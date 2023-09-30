《美好人生》：可以彼此信任並容許自己脆弱，這是伴侶所能培養最重要的一種能力

文：羅伯特．沃丁格、馬克．修茲

被低估的機會

鮑伯和馬克從數十年來的伴侶諮商經驗知道，親密關係中的雙方往往忽略了爭執所帶來的機會。

這種情況太常見了：伴侶來第一次諮商，其中一方很清楚他們為什麼來，經常是為了指責對方：

他對所有事情都很難放手。

她需要學會控制脾氣。

他在家務方面幫忙根本不夠。

她從來不想出門，但是我不喜歡一直待在家裡。

他滿腦子都是性（或他性趣缺缺）。

不論「問題」是什麼，意思都很清楚：我的伴侶需要改變。但事實上，關係中幾乎總有兩人還沒說開、更深層而複雜的衝突來源。要找到這個根本原因，通常需要自省與對話。

在婚姻諮商中，我們假設本來就會有意見不合與差異，也鼓勵伴侶認知到這一點，並嘗試理解彼此。意見不合與伴隨而來的情緒，可以讓我們發現隱藏在表層下的重要真相，是讓關係重新活過來的機會。

兩個各自都很複雜的生命，一定會有難以契合的差異。也許你覺得需要保持環境整潔，看到成堆的髒碗盤會讓你想發火，或是你的伴侶因為你太黏手機而生氣，也可能你們其中一人經常遲到，然後就會因此吵架。

「你從來不把牙膏的蓋子蓋回去！」其中一方可能會這樣抱怨，而且語氣中的情緒超出了情況本身的重要程度。在一再重複的爭執中產生的強烈情緒，不論多瑣碎，經常可歸結到少數幾個常見但影響深遠的關鍵點。下面的陳述有說中你的心事嗎？

你不在乎我。 我在這件事情上比你付出更努力。 我不確定可以信任你。 我擔心失去你。 你就是覺得我不夠好。 你不接受我本來的樣子。

要從意見不合所產生的情緒中找出這些恐懼、擔憂和脆弱，對你和你的伴侶來說並不見得很容易。首先我們必須承認，自己可能忽略了表層下真正的問題。我們都有自我保護的本能，因此很常會直接跳到結論而不自知。就像有人朝我們丟東西時我們會閃躲或舉手阻擋，有人對我們表現出強烈的情緒時，我們也往往會閃躲或以批判回擊。

牙膏蓋這種事絕對不會影響到我的心情，為什麼你就在意這種事？是你太敏感了！

就像這樣，與其更深入地探究爭執及情緒，我們採取強硬立場，馬上做出批判，決定問題出在伴侶太敏感了。我們會在各種情境中瞬間做出批判，從芝麻蒜皮的小爭吵到關於愛與連結這些最重大的議題。

舉例而言，喬瑟夫．思希就因為太沉浸在自己的詮釋，而看不見太太的經驗。他了解自己對分享的抗拒讓太太很困擾，但是他已經決定自己的理解才是正確的。在喬瑟夫心中，他覺得自己是在幫太太省事，不需要為他的個人感受煩惱。他認為分享自己的情緒會危及兩人關係的和平，而他不想失去太太。但是為了保護自己不受傷害，他卻造成太太感到受傷──全世界最親近的人，似乎沒有像自己需要對方一樣的需要自己。

喬瑟夫從來沒有自問：如果我多分享自己的感受，我們的關係會怎樣？

我們都有脆弱的一面，那些恐懼和擔憂讓我們在意見不同的時候轉身背對，保護自己。這些情緒並不容易面對，但是我們與伴侶的意見不合，有可能讓我們更理解這些情緒。

相互脆弱性

哈佛研究的第二代參與者談到人生的低谷時刻，許多都與親密關係有關。深刻而親密的連結，本質上就很脆弱。在親密關係中的人，關係和諧時會很快樂，但關係出錯時也可能導致強烈的情緒痛苦，感覺被背叛，以及會對自我過度嚴苛。第二代參與者艾米告訴研究人員：

我的第一任丈夫是德州人，我們在亞利桑那州相遇之後搬去德州。我們住在一個小鎮，在那裡扶養女兒，但是我先生在達拉斯工作，因此他偶爾需要在那裡過夜。一天晚上，有個朋友打電話給我，說他看到我先生與我們的另一個朋友舉止很親密。 我先生承認外遇。我徹底被擊垮了，但我也很確定我可以一個人過下去。我和女兒一起搬回鳳凰城，和我阿姨、姨丈住了兩年。我在思考分手的可能原因時，會想是不是搬到德州後，我變得比較不有趣、沒有新鮮感了。那對於還年輕的我是自信上很大的打擊。我能成為某個人的伴侶嗎，還是我就是少了某些當好太太的重要特質？

與某人建立伴侶關係，就是讓自己暴露在風險中。當我們夠信賴一個人，以兩人的關係為中心建立生活，那個人就成為生活的基石。與這個人的連結岌岌可危時，我們生活的整體結構也可能岌岌可危。

這很嚇人。伴侶間共享的往往不只是財務與資源，還有子女、朋友，以及與彼此家庭的重要連結。擔心關係終結，而且在生活其他領域引發骨牌效應，這不只讓我們很難承受，也會撼動我們對自己的認知。

和艾米一樣，我們可能會懷疑自己是不是稱職的伴侶，甚至懷疑自己能不能滿足另一個人的需求。如果曾經被傷害，而多數人都受過傷，我們可能不願再全然信任一段重要的關係。即使和一個人在一起幾十年了，我們仍可能覺得需要保護自己。

互相、互惠的脆弱，可以通往更強健穩定的關係。伴侶之間可以彼此信任並容許自己脆弱，可以暫停片刻、注意自己和伴侶的情緒，並且安心分享自己的恐懼，這是伴侶所能培養最重要的一種能力。這也能緩解很多壓力，因為雙方都能獲得自己需要的支持，不用故作堅強。

培養出穩固、信任的關係，仍不表示我們從此無憂無慮，即使是最美好的關係也可能衰敗。正如樹木需要水，親密關係也是活的，隨著生命的季節變換，我們不能任關係自生自滅。關係需要關心與滋養。

書籍介紹

本文摘錄自《美好人生：史上最長期的哈佛跨世代幸福研究，解答影響一生最重要的關鍵》，天下雜誌出版

作者：羅伯特．沃丁格、馬克．修茲

譯者：胡宗香

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我們最不擅長的，就是經營自己的人生。每個人都充滿矛盾又極為複雜，在追求滿足的路上，經常誤入歧途，僅靠自己的閱歷，摸索不出人生的全貌。哈佛成人發展研究是最著名的跨世代幸福研究，從1938年開始，橫跨三個世代、持續近百年，研究躋身贏者圈的哈佛菁英，也追蹤波士頓貧民區的弱勢人生，連美國前總統甘迺迪也是研究個案，是史上歷時最久的龐大人類境況研究。