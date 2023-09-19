TNL+ 2023/09/19,
動漫

《魔物獵人NOW》實測體驗：跟《寶可夢GO》一樣走上街頭，出手討伐那些稀奇古怪的巨龍魔物

《魔物獵人NOW》實測體驗：跟《寶可夢GO》一樣走上街頭，出手討伐那些稀奇古怪的巨龍魔物
圖片來源：《魔物獵人NOW》

我們想讓你知道的是

主打「擴增實境」技術的他們，這次將魔物獵人中種類繁多的怪獸搬到現實世界。用公園阿伯也能聽得懂的說法，最粗略的理解，MHN可說是「《寶可夢GO》魔物獵人版」。玩家一樣需要親身走上街頭，帶著手機沿路看看有哪些稀奇古怪的巨龍魔物，但這次不是丟精靈球收服，而是要拿出你的獵人武器，出手討伐。

因為平常沒在打手遊，也不是「萌夯」（Monster Hunter, MH）的粉絲，我事前完全沒有注意到：《魔物獵人》竟然出手機版了！？

這款名為《魔物獵人NOW》（以下簡稱MHN）的手遊，是由原《魔物獵人》系列製作母公司CAPCOM，與Niantic聯合開發。內行人看就知道：沒錯，過去曾蔚為全球熱潮的《寶可夢GO》（Pokémon GO），也是任天堂與Niantic合作推出的。

主打「擴增實境」（Augmented Reality, AR）技術的他們，這次將魔物獵人中種類繁多的怪獸搬到現實世界。用公園阿伯也能聽得懂的說法，最粗略的理解，MHN可說是「《寶可夢GO》魔物獵人版」。玩家一樣需要親身走上街頭，帶著手機沿路看看有哪些稀奇古怪的巨龍魔物，但這次不是丟精靈球收服，而是要拿出你的獵人武器，出手討伐。

泛論：基礎玩法概說

《魔物獵人NOW》遊戲預告：

同樣是AR遊戲，比起操作性相對單調、以圖鑑蒐集為主的《寶可夢GO》，MHN最大不同之處，在其有著更強的互動性。畢竟MH原本是那麼知名的動作遊戲系列，強調在狩獵巨大魔物時令人血脈賁張的刺激快感，和寶可夢一派悠閒的生活感有很大的差異。戰鬥當然就是我們在MHN的最大樂趣來源。

與MH本傳相同，玩家經由狩獵，可從魔物身上取得各種獨特素材，而這些素材則得以用來合成角色身上的裝備。除了多樣酷炫的武器外，各個不同部位、造型各異的防具製作，更是這將近二十年來，老獵人們之所以長期醉心於此的重點所在。

幫自身角色穿上帥氣的獨特裝備，不僅滿足玩家在角色扮演和審美上的渴望，裝備本身更是曾經討伐過強大魔物的證明。外在的美感和內在的成就感需求，驅使著獵人不斷狩獵、狩獵、再狩獵，經此讓MH系列成為遊戲界的長青樹。而今MHN跨足手遊，玩法雖然經過大量簡化，但其核心趣味性則依然不變。

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