就在幾天前，美國總統拜登訪問越南，兩國正式締結全面戰略夥伴關係。這對曾經的冤家能把酒言歡，顯然和越南的北方鄰居中國有關。中、美、越這組三角關係，將在今後的亞太地區越發凸顯其重要性。

（德國之聲中文網）越南戰爭結束已經將近半個世紀，昔日的對手如今成為了「全面戰略夥伴」。這意味著，在越南的外交政策中，美國擁有了和俄羅斯、中國同等的地位。

值得注意的是，此次拜登總統的訪問是「應越南共產黨總書記阮富仲之邀請」，而從前美國總統訪問越南則都是應國家主席之邀。這多少說明，美越兩國官方已經至少擱置了意識形態差異。新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南研究項目訪問學者阮克江在接受德國之聲採訪時指出，這一細節「標誌著實用主義」。

冷戰思維

在締結全面戰略夥伴關係後的記者會上，拜登總統也被問到了意識形態問題。他回答說：「我認為我們過於拘泥冷戰思維。但這裡並不是冷戰，而是關乎經濟增長與締造穩定。」

拜登的回答反駁了美越升級夥伴關係主要是為了和中國進行體制競賽的說法。他還否認了中國方面對美國的「秉持冷戰思維妄圖遏制中國崛起」之指控。

事實上，美國外交關係既有實用主義的一面，也有意識形態的考量。根據具體場合，意識形態色彩會被著重強調或者刻意淡化。在直接面對中國時，華盛頓時常使用自由、民主、人權、專制、專政、壓制等概念。越南的政治體制和中國十分相似，該國的新聞自由排名全球第178位，位列倒數第三，僅略好於中國和朝鮮。但是美國在面對越南時卻隻字不提上述理念。

政治學者阮克江指出，美國升級與越南的伙伴關係，主要就是為了應對中國，「這和70年代美中關係非常相似。」冷戰時期，面對如日中天的蘇聯，時任美國總統尼克森無視意識形態差異，成功推動美中關係正常化，以應對共同的對手蘇聯。阮克江認為，在如今的美國眼中，要想遏制中國的地緣戰略和經濟影響力，強化美越夥伴關係就是「顯而易見的選項」。

英國皇家國際事務研究所（Chatham House）的亞洲問題專家海頓（Bill Hayton）則指出，關鍵之處在於，美國將中國視作威脅，而越南則不構成威脅，所以實用主義就能在美越關係裡佔據上風。

Photo Credit: GettyImages 2023年9月11日，拜登和越共總書記阮富仲會面。

大國夾縫裡的越南

小國越南如何遊走在兩個超級大國中間？阮克江認為，在美越締結全面戰略夥伴關係時，河內方面是在向北京以及向全世界各發送一個訊號。發給中國的訊號是：「越南受夠了中國的打壓以及南海的軍事化。」在過去一年中，越中兩國的南海主權爭端有激化的趨勢，中國船隻屢屢進入越南聲索的專屬經濟區內作業。不過，發給中國的訊號也經過了「軟化」處理。越共總書記阮富仲就強調，越南的「四不」國防原則並沒有任何改變。所謂「四不」，指的是越南不加入任何軍事聯盟、不與其他國家結成針對第三方的同盟、不允許外國在境內設立軍事基地、不在國際關係中使用武力。

阮克江指出，就在美越締結全面戰略夥伴關係前，河內與北京有過密切的外交溝通，其目的就是讓中國放心，試圖讓後者相信「這種關係只是為了經濟合作，而非為了對抗中國。至於中國領導人是否相信這種說法，則是另一回事。」

亞洲問題專家海頓也認為越南對中國發出的訊號被刻意軟化。 「越方盡一切努力安撫中國，試圖強調美越關係並不涉及軍事同盟。在某種程度上，這損害了美越升級夥伴關係的象徵意義。」

另一個發送給全世界的訊號則主要涉及經濟方面。阮克江認為，越南籍此表示：「不論是資本主義的美國，還是共產黨治下的中國，只要符合國家利益，越南對所有夥伴的生意都秉持開放態度。」

這一訊號中的「國家利益」是一個重要的前提。多年來，越南一方面效仿中國推行「革新開放」，一方面也非常擔心遭到西方的「和平演變」，從而動搖越共的統治。亞洲問題專家海頓指出：「越共認為美國對其統治構成了威脅，因為美國過去不斷地向其他國家輸出民主和多元價值觀。「

也正因此，越共總書記阮富仲並沒有強調越美關係的「緊密」，而是突出越南的「自主」。他說：「越方強調了基本原則：尊重對方合法權益、不干涉對方內政。」

Photo Credit: GettyImages

敵人的敵人就是朋友？

因此，對於越南而言，與美國的戰略夥伴關係頗有「與狼共舞」之意。河內既想依靠美國來增強經濟、防範中國，又不能讓中國感受到威脅，還要防止越南社會遭到美國「和平演變」。與此同時，越南與中國的合作關係其實也十分緊密。不過，河內竭力避免讓民眾產生「越中關係緊密」之印象，因為越南民間對中國非常反感，認為這一北方鄰居是一個傲慢無禮的霸凌者、一再蔑視越南主權。而且反感情緒遠不止於南海爭端。

亞洲問題專家海頓指出，此次美越締約，其意義主要還是在經濟方面。 「美越不會舉行聯合軍演，更不可能在越南設立美軍基地。我認為，締約主要還是一個象徵性的舉措。」

不過，海頓也注意到一些美國政界人士對美越關係抱有不切實際的期望：「許多人幻想認為，既然越南視中國為麻煩、美國也視中國為麻煩，所以越南就可以是潛在的抗擊中國的盟友。但這不符合現實。」海頓強調，歸根到底，意識形態以及地理距離還是具有決定性的作用。

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原標題：美越夥伴關係：兩情相悅還是各懷鬼胎？