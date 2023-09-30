《美好人生》：可以彼此信任並容許自己脆弱，這是伴侶所能培養最重要的一種能力
我們想讓你知道的是
哈佛研究的第二代參與者談到人生的低谷時刻，許多都與親密關係有關。深刻而親密的連結，本質上就很脆弱。在親密關係中的人，關係和諧時會很快樂，但關係出錯時也可能導致強烈的情緒痛苦，感覺被背叛，以及會對自我過度嚴苛。
文：羅伯特．沃丁格、馬克．修茲
被低估的機會
鮑伯和馬克從數十年來的伴侶諮商經驗知道，親密關係中的雙方往往忽略了爭執所帶來的機會。
這種情況太常見了：伴侶來第一次諮商，其中一方很清楚他們為什麼來，經常是為了指責對方：
- 他對所有事情都很難放手。
- 她需要學會控制脾氣。
- 他在家務方面幫忙根本不夠。
- 她從來不想出門，但是我不喜歡一直待在家裡。
- 他滿腦子都是性（或他性趣缺缺）。
不論「問題」是什麼，意思都很清楚：我的伴侶需要改變。但事實上，關係中幾乎總有兩人還沒說開、更深層而複雜的衝突來源。要找到這個根本原因，通常需要自省與對話。
在婚姻諮商中，我們假設本來就會有意見不合與差異，也鼓勵伴侶認知到這一點，並嘗試理解彼此。意見不合與伴隨而來的情緒，可以讓我們發現隱藏在表層下的重要真相，是讓關係重新活過來的機會。
兩個各自都很複雜的生命，一定會有難以契合的差異。也許你覺得需要保持環境整潔，看到成堆的髒碗盤會讓你想發火，或是你的伴侶因為你太黏手機而生氣，也可能你們其中一人經常遲到，然後就會因此吵架。
「你從來不把牙膏的蓋子蓋回去！」其中一方可能會這樣抱怨，而且語氣中的情緒超出了情況本身的重要程度。在一再重複的爭執中產生的強烈情緒，不論多瑣碎，經常可歸結到少數幾個常見但影響深遠的關鍵點。下面的陳述有說中你的心事嗎？
你不在乎我。
我在這件事情上比你付出更努力。
我不確定可以信任你。
我擔心失去你。
你就是覺得我不夠好。
你不接受我本來的樣子。
要從意見不合所產生的情緒中找出這些恐懼、擔憂和脆弱，對你和你的伴侶來說並不見得很容易。首先我們必須承認，自己可能忽略了表層下真正的問題。我們都有自我保護的本能，因此很常會直接跳到結論而不自知。就像有人朝我們丟東西時我們會閃躲或舉手阻擋，有人對我們表現出強烈的情緒時，我們也往往會閃躲或以批判回擊。
牙膏蓋這種事絕對不會影響到我的心情，為什麼你就在意這種事？是你太敏感了！
就像這樣，與其更深入地探究爭執及情緒，我們採取強硬立場，馬上做出批判，決定問題出在伴侶太敏感了。我們會在各種情境中瞬間做出批判，從芝麻蒜皮的小爭吵到關於愛與連結這些最重大的議題。
舉例而言，喬瑟夫．思希就因為太沉浸在自己的詮釋，而看不見太太的經驗。他了解自己對分享的抗拒讓太太很困擾，但是他已經決定自己的理解才是正確的。在喬瑟夫心中，他覺得自己是在幫太太省事，不需要為他的個人感受煩惱。他認為分享自己的情緒會危及兩人關係的和平，而他不想失去太太。但是為了保護自己不受傷害，他卻造成太太感到受傷──全世界最親近的人，似乎沒有像自己需要對方一樣的需要自己。
喬瑟夫從來沒有自問：如果我多分享自己的感受，我們的關係會怎樣？
我們都有脆弱的一面，那些恐懼和擔憂讓我們在意見不同的時候轉身背對，保護自己。這些情緒並不容易面對，但是我們與伴侶的意見不合，有可能讓我們更理解這些情緒。
相互脆弱性
