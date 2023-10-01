《畢達哥拉斯的思考課》：AlphaGo對弈贏過世界冠軍李世乭的關鍵，正是因為蒙地卡羅搜尋法
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AlphaGo在與李世乭對局前，已經從好幾次的虛擬對局中獲取了重要情報。藉由這些資訊，當對方下在特定一點時，便利用機率找出對應該手最佳的一手棋。舉例來說，執白棋的李世乭在深思後選擇下在某一點時，AlphaGo便會搜索至今的資料，並得知下在該點時，白棋的勝率為，也就是說，當下在該點時，他贏了33次中的18次。
文：李光淵（이광연）
人腦輸給AlphaGo的原因——蒙地卡羅搜尋法
距離現在不過100年前，人們仍自己耕種以備糧食，並在家中自製必要的工具來用。19世紀初，隨著蒸汽機的發明，工廠開始使用機器、大量生產商品。人們的生活方式從農業和手工業，轉變為以使用機器量產必需品的製造業為主的過程，稱為「工業化」或「工業革命」。工業革命一詞最早是由一名法國的學者所創；英國的經濟歷史學家阿諾．湯恩比（Arnold Toynbee）在說明1760-1840年代英國的經濟發展時，將這個詞通俗化。
直至2000年代前半為止，人類經歷了三次工業革命。第一次工業革命發生在1760年到1830年間，並從英國開始，當時英國禁止機器、技術工人和製造技術等外流，但效果並未持續太久。受到英國的影響，以比利時和法國為首的歐洲鄰國也迅速地工業化。
第二次工業革命從19世紀末開始持續到20世紀初，活用了以前沒使用過的石油等天然資源和合成原料。發展了機器、工具和電腦等領域，並因此創建了自動化工廠。然而，以石油等天然資源為原料的工業革命，招致了資源枯竭和環境汙染。
第三次工業革命是在1960年代後，透過網路通訊技術和再生能源的結合而開始，並主要發展於如金融和通訊等服務產業。第四次工業革命則是在2016年1月於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上被正式宣告。
現在，我們處於第三次工業革命的尾聲和第四次工業革命中。第四次工業革命一詞最早出現在2010年德國發表的「高科技戰略2020行動計畫」十大計畫之一的「工業4.0」中，以「製造業和電波通訊的融合」之意首次被討論。
第四次工業革命是以第三次工業革命為基礎之數位、生物產業和物理學等各領域的技術融合所帶來的經濟體制和社會構造的急遽變化。第四次工業革命擁有「超連結性」「超智能化」的特徵。人與人、物與物、人與物通過物聯網、雲端等情報通訊技術實現互聯。透過大數據和人工智慧等，促使我們現在所生活的社會有望成為一個更智慧化的社會。
電腦和操作電腦的軟體是引領第四次工業革命時代的核心。對於要在第四次工業革命時代生活下去的我們來說，如何迎接以軟體為中心的各領域的新變化，不只會決定個人，更會決定國家的命運。
尤其，人工智慧建立在數學的基礎上；如字面上的意思，人工智慧是以像人類的智慧一樣能自動學習、思考，並迅速處理指令的軟體為中心的電腦。因此要生活在第四次工業革命時代的我們，必須更加熟悉電腦和軟體才行。
常被活用於人工智慧中的方法是「蒙地卡羅搜尋法」。蒙地卡羅搜尋法是指主要被用在電腦圍棋程式、圖板遊戲、即時電玩、撲克牌等，難以預測對方會如何做下一步行動之類遊戲的方法。簡單來說，蒙地卡羅搜尋法是根據對方的動態，並活用從既往資料得到的機率來決定如何行動的最有利的方法。
在方形的圍棋棋盤上展開的生存競爭遊戲「電腦圍棋」是蒙地卡羅搜尋法的最佳應用。圍棋盤上有直線和橫線各19條，兩者的交點共有361個。分為黑白的兩方，互相輪流在361個點上放下棋子占地並對弈後，依各自所擁有的點（地）的多與少決定勝負。
圍棋的每一手都高深而奧妙，隨著先下在哪一處，會形成完全不同的對弈。並且因為可以下的方式太多，甚至有人說自圍棋發明以來，至今沒有兩局棋是相同的。實際上，下棋時，一開始黑棋可以下在361個點中任意一點，接著白棋可以下在已經擺有黑棋外的360個點中任意一點；如果這麼計算，則圍棋可走的情況數共為361!。要用手來計算361!幾乎不可能，其實際的值大於。
不過，一般在圍棋中，約只要250個點、150手對局就結束了，因此在平均的情況下，可能的情況數為種。然而，整個宇宙的所有原子個數據稱約為個。因此圍棋的棋局到底有幾種情況……多到令人難以衡量。像這樣，因為圍棋的下法實在太多了，所以使用既有搜尋法的電腦圍棋遊戲實力並不理想。
但是在2016年3月登場的人工智慧「AlphaGo」，卻在共5場的對局中，以4比1的成績贏了世界冠軍的九段棋士李世乭。當時AlphaGo所使用的資料搜尋法正是蒙地卡羅搜尋法。蒙地卡羅搜尋法由選擇、展點、模擬、更新等四步驟構成，在這裡讓我們舉個例子來簡單了解AlphaGo是以什麼方法搜尋並能下出對自己最有利的一手吧。
AlphaGo在與李世乭對局前，已經從好幾次的虛擬對局中獲取了重要情報。藉由這些資訊，當對方下在特定一點時，便利用機率找出對應該手最佳的一手棋。舉例來說，執白棋的李世乭在深思後選擇下在某一點時，AlphaGo便會搜索至今的資料，並得知下在該點時，白棋的勝率為，也就是說，當下在該點時，他贏了33次中的18次。
為了應對李世乭下的這手棋，執黑棋的AlphaGo會搜索可能的下法，找出黑棋的勝率各為、、的三個點，並選擇下在黑棋的勝率最高的的點上。對此，李世乭選擇一點下白棋，而AlphaGo得出當下在該點時白棋的勝率為。於是AlphaGo再次搜索可能的下法，找出黑棋的勝率各為和的兩個點，並選擇將黑棋下在勝率為的點。接著，李世乭在深思後選擇下在某一點上，最後AlphaGo贏得了圍棋對局。這個過程可以下圖表示；圖中白棋和黑棋內的數字為選擇該點時的勝率。
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。