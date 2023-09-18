《Dear Myself》：「廟街王子」到「AI歌王」，真正用作品說話的尹光
我們想讓你知道的是
台上一分鐘，台下十年功。尹光說要學年輕人的歌曲很難，要進步比過去更艱辛。到這個年紀大可以搞什麼「懷舊金曲重聚」，依然有一群老fans支持，為什麼他還要學搖滾Rap、AI合唱？
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
有誰未曾唱過「你阿媽大減價益你阿爸」、「少理阿爸正仆街」和「荷里活有間大酒店」？尹光這些看似搞鬼，細究富有警世、反映社會的粵語流行歌曲，都橫跨了無數香港年代，伴隨一代又一代的人成長。
今年九月，尹光再次推出新作《Dear Myself》，由阿檸填上極具尹光Signature的歌詞，配合出色道地的MV，七十四歲的晚年回顧縱橫歌壇的演藝成就。尹光一反過往的鬼馬，深情地訴說生命經驗，絕不倚老賣老，致敬姜濤的《Dear My Friend,》、與AI對唱寄託生命，心靈依然年輕，可謂近年最能感動人心的歌曲。
尹光《Dear Myself》證明了厚實歌藝的重要，展示演藝人不應固步自封，持續求新求變，以至邁入老年仍能不斷進步的典範。
2019年港台節目「鏗鏘說」訪問尹光，細述生平，他1949年在越南富裕家庭出生，自幼受正統粵曲大戲訓練，及至1969年因越戰逃難到香港，自此根植我城。上世紀七、八十年代，油麻地廟街出現了一位「廟街王子」，尹光貼地、詼諧及諷刺時弊的歌曲，如今公認反映了其時的本土草根文化。
其實，尹光當初來港是希望唱粵曲大戲，為了搵食，只好轉唱國歌流行曲，偏偏不及他人字正腔圓，幸好鄭錦昌帶來粵語流行曲的熱潮，尹光自此成為粵語歌詼趣寫實的先行者。
有趣的是，尹光自言：「我唔係想行呢條路，我都係想學人唱啲好斯文嘅冧歌呀，溝女果類㗎嘛！」但因觀眾不受落，便開始唱了一首又一首，我們至今仍然懂得唱幾句的《荷里活大酒店》、《少理阿爸》、《你阿媽大減價》等名作。
尹光唱了一首又一首歌曲，七十年代廟街大箮地、八十年代酒廊餐廳、九十年代卡拉OK，以至近年AI熱潮，都可以看見他的身影。這種因應時代求存求變，力爭上遊的性格，又何嘗不是許多香港人自豪的特質？
台上一分鐘，台下十年功。尹光說要學年輕人的歌曲很難，要進步比過去更艱辛。到這個年紀大可以搞什麼「懷舊金曲重聚」，依然有一群老fans支持，為什麼他還要學搖滾Rap、AI合唱？
有什麼得意成就
若是想聽我樂於跟你回眸
霎眼是微秋
請觀眾快入座即將進行這個演奏
追憶與共震 誰人沒有遺憾
並未進軍Hollywood但過足口癮
十四座那坐客就快歸隱
唱着最後餘韻
尹光是真正熱愛歌唱，上台演出的人，面對時代洪流，他不服老，要走在潮流尖端，一切的動力都源於有愛。單是《Dear Myself》首三分鐘一鏡到底的拍攝，對許多香港年輕歌手都未必是易事，但尹光就能行雲流水地表演，這種付出、心力正是吸引你我聽下去的關鍵。
「誰人沒有遺憾」？重要的是，我們有沒有盡過全力。尹光就算未曾進軍Hollywood，至少在香港這座城市過足口癮。但真正的憾事，或許是「十四座那坐客就快歸隱／唱着最後餘韻」，當年坐過小巴的那代人漸漸逝去，自己亦即將面對生死大事，天下無不散的筵席，未免神傷。
數波波點算每顆星球
多麼感激有幸置身這裏望滿天星宿
這段旅程人來人往
細數著頭毛溜走
聽過幾多落淚大笑歡呼拍手
黐膠花的歲數永不停留
所得所失怎說起
轉轉心情人又照舊
廟街篤下波搵下老友
有乜睇化唔化 玩個夠
像阿檸填詞的自白：「MG規格的打磨過程、柯南級別的偵探程序：收集光B的作品、家庭背景、語氣、時代慣用語⋯⋯」每句歌詞都為尹光度身訂做，呼應他的演藝生命，像《數波波》、《數毛毛》等。
表面互文呼應還算是表層，《Dear Myself》犀利乃轉化為尹光的生命思考，數波波不再是數算形體，更具《千年女優》、《Everything Everywhere All at Once》等穿梭時空、多重宇宙的流行元素。
「數波波點算每顆星球」，每顆星球都是在人生舞台的閃亮旋轉，是MV出現尹光無數的經典形象，鏡中對照自我，像爆炸頭、銀色西裝配黑照、穿金戴銀、太空人，以至AI型男尹光。亮麗人生，也深刻呈現了尹光對香港城市的深情，「廟街篤下波搵下老友／有乜睇化唔化／玩個夠」，多開心。
我唱著無無聊聊從未太閃耀
我在唱日日夜夜願搏你一笑
到了我聲線亦折舊了
我把這個使命過繼AI了
數波波點算每顆星球
多麼感激有幸置身這裏望滿天星宿
這段旅程人來人往
季節是歲月神偷
聽過幾多落淚大笑歡呼拍手
數一生的智慧與荒謬
所得所失怎說起
轉轉心情人又照舊
朝朝睇鏡中這個老友
鏡中的我和我 是摯友
尹光謙虛地說「有什麼得意成就」、「我唱著無無聊聊從未太閃耀」，對應是他深愛的觀眾，「若是想聽我樂於跟你回眸」、「我在唱日日夜夜願搏你一笑」，眼中始終有你和我，多麼深情。
生死大限，除了多重宇宙的演藝生命，《Dear Myself》更精心運用了近年香港網路的Ai cover潮流，「到了我聲線亦折舊了／我把這個使命過繼AI了」，未來，尹光將會永遠存活在每一位香港人的內心。
不單是尹光行得多前，領先香港眾人與AI合唱的前瞻，關係到他的性情，由始至終都是想跟你回眸、搏你一笑的風格，才會樂於繼續與許多年輕後輩一齊玩，推出像《Mr.ONE》、《潮神》等新作，晚年仍要給予我們歡樂。
「多麼感激有幸置身這裏望滿天星宿」，尹光如是歌唱，對著一代又一代的香港人，也對著鏡中的摯友。其實，我們才是要感激他，感激香港出現了一位這麼有智慧、熱愛演藝的歌手。
（文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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我們想讓你知道的是
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本文係由國泰世華銀行邀約