哈佛研究的第二代參與者談到人生的低谷時刻，許多都與親密關係有關。深刻而親密的連結，本質上就很脆弱。在親密關係中的人，關係和諧時會很快樂，但關係出錯時也可能導致強烈的情緒痛苦，感覺被背叛，以及會對自我過度嚴苛。第二代參與者艾米告訴研究人員：
我的第一任丈夫是德州人，我們在亞利桑那州相遇之後搬去德州。我們住在一個小鎮，在那裡扶養女兒，但是我先生在達拉斯工作，因此他偶爾需要在那裡過夜。一天晚上，有個朋友打電話給我，說他看到我先生與我們的另一個朋友舉止很親密。
我先生承認外遇。我徹底被擊垮了，但我也很確定我可以一個人過下去。我和女兒一起搬回鳳凰城，和我阿姨、姨丈住了兩年。我在思考分手的可能原因時，會想是不是搬到德州後，我變得比較不有趣、沒有新鮮感了。那對於還年輕的我是自信上很大的打擊。我能成為某個人的伴侶嗎，還是我就是少了某些當好太太的重要特質？
與某人建立伴侶關係，就是讓自己暴露在風險中。當我們夠信賴一個人，以兩人的關係為中心建立生活，那個人就成為生活的基石。與這個人的連結岌岌可危時，我們生活的整體結構也可能岌岌可危。
這很嚇人。伴侶間共享的往往不只是財務與資源，還有子女、朋友，以及與彼此家庭的重要連結。擔心關係終結，而且在生活其他領域引發骨牌效應，這不只讓我們很難承受，也會撼動我們對自己的認知。
和艾米一樣，我們可能會懷疑自己是不是稱職的伴侶，甚至懷疑自己能不能滿足另一個人的需求。如果曾經被傷害，而多數人都受過傷，我們可能不願再全然信任一段重要的關係。即使和一個人在一起幾十年了，我們仍可能覺得需要保護自己。
互相、互惠的脆弱，可以通往更強健穩定的關係。伴侶之間可以彼此信任並容許自己脆弱，可以暫停片刻、注意自己和伴侶的情緒，並且安心分享自己的恐懼，這是伴侶所能培養最重要的一種能力。這也能緩解很多壓力，因為雙方都能獲得自己需要的支持，不用故作堅強。
培養出穩固、信任的關係，仍不表示我們從此無憂無慮，即使是最美好的關係也可能衰敗。正如樹木需要水，親密關係也是活的，隨著生命的季節變換，我們不能任關係自生自滅。關係需要關心與滋養。
書籍介紹
本文摘錄自《美好人生：史上最長期的哈佛跨世代幸福研究，解答影響一生最重要的關鍵》，天下雜誌出版
作者：羅伯特．沃丁格、馬克．修茲
譯者：胡宗香
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
★《紐約時報》暢銷書 ★The Next Big Idea Club推薦必讀
★亞馬遜編輯精選最佳非文學、分類榜TOP1 ★TED Talk TOP10
★國際媒體重磅推薦：《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《時代雜誌》、《波士頓環球報》、《衛報》、Kirkus、TODAY、CNN、CNBC、NPR、《哈佛商業評論》、《哈佛校報》（Harvard Gazette）、《哈佛深紅報》（Harvard Crimson）
我們最不擅長的，就是經營自己的人生。每個人都充滿矛盾又極為複雜，在追求滿足的路上，經常誤入歧途，僅靠自己的閱歷，摸索不出人生的全貌。哈佛成人發展研究是最著名的跨世代幸福研究，從1938年開始，橫跨三個世代、持續近百年，研究躋身贏者圈的哈佛菁英，也追蹤波士頓貧民區的弱勢人生，連美國前總統甘迺迪也是研究個案，是史上歷時最久的龐大人類境況研究。
Tags：
從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！