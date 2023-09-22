【2023女性影展】《哈勇家》導演陳潔瑤專訪：希望更多的女性電影工作者，能夠發現自己的獨特之處
我們想讓你知道的是
2022年，陳潔瑤導演以《哈勇家》一舉獲得金馬最佳導演，在她之前，從未有台灣女性導演能夠獲得此殊榮，導演用她堅韌的意志和敏銳的眼光，為我們展示了女性導演的獨特魅力。作為一位女性導演，她不僅注重電影創作，也關注女性影展，她用自己的行動，呼籲更多人關注女性電影人的創作和聲音。
主訪：林庭安
撰稿：褚安
攝影：張羽彤
逐字稿整理：徐若瑄
一部橫掃台灣影壇的感人電影《哈勇家》，陳潔瑤導演以其獨特的視角和細膩的情感描寫，讓觀眾進入了泰雅族部落的世界，同時也展現出素人演員們的真摯演技。
2022年，陳潔瑤導演以《哈勇家》一舉獲得金馬最佳導演，在她之前，從未有台灣女性導演能夠獲得此殊榮，導演用她堅韌的意志和敏銳的眼光，為我們展示了女性導演的獨特魅力。
作為一位女性導演，她不僅注重電影創作，也關注女性影展，她用自己的行動，呼籲更多人關注女性電影人的創作和聲音。近日，我們有幸與陳潔瑤導演進行了一次深入的專訪，一同分享電影幕後的珍貴經歷。
從無形的文化到有形的故事
在面對素人演員時，陳潔瑤導演坦言自己花了大量時間尋找合適的演員，並透過深入的溝通和解說，幫助他們進入角色情境，使得每一個演員都在電影中散發出自然的光芒。
影片中的主演之一「以諾」來自南山部落，導演在多年前就開始拍攝他的紀錄片，因此選擇在南山部落拍攝電影，也是對他們深厚友情的一種延續。導演熟悉這片土地，積累了深厚的感情，因此故事的開始也自然而然從這裡講起。
面對南山部落海拔1500公尺的寒冷拍攝環境，導演笑言：「困難就是很冷而已！」儘管如此，她表示劇組成員們一同面對寒冷，一同烤火，使他們更貼近了泰雅族部落的生活氛圍，也讓他們遇到了難得的雪景，為電影增添了一抹濃厚的神秘色彩。
那時南山部落已經三年沒下雪了
電影中不僅呈現了部落的美麗風景，還展現了真實的生活和文化，其中殺山豬的場面與當地部落的傳統和生活方式有關。在拍攝之前都會與部落領袖開會，獲得了他們的允許，確保在尊重當地文化的前提下進行拍攝。
每一次殺山豬的場景都充滿著濃厚的文化氛圍，陳潔瑤導演和劇組人員們會在此之前祈禱，以表達對傳統的敬意和感恩之情。導演尤其喜歡拍攝分享的場面，她希望通過電影將這些珍貴的場景傳遞給更多的觀眾，讓世界能夠更好地瞭解這獨特的傳統。
「我每次看，都不是原住民都是他們（劇組人員）在那邊擺、在那邊弄肉，我就覺得很特別，因為能感受到文化是有流動的。」
這個世代的GAGA
電影中的GAGA代表著泰雅族族群的法律和規範，是族群文化的體現。GAGA不僅難以用言語完全詮釋，而且不同的族群可能在解釋上也有所不同。然而，GAGA一直是族群生活的基石，影響著他們的價值觀和禁忌。儘管一些傳統文化已經消失或改變，但核心的價值觀仍然保持著、依然在現代社會中閃耀著光芒。
而面對部落語言逐漸流失的問題，導演對部落語言的重要性仍舊保持著敏感和關注。她希望能夠找到更好的學習方式，深入瞭解原住民文化，並在電影中準確地傳達這份美妙。
電影中的角色多種多樣，涵蓋了不同年齡、背景和經歷的人物。導演巧妙地根據每個角色在故事中的作用進行分配，呈現了一個多元且豐富的世界。阿公代表著傳統的力量，是家族的靈魂；阿嬤則在家庭中扮演著重要的角色，起到了居中的作用；兩個兒子忙於工作，導致與傳統疏離，孫女Ali則代表著新世代的追求和選擇，而孫子以諾成為了新世代中的思考者，他試圖延續傳統，讓文化在時光的長河中傳承不息。
影片中的女性角色也呈現出不同年齡階段的堅韌和智慧，她們都是獨立而強大的個體，為原住民社會增色不少。導演試圖通過她們的形象，展現出原住民文化中女性的獨特魅力和地位。
或許，導演與電影中的某個角色有著相似之處，但更多時候，她是一個旁觀者，通過電影展現了不同文化之間的交流和溝通。她的鏡頭將這些文化交匯的瞬間永遠定格在螢幕上，讓人們感受到多樣性的魅力。
找出自己的特別
陳潔瑤導演認為，現今女性導演的數量逐漸增加，她們正在用自己的創作，為電影界注入新的活力和創意。她希望更多的女性電影工作者能夠發現自己的獨特之處，不受性別限制，勇敢地追求內心的渴望和目標。
而在電影創作方面，導演會根據主題設定故事情節，編寫劇本，就像創作《哈勇家》一樣。然而，她在紀錄片的創作中，更多地關注特定的人物或群體，不拘泥於事先設定的劇本。她用鏡頭記錄著真實的生活，捕捉著每一個瞬間的感動和真情實感。
未來，導演計劃拍攝更多不同世代的女性故事，穿梭在不同的時代背景中，探索女性情感和認同。「電影是，我傳承自己的文化時最鍾愛的一種方式。」
在導演的鏡頭下，電影不僅是藝術，更是一面鏡子，映照出原住民文化的瑰麗和多樣。她的作品不僅是一部電影，更是一段感人至深的心靈之旅。
影展資訊
- 名稱：2023第30屆台灣國際女性影展
- 地點：台北微風影城
- 日期：10月12日至10月22日
- 電子版專書連結
- 更多詳情請點台灣國際女性影展粉絲專頁、官網或是LINE洽詢
延伸閱讀
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- 【2022金馬獎】最佳導演《哈勇家》陳潔瑤：雖然我不會泰雅文化的織布，但我可以用電影來講我的故事
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！