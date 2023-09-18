台灣房地產步上泡沫危機？！海外置產投資浪潮來襲，泰國房產升溫成「新標的」！

碩盛國際不動產業務總經理Diana表示：「在房地產投資中，我們要把握幾個重點「看得到、養得起、處理的來」。首先不管買賣還是代租代管，都應該選擇有聲譽的開發商及仲介，避開一案建商。此外，泰國房產買賣規範及稅法等與台灣多有不同，要能清楚所有的費用及法規，以確保能夠負擔得起你的投資。除此之外，也要評估購屋後是否能夠及時處理海外的各種狀況。」

碩盛國際Diana更指出：「雖然大家的直覺海外投資風險比國內投資風險大，但現今海外投資資訊流通快速，加上泰國碩盛於今年在台灣成立公司，直接有專業的顧問協助國人了解泰國市場，並提供當地第一手泰國房產投資消息，進而帶動國人投資意願。」身為整個亞洲最值得投資城市就是拿到四顆星的「曼谷」，是投資客不容錯過的。

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在選擇房產投資時，為什麼會推薦選擇泰國房產？碩盛國際Diana說明：本月泰國總理賽塔首次向國會進行施政報告時，積極提出刺激經濟的政策，加強旅遊業等領域的收入。伴隨著穩定的經濟成長，近年間泰國醫療與健康照護體系亦獲得相對應的發展。在教育部分，泰國政府也認為優良的教育可以協助人民成為驅動國家發展的動力，特別注重學生的技能素質和學術水平。因此泰國在醫療與教育的發展，都有不錯的成果，也是許多投資客看重的發展優勢。

泰國知名連鎖酒店品牌都喜酒店集團（Dusit Thani）與房地產巨頭中央置業合作，合資成立Vimarn Suriya公司，聯合開發的曼谷「都喜中央公園（Dusit Central Park）」正在曼谷熱銷中，坐落在曼谷中央商務區（CBD），是隆路和拉瑪四世路交匯處，該項目包括一家酒店、一座住宅樓、一座辦公樓和一座購物中心。專案還包括一個屋頂公園，占地1.12公頃（11,200平方米），是一個公共綠地，人們可以在其中放鬆身心，與大自然重新建立聯繫。

開發商Vimarn Suriya執行長La-ead Kovavisaruch女士指出：「本專案旨在創建一個獨一無二的開發專案，豐富我們居民的活躍都市生活方式，並增進當地社區的發展。設計理念是“為曼谷而生”，我們希望這個地方能讓泰國人民感到自豪。」

執行長La-ead 女士說明：「都喜公寓的核心競爭力是什麼？就是優越的位置、極佳的奢華生活方式、高品質住宅設計、環境優勢與世界級服務。這些特點使都喜住宅在與其他品牌競爭時具備獨特的競爭力，吸引著追求高品質生活和投資機會的買家。」

開發商Vimarn Suriya的「都喜中央公園」（Dusit Central Park）近日將在台灣推售，將與長期以來深度合作的夥伴THRONE Property碩盛國際不動產公司在台灣共同攜手，舉辦國際不動產投資說明會， THRONE Property碩盛國際不動產公司與開發商Vimarn Suriya精選優質國際房地產投資項目「都喜中央公園」誠摯地邀請您，一同來欣賞這曼谷非同凡響的世外桃源！ 詳細資訊請參考：https://throneretw.com/

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