《七月返歸》以鬼喻人：人間即地獄，地獄即人間

《七月返歸》出奇地好睇。

我本來只是要捧新導演的場。「mm2新晉導演計畫」前作《濁水漂流》及《窄路微塵》都出色，《七月返歸》作為這計畫的壓軸之作，應該不會差。

如果純粹看鬼片，《七月返歸》絕對值得入場。場景設計、燈光、音效、剪接、音樂，各個技術部門表現到位，令人由頭驚到尾，鬼片迷不會失望。紙紥祭品及殘舊屋邨空間（如窗、走廊及電梯）等元素都用得好。電影美術令人想起多年前的《殭屍》，新導演謝家祺交出漂亮的成績單。

令人驚喜的還有演員：白靈真的好犀利！演這種神經失常的女人，她已入型入格，想不到感情戲也演得這麼好；粵劇造型加強恐怖效果，但那場強暴戲就似乎算得太盡，有畫蛇添足之嫌。

Anson Kong首次擔正電影，從頭帶到尾，演出意外地好。雖然已是Mirror的「上弦月」，但他的外形並非時下流行的韓系或唇紅齒白可愛型，而是更接近八十年代的審美（例如梁朝偉、莫少聰），未有彈起。但我一直覺得他應有更大可為，這次證明了他的演戲潛質。

《七月返歸》更重要的是以鬼喻人的主題。我們那年代的小孩的恐怖成長記憶之一，是虎豹別墅的十八層地獄雕飾，而「勾脷根」就是酷刑之一。貫穿《七月返歸》的「剪脷」主題，則並非人為生前作過惡事而遭到的懲罰，而是另有警世意味——如果剪掉舌頭可以享有安定生活，你要剪嗎？如果一個「紙紥」的虛假環境可以令你幸福美滿，你還會回到殘酷現實嗎？如果把兒子推去死，你可以享受榮華富貴，你又會怎樣呢？在此不作劇透，但《七月返歸》的真正恐怖在於：人間即地獄，地獄即人間。很少香港鬼片的劇本寫得這麼用心。

入場之前，遇到以前的學生，喜歡紀錄片的她正負責澳門紀錄片影展的攤位。聊著聊著，我跟她說，紀錄片有直面真實的力量，而我當年做台灣國際紀錄片影展及香港國際電影節的紀錄片競賽項目的評審時，看紀錄片也看得異常興奮。但對我來說，用表面上非常「假」的元素——如鬼怪、外星人、打不死的黑幫英雄——去講對世界、對社會的看法，往往更具趣味。這是類型電影迷人的地方。

而《七月返歸》就是這樣一部有趣的電影，也是極少數我想二刷的鬼片。

（本文獲授權轉載，作者原Facebook帖文可看此）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex