【2023女性影展】《哈勇家》導演陳潔瑤專訪：希望更多的女性電影工作者，能夠發現自己的獨特之處

主訪：林庭安

撰稿：褚安

攝影：張羽彤

逐字稿整理：徐若瑄

一部橫掃台灣影壇的感人電影《哈勇家》，陳潔瑤導演以其獨特的視角和細膩的情感描寫，讓觀眾進入了泰雅族部落的世界，同時也展現出素人演員們的真摯演技。

2022年，陳潔瑤導演以《哈勇家》一舉獲得金馬最佳導演，在她之前，從未有台灣女性導演能夠獲得此殊榮，導演用她堅韌的意志和敏銳的眼光，為我們展示了女性導演的獨特魅力。

作為一位女性導演，她不僅注重電影創作，也關注女性影展，她用自己的行動，呼籲更多人關注女性電影人的創作和聲音。近日，我們有幸與陳潔瑤導演進行了一次深入的專訪，一同分享電影幕後的珍貴經歷。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 陳潔瑤

從無形的文化到有形的故事

在面對素人演員時，陳潔瑤導演坦言自己花了大量時間尋找合適的演員，並透過深入的溝通和解說，幫助他們進入角色情境，使得每一個演員都在電影中散發出自然的光芒。

影片中的主演之一「以諾」來自南山部落，導演在多年前就開始拍攝他的紀錄片，因此選擇在南山部落拍攝電影，也是對他們深厚友情的一種延續。導演熟悉這片土地，積累了深厚的感情，因此故事的開始也自然而然從這裡講起。

面對南山部落海拔1500公尺的寒冷拍攝環境，導演笑言：「困難就是很冷而已！」儘管如此，她表示劇組成員們一同面對寒冷，一同烤火，使他們更貼近了泰雅族部落的生活氛圍，也讓他們遇到了難得的雪景，為電影增添了一抹濃厚的神秘色彩。

Photo Credit: 華映娛樂提供 《哈勇家》劇照

那時南山部落已經三年沒下雪了

電影中不僅呈現了部落的美麗風景，還展現了真實的生活和文化，其中殺山豬的場面與當地部落的傳統和生活方式有關。在拍攝之前都會與部落領袖開會，獲得了他們的允許，確保在尊重當地文化的前提下進行拍攝。

每一次殺山豬的場景都充滿著濃厚的文化氛圍，陳潔瑤導演和劇組人員們會在此之前祈禱，以表達對傳統的敬意和感恩之情。導演尤其喜歡拍攝分享的場面，她希望通過電影將這些珍貴的場景傳遞給更多的觀眾，讓世界能夠更好地瞭解這獨特的傳統。

「我每次看，都不是原住民都是他們（劇組人員）在那邊擺、在那邊弄肉，我就覺得很特別，因為能感受到文化是有流動的。」

Photo Credit: 華映娛樂提供 《哈勇家》劇照

這個世代的GAGA

電影中的GAGA代表著泰雅族族群的法律和規範，是族群文化的體現。GAGA不僅難以用言語完全詮釋，而且不同的族群可能在解釋上也有所不同。然而，GAGA一直是族群生活的基石，影響著他們的價值觀和禁忌。儘管一些傳統文化已經消失或改變，但核心的價值觀仍然保持著、依然在現代社會中閃耀著光芒。

而面對部落語言逐漸流失的問題，導演對部落語言的重要性仍舊保持著敏感和關注。她希望能夠找到更好的學習方式，深入瞭解原住民文化，並在電影中準確地傳達這份美妙。

電影中的角色多種多樣，涵蓋了不同年齡、背景和經歷的人物。導演巧妙地根據每個角色在故事中的作用進行分配，呈現了一個多元且豐富的世界。阿公代表著傳統的力量，是家族的靈魂；阿嬤則在家庭中扮演著重要的角色，起到了居中的作用；兩個兒子忙於工作，導致與傳統疏離，孫女Ali則代表著新世代的追求和選擇，而孫子以諾成為了新世代中的思考者，他試圖延續傳統，讓文化在時光的長河中傳承不息。

影片中的女性角色也呈現出不同年齡階段的堅韌和智慧，她們都是獨立而強大的個體，為原住民社會增色不少。導演試圖通過她們的形象，展現出原住民文化中女性的獨特魅力和地位。

或許，導演與電影中的某個角色有著相似之處，但更多時候，她是一個旁觀者，通過電影展現了不同文化之間的交流和溝通。她的鏡頭將這些文化交匯的瞬間永遠定格在螢幕上，讓人們感受到多樣性的魅力。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供

找出自己的特別

陳潔瑤導演認為，現今女性導演的數量逐漸增加，她們正在用自己的創作，為電影界注入新的活力和創意。她希望更多的女性電影工作者能夠發現自己的獨特之處，不受性別限制，勇敢地追求內心的渴望和目標。

而在電影創作方面，導演會根據主題設定故事情節，編寫劇本，就像創作《哈勇家》一樣。然而，她在紀錄片的創作中，更多地關注特定的人物或群體，不拘泥於事先設定的劇本。她用鏡頭記錄著真實的生活，捕捉著每一個瞬間的感動和真情實感。

未來，導演計劃拍攝更多不同世代的女性故事，穿梭在不同的時代背景中，探索女性情感和認同。「電影是，我傳承自己的文化時最鍾愛的一種方式。」

在導演的鏡頭下，電影不僅是藝術，更是一面鏡子，映照出原住民文化的瑰麗和多樣。她的作品不僅是一部電影，更是一段感人至深的心靈之旅。

影展資訊

名稱：2023第30屆台灣國際女性影展

地點：台北微風影城

日期：10月12日至10月22日

電子版專書連結

更多詳情請點台灣國際女性影展粉絲專頁、官網或是LINE洽詢

Photo Credit: 台灣國際女性影展

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航