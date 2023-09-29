《打造超人筆記》：揭開小說與劇本的神祕面紗——學習筆記技巧也可解構、建構出令人驚艷的故事
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記錄→提取→整理→搜尋→應用，5步驟做出好找好用的重點串連長青筆記。你是否還在一成不變的筆記方式中掙扎？打開這本超人筆記術，讓你的學習、解題、創作、技能提升，速度和效率齊飛！
文：xdite鄭伊廷
揭開小說與劇本的神祕面紗，學習筆記技巧也可解構、建構出令人驚艷的故事
從非文學類的範本中可以發現，非文學類文體的挑戰並不在於「應用」。只要我們在研究過程中將資訊細緻地整理與分解，並填入既有的範本，創作的速度便能大大提升。那麼文學類的文體，如故事、小說、劇本，是否也能這樣做呢？我原本以為不太可能。但是在拜讀過美國劇本大師羅伯特．麥基（Robert Mckee）的新書Action: The Art of Excitement for Screen, Page, and Game，我改變了原先的想法。原來只是展開方向不同而已，小說、劇本也可以格式結構化，只是利用的軸心不同。
先挖掘價值觀
要創作文學類文體，首先的步驟是選擇一個載體。因為載體長度會限定一個故事的複雜度，越短的東西能談的越少。假設選定小說（設定九章）或劇本為載體，創作者首先要做的不是寫角色，而是思考這個故事裡面要談什麼「主題」，這個主題不是指類型，而是價值觀。
很多人在創作文學作品的時候都弄錯順序了。一上來先寫角色，先挑類型，一開始就陷入發想的死胡同。創作文學類文體，心中應該要先存有想傳達的重要概念，然後才開始創作。
所謂「類型」（Genre）只是作品在上市時「容易打動很多人」的東西，並不是指一開始就要把故事類型定死。
選定合適的社會議題
確定想要傳達的價值觀之後，接著去尋找能探討這個價值觀的議題，可能發生什麼樣最勁爆的社會案件。讓我舉幾個例子：《拆彈專家2》、《絕命毒師》（Breaking Bad）、《讓子彈飛》、《黑錢聖地》（Ozark）。
《拆彈專家2》探討了退休後對社會報復的拆彈專家，以及我們應如何對待因傷退休的專業人士；《絕命毒師》探討什麼是「壞」、錢的價值；《讓子彈飛》探討土匪想主持社會正義，想站著掙錢，結果最後忙一場到底是為什麼？《黑錢聖地》是會計師被壞人逼迫洗錢，毒梟、調查官員誰是好誰是壞。
當然這些舉例是我的個人觀點，講的不一定對。但文學類文體的出發點往往是想要探討一個價值議題，透過社會案件去呈現，從上面的例子來說是炸彈案、販毒案、土匪搶官府、洗錢。
構思主角的職業：新奇與衝突
有了社會事件，就可以決定下一個最重要的元素：主角的職業。
主角一定是這個事件裡最受爭議的人。比如說：拆彈專家放炸彈，化學老師販毒，土匪去當官，會計師洗錢。故事創作的大原則就是要有強烈的衝擊力，換句話說，就是「新奇」和「衝突」：
- 新奇：在一般正常的道德價值觀中不太可能發生的事情。
- 衝突：探討一個價值觀的正反兩面。
因此，在創作之前只要先確定價值觀，找出能夠震驚社會的事件，列出最不可能做這件事的人，這樣就可以立即找到一堆可能的素材。
前進與後退：主角與反派
在不少故事創作中，往往一開始著重描寫角色的背景與成長過程。往往這種寫法過於冗長且平淡，最終導致故事失去吸引力。
其實在故事的開頭階段，角色不需要太多，兩個就足夠：主角與大反派。主角是在故事中一直努力前進的人，反派則是一直試圖阻止主角前進的人。整個劇情就是圍繞著他們之間的角力，一個努力前進，一個不斷阻撓。
三幕故事線的鋪陳
回到故事的創作上，一般來說，故事都遵循一個三幕劇結構：
- 第一幕：主角的成長與故事的鋪陳。
- 第二幕：主角與反派的初次交鋒。
- 第三幕：主角與反派的最終對決。
有了價值觀、案件、主角與反派，我們就可以開始填充：
- 主角如何前進？
- 反派如何阻撓主角前進？
在這裡我分享一個劇本中常見的結構。假設一個劇本長度45分鐘，那麼在劇本的1/4之前就要一個觸發事件（Inciting Event），通常是刺激主角從「平凡人」變成「不凡」的事件。
比如《絕命毒師》的觸發事件是主角華特．懷特（Walter White）被診斷出罹患肺癌。他是一個高中化學老師，本來生活得過且過，但經濟負擔很重。肺癌診斷讓他對未來感到絕望，驅使他去尋找一種不尋常且極度危險的方式來確保他的家庭在他過世後的經濟穩定。他和以前的學生傑西合作，開始製造和銷售冰毒。
這個事件推動了整個劇情的發展，讓懷特深陷犯罪深淵，並導致人格變化，從一個謙卑、害怕的高中老師變成冷酷無情、不擇手段的毒品大亨。時間壓力和生存問題逼迫他做出一連串不得不做的選擇，他的道德和價值觀也跟著逐步崩解。
寫出劇本情節線（Plotline），引出主要角色與反派角色
劇本的情節線，或稱為Plotline，是指故事的情節線索或劇情發展的主軸。
在初步創作劇本時並不需要過度深入細節，我們只需要概述故事的起始、發展、高潮，以及角色之間的互動和劇情的轉折點。
一個完整的劇本情節線應包含主要的情節、衝突、解決策略和結局，以及角色的目標、動機和成長。在劇本創作和電影、戲劇或電視節目製作的過程中，情節線是一個關鍵元素，有助於確保故事的流暢性和吸引力。
當我們擁有了情節線，就可以引入主要角色與反派角色。主要角色通常會在「第一幕：主角的成長與鋪陳」中出現，而反派角色則會在「第二幕：主角與反派的初次對決」中登場。在這些角色中，總會有一個角色在正反之間跳躍，例如原本一直協助主角的角色，可能會突然背叛並轉向協助反派，或者反之。
萬物皆卡片：價值觀、社會案件、主角與反派、三幕故事線、衝突與結局
你可能已經注意到，創作劇本的初期並不需要寫出詳細的內容。大部分的時候，我們只需要先寫出「卡片」。
- 價值觀卡片
- 案件卡片
- 主角與反派卡片
- 第一、二、三幕主線卡片
- 主情節卡片、主衝突卡片、結局卡片等等
以卡片為基礎的故事創作，會讓過程變得相對簡單。比如說主角與反派可能是一體兩面，也就是勇者跟魔王其實是同一種人，魔王其實是道德崩壞的勇者:)
- 主要角色與支線故事是推動主角前進的力量。
- 反派角色與小衝突則是將主角推向困境的障礙。
劇本創作中有一個術語叫做「麥高芬」（MacGuffin）。它就像是劇情的橄欖球，誰能奪得它，就能取得決定性的勝利，就像《復仇者聯盟》中的無限寶石一樣。故事的發展就在雙方爭奪麥高芬的過程中推進，充滿驚奇與刺激。
以場景和時間為單位設計衝突
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。