越南與美國進入全面戰略夥伴關係，兩情相悅還是各懷鬼胎？
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美國總統拜登上週訪問越南後，兩個進入全面戰略夥伴關係，拜登強調此關係並非對抗中國。而越南當局也嘗試讓中國相信，越美兩國是加強經濟合作，並非軍事結盟。
就在幾天前，美國總統拜登訪問越南，兩國正式締結全面戰略夥伴關係。這對曾經的冤家能把酒言歡，顯然和越南的北方鄰居中國有關。中、美、越這組三角關係，將在今後的亞太地區越發凸顯其重要性。
（德國之聲中文網）越南戰爭結束已經將近半個世紀，昔日的對手如今成為了「全面戰略夥伴」。這意味著，在越南的外交政策中，美國擁有了和俄羅斯、中國同等的地位。
值得注意的是，此次拜登總統的訪問是「應越南共產黨總書記阮富仲之邀請」，而從前美國總統訪問越南則都是應國家主席之邀。這多少說明，美越兩國官方已經至少擱置了意識形態差異。新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南研究項目訪問學者阮克江在接受德國之聲採訪時指出，這一細節「標誌著實用主義」。
冷戰思維
在締結全面戰略夥伴關係後的記者會上，拜登總統也被問到了意識形態問題。他回答說：「我認為我們過於拘泥冷戰思維。但這裡並不是冷戰，而是關乎經濟增長與締造穩定。」
拜登的回答反駁了美越升級夥伴關係主要是為了和中國進行體制競賽的說法。他還否認了中國方面對美國的「秉持冷戰思維妄圖遏制中國崛起」之指控。
事實上，美國外交關係既有實用主義的一面，也有意識形態的考量。根據具體場合，意識形態色彩會被著重強調或者刻意淡化。在直接面對中國時，華盛頓時常使用自由、民主、人權、專制、專政、壓制等概念。越南的政治體制和中國十分相似，該國的新聞自由排名全球第178位，位列倒數第三，僅略好於中國和朝鮮。但是美國在面對越南時卻隻字不提上述理念。
政治學者阮克江指出，美國升級與越南的伙伴關係，主要就是為了應對中國，「這和70年代美中關係非常相似。」冷戰時期，面對如日中天的蘇聯，時任美國總統尼克森無視意識形態差異，成功推動美中關係正常化，以應對共同的對手蘇聯。阮克江認為，在如今的美國眼中，要想遏制中國的地緣戰略和經濟影響力，強化美越夥伴關係就是「顯而易見的選項」。
英國皇家國際事務研究所（Chatham House）的亞洲問題專家海頓（Bill Hayton）則指出，關鍵之處在於，美國將中國視作威脅，而越南則不構成威脅，所以實用主義就能在美越關係裡佔據上風。
大國夾縫裡的越南
小國越南如何遊走在兩個超級大國中間？阮克江認為，在美越締結全面戰略夥伴關係時，河內方面是在向北京以及向全世界各發送一個訊號。發給中國的訊號是：「越南受夠了中國的打壓以及南海的軍事化。」在過去一年中，越中兩國的南海主權爭端有激化的趨勢，中國船隻屢屢進入越南聲索的專屬經濟區內作業。不過，發給中國的訊號也經過了「軟化」處理。越共總書記阮富仲就強調，越南的「四不」國防原則並沒有任何改變。所謂「四不」，指的是越南不加入任何軍事聯盟、不與其他國家結成針對第三方的同盟、不允許外國在境內設立軍事基地、不在國際關係中使用武力。
阮克江指出，就在美越締結全面戰略夥伴關係前，河內與北京有過密切的外交溝通，其目的就是讓中國放心，試圖讓後者相信「這種關係只是為了經濟合作，而非為了對抗中國。至於中國領導人是否相信這種說法，則是另一回事。」
亞洲問題專家海頓也認為越南對中國發出的訊號被刻意軟化。 「越方盡一切努力安撫中國，試圖強調美越關係並不涉及軍事同盟。在某種程度上，這損害了美越升級夥伴關係的象徵意義。」
另一個發送給全世界的訊號則主要涉及經濟方面。阮克江認為，越南籍此表示：「不論是資本主義的美國，還是共產黨治下的中國，只要符合國家利益，越南對所有夥伴的生意都秉持開放態度。」
這一訊號中的「國家利益」是一個重要的前提。多年來，越南一方面效仿中國推行「革新開放」，一方面也非常擔心遭到西方的「和平演變」，從而動搖越共的統治。亞洲問題專家海頓指出：「越共認為美國對其統治構成了威脅，因為美國過去不斷地向其他國家輸出民主和多元價值觀。「
也正因此，越共總書記阮富仲並沒有強調越美關係的「緊密」，而是突出越南的「自主」。他說：「越方強調了基本原則：尊重對方合法權益、不干涉對方內政。」
敵人的敵人就是朋友？
因此，對於越南而言，與美國的戰略夥伴關係頗有「與狼共舞」之意。河內既想依靠美國來增強經濟、防範中國，又不能讓中國感受到威脅，還要防止越南社會遭到美國「和平演變」。與此同時，越南與中國的合作關係其實也十分緊密。不過，河內竭力避免讓民眾產生「越中關係緊密」之印象，因為越南民間對中國非常反感，認為這一北方鄰居是一個傲慢無禮的霸凌者、一再蔑視越南主權。而且反感情緒遠不止於南海爭端。
亞洲問題專家海頓指出，此次美越締約，其意義主要還是在經濟方面。 「美越不會舉行聯合軍演，更不可能在越南設立美軍基地。我認為，締約主要還是一個象徵性的舉措。」
不過，海頓也注意到一些美國政界人士對美越關係抱有不切實際的期望：「許多人幻想認為，既然越南視中國為麻煩、美國也視中國為麻煩，所以越南就可以是潛在的抗擊中國的盟友。但這不符合現實。」海頓強調，歸根到底，意識形態以及地理距離還是具有決定性的作用。
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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