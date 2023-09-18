遊戲引擎Unity割韭菜之亂：「依安裝次數收費」這個商業策略既精明又狡猾

文：飛鳥涼不涼的遊戲營運觀察小站

閒聊Unity的新收費機制之亂

最近遊戲群裡大家最常聊的就是這件事。俗稱Unity割韭菜之亂。

記得幾年前寫Unity上市商業模式分析時，覺得最疑惑的一點就是，這個公司的引擎業務是「無法和合作夥伴的成功一同成長的」。

之前Unity都是賣套數的，看一家公司需要多少套來進行開發就買多少。所以即使像是《原神》、《王者榮耀》這種超級成功的遊戲，Unity也沒有辦法像Unreal引擎一樣因為遊戲營收越高，而分到等比成長的收益（Unreal拆分為營收的5％）。對於一個類平台的業務來說，真的非常不可思議。

這種方式對開發者來說是很受益的，因為成本是固定的、可預期的；而新的機制依照下載量來計算，就會讓人對成本有無窮無盡的想像空間，很讓人不爽。

這種感覺身為發行商也很理解。因為每年碰到AppsFlyer、Adjust這種第三方廣告監控工具說要漲價時，也有同樣被割的憤怒感。他們也是按照下載量收費，一次收幾十幾百萬的預付，沒到的下載量還不會退錢，比Unity更可惡，然後我每年就憤怒地喊著要換合作商。

但喊著喊著最後也沒換。因為感情很澎湃，現實很骨感。

原因有幾個，不外乎轉移與比較成本的問題。首先，對於大部分有規模的遊戲廠商來說，Unity新制每個下載多0.1美金的影響不是太大，尤其大廠的每次下載收0.01美金。坦白說，各家廣告業者偷偷從演算法偷的錢比這個多的了，而一般重度遊戲在T1國家（歐美日韓等收入最高的遊戲市場）的買量成本起碼3～5美金起跳，且這個增幅是可以直接轉嫁在其他的收費機制上。

第二，對於大廠來說，Unreal的營收拆分制損失更大。一個一千次萬下載的遊戲，走Unity的拆分機制大概10萬美金不到；而走Unreal的機制，只要每單位下載的價值超過0.2美金，拆分就會超過10萬美金，所以對中重度免費或付費制遊戲來說，權衡之下應該還是會選擇Unity。（通常中重度手遊的單位下載終生價值很容易超過一美金）

那對於量級非常大，且單位下載價值不高的休閒遊戲呢？目前看來這種遊戲只有兩條路，一種是轉Unreal....但幾乎不可能，想一想用虛幻引擎做出超高畫質的三消或益智遊戲？另一種則是我覺得Unity很狡猾的.....也可能是這次收費機制的另一個策略，就是讓這些廠商成為Unity廣告網絡的合作夥伴。

在Unity的公告中有模糊提到，

...the company will offer “credits” （discounts on standard fees） to developers of free-to-play games if they use other Unity services beyond the Editor, such as Unity Gaming Services or LevelPlay （an ad mediation platform for mobile games）

LevelPlay就是Unity的廣告中介平台。

Unity之前併購了Ironsource來提升自己廣告中介的成效，也使得上一季財報收入大幅增長。因此對於這些高安裝量的休閒廠商來說，如果不願意支付新的下載費用，可能就只能選擇加入Unity的中介網絡來抵扣，被迫壯大其重點的廣告業務。

簡單來說，Unity的整套策略是：對於大客戶，提供了一個低於「轉移成本＋跳去Unreal拆分費用」的收費機制；而對於那些下載量巨大的中型廠商，則提供了「不想繳錢就加入我們」的選項。

如果後續Unity能夠給予獨立開發者更多的優惠，解決公關上的衝擊，坦白說我覺得在商業角度上，Unity這次的策略蠻精明（狡猾）的。

不過當韭菜還是很不爽我懂。

本文經飛鳥涼不涼的遊戲營運觀察小站授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航