開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/09/23,
中國

真正有效抗衡「一帶一路」的方法，就是聯合民主國家與「舉國大公司」脫鉤

真正有效抗衡「一帶一路」的方法，就是聯合民主國家與「舉國大公司」脫鉤
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

一帶一路是中國政府主導的大規模到全世界投資專案。這種把國家當公司投資的方式，只有集權國家才能做到。這種方式，確實給民主陣營造成挑戰。民主國家有有效的應戰策略，但並不是去效法中共模式去「大撒幣」。

自從2013年中共提出一帶一路的龐大計畫，現在已經十年了。中共正在大張旗鼓的宣傳和慶祝一帶一路十週年。根據中國官方統計，截至今（2023）年6月，152個國家與中國簽署「一帶一路」合作協議，中國對這些國家總共投資了3000多個項目，非金融類投資達到7859億元，其中大部分變成了當地的港口、鐵路、橋樑、工業園區。這些官方宣傳的數字聽起來非常高大上，但實際如何呢？我在這裡做一個評估。

理解一帶一路的前提，是理解中共的治國理念和模式。

中共的理念，是政治上實行共產主義和集權政治。經濟上實行在中共控制下的開放。

中共的最大挑戰是經濟上，它必須開門，因為需要外國的市場、資金、技術、人才。政治上中共寧願關門，這樣就使得外國的民主憲政人權法治都進不了中國。但是它開門了，中國人到外國了，學了新東西就會批評中共，這對中共來講是一個很頭疼的事情——因為經濟上它不能關門。

既然是不能關門，同時又不願意被外國的民主憲政影響，中共就乾脆影響外國，把外國收買了，這樣外國就不批評我中共了。如果其他國家都不批評中共了，中國人也就沒有理由批評中共了。

為了達到這個目的，中共把傳統的賄賂模式顛倒了。傳統的模式是，老百姓和公司向政府官員行賄，以獲取公共財產，如專案、執照、批文等等。中共現在是政府向全世界行賄。它用中國的巨大資源，免費在全世界教授為中共讚美的中文（如孔子學院）、各種各樣的外援、向外國人發放獎學金到中國念書、給外國政要智囊經費、用千人計畫賄賂科學家，當然，還有一帶一路。

所以說，一帶一路的最主要的目的是政治上的。政治上收買各國，平息他們對中國的批評；同時在經濟上當然也希望有好處。需要指出的是，只有把整個國家當成一個大公司，才能實行這種一帶一路的計畫。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。