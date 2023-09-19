美汽車工會萬人罷工談判陷僵局，勞方批貪婪，資方駁：已提「最慷慨」調薪方案

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國聯合汽車工會（UAW）於2023年9月15日宣布在通用汽車（General Motors）、斯特蘭蒂斯（Stellantis）和福特（Ford）等汽車生產商旗下的各一座汽車工廠展開罷工，目前罷工仍在進行中，勞資雙方尚未達成共識。

根據《美國之音》（VOA）報導，此次汽車工會罷工有近1.3萬名勞工參與，是美國幾十年來最具規模的工廠類勞工抗議行動，亦是美國聯合汽車工會首次針對全美3大汽車製造商進行罷工。

《美聯社》（Associated Press）指出，受罷工影響的工廠分別為通用汽車位於密蘇里州的溫茨維爾（Wentzville）組裝工廠、斯特蘭蒂斯設置在俄亥俄州托雷多（Toledo）的吉普車廠區，以及福特的密西根州韋恩（Wayne）廠房，但後者僅有產線後端的組裝和噴漆作業工人參與罷工。

美國總統拜登（Joe Biden）在罷工開始後隨即表示會力挺勞方，拜登稱：「沒有人會想要罷工，我理解他們的挫敗感，並尊重勞工在勞資協商制度下行使自己的權利。」

美國進步派聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）亦認同拜登的觀點，桑德斯在接受美國《有線電視新聞網》（CNN）訪談時強調：「拜登已明確表示將與勞方站在同一陣線，畢竟總統自己也多次指出，健全的勞工運動對我們所有人都有益處。」

美國聯合汽車工會的訴求為何？

卡達《半島電視台》（Aljazeera）表示，美國聯合汽車工會要求3大車廠全面改善基層的工作條件，這當中包括在未來4年內為勞工薪資增幅36％，並取消「一般勞工須工作8年才有資格獲得與資深勞工同酬」的工資分級規定。