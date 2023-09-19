TNL+ 2023/09/19,
美加

美汽車工會萬人罷工談判陷僵局，勞方批貪婪，資方駁：已提「最慷慨」調薪方案

美汽車工會萬人罷工談判陷僵局，勞方批貪婪，資方駁：已提「最慷慨」調薪方案
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

工會提出薪資漲幅近4成的要求，事實上也涵蓋在資方同意該條件後，立即向勞方調漲20％的薪酬。工會另期望資方能減少勞方工時、給予更多的有薪假期，並完善公司內部的退休金及健康福利制度。針對當前協商情形，聯合汽車工會主席范恩（Shawn Fain）承認勞資談判進度緩慢。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國聯合汽車工會（UAW）於2023年9月15日宣布在通用汽車（General Motors）、斯特蘭蒂斯（Stellantis）和福特（Ford）等汽車生產商旗下的各一座汽車工廠展開罷工，目前罷工仍在進行中，勞資雙方尚未達成共識。

根據《美國之音》（VOA）報導，此次汽車工會罷工有近1.3萬名勞工參與，是美國幾十年來最具規模的工廠類勞工抗議行動，亦是美國聯合汽車工會首次針對全美3大汽車製造商進行罷工。

《美聯社》（Associated Press）指出，受罷工影響的工廠分別為通用汽車位於密蘇里州的溫茨維爾（Wentzville）組裝工廠、斯特蘭蒂斯設置在俄亥俄州托雷多（Toledo）的吉普車廠區，以及福特的密西根州韋恩（Wayne）廠房，但後者僅有產線後端的組裝和噴漆作業工人參與罷工。

美國總統拜登（Joe Biden）在罷工開始後隨即表示會力挺勞方，拜登稱：「沒有人會想要罷工，我理解他們的挫敗感，並尊重勞工在勞資協商制度下行使自己的權利。」

美國進步派聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）亦認同拜登的觀點，桑德斯在接受美國《有線電視新聞網》（CNN）訪談時強調：「拜登已明確表示將與勞方站在同一陣線，畢竟總統自己也多次指出，健全的勞工運動對我們所有人都有益處。」

美國聯合汽車工會的訴求為何？

卡達《半島電視台》（Aljazeera）表示，美國聯合汽車工會要求3大車廠全面改善基層的工作條件，這當中包括在未來4年內為勞工薪資增幅36％，並取消「一般勞工須工作8年才有資格獲得與資深勞工同酬」的工資分級規定。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。