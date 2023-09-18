APEC舊金山峰會有望促成「拜習會」，中國學者：宣傳部門肯定也需要這場會談
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隨中國外長王毅會見白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），關於習近平是否會在11月的APEC舊金山峰會會晤美國總統拜登也引發熱議，一名中國學者認為這場會晤將具有穩定內政、作為宣傳素材等多重意義，習近平極有可能會參加。若如其所猜測，這將會是中美兩國領導人在去（2022）年G20峇里島峰會會晤後，睽違已久的一次交流機會。
（中央社）中國外長王毅會見白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。中國學者認為，這個訊息拉高了中國領導人習近平在APEC舊金山峰會會晤美國總統拜登的可能性，雙方會晤對中國內政來說也是及時雨。
中國外交部今（18）日凌晨公布訊息指出，當地時間9月16至17日，王毅在馬爾他與蘇利文舉行多輪會晤；雙方圍繞穩定、改善中美關係進行了「坦誠、實質性、建設性的戰略溝通」。
上海一名熟稔國際政治學者要求匿名受訪。他在今日對《中央社》記者表示，11月亞太經濟合作會議（APEC）在舊金山舉行，「習近平大概率會去參加的」。
這名學者剖析，習近平在出席國際會議或活動的選擇較為謹慎，這個會議或活動「一定要夠重要」，還必須「提升中國話語權」、可以表現出「大國尊嚴」，這樣的場合，習近平才會樂意參加，目的也是獲得國民的尊重。
他說，「中美關係是對等關係，如果APEC會議舉辦場地不在舊金山，習近平就不一定有意願參加」。中美關係是兩個大國對等關係，APEC會議舉辦場地在舊金山，這可視作美國主場外交；也由於是輪流主辦恰好輪到舊金山，不是中國主動去接近美國，於是一切都可以順理成章地推動。
拜習會的多重意義：穩定內政與宣傳材料
這名學者認為，中美兩國領導人從去（2022）年G20峇里島峰會會晤後，雙方再也沒有親自交流會談機會。這段時間以來，中美關係發生很多問題，舊的沒解決、新的又來到；中國仍是世界第2大經濟體，在經濟、區域安全等方面重要性不可替代。對於美國來說，以中國「萬事定於一尊」情況下，美國一定期望見到習近平，因為習近平是唯一可以拍板的決定者。
他指出，美國高階官員先前相繼訪問中國，財政、商務、氣候變遷等各領域掌門人都來了，先把務實的問題提給北京，這些相關事件可以視作持續地為中美兩國領導人會晤鋪路，這也展現了美國對於雙方領導人會晤有強烈促成意願；「儘管『習拜會』只是一個形式，不過可以見到決策層，美國人才會安心」。
這名學者表示，「對於穩定內政來說，習近平也需要在國際場合與拜登有個高層會談」，中國經濟現況有些問題，民眾普遍感到焦慮，源頭就是中美關係不好，全方面地影響各個面向。習近平出席APEC舊金山會議，可以對於穩定人心、經濟表現發揮「定心丸」作用；只要中美關係不破裂，改革開放以來的成果就不會倒退到鎖國狀態。
這名學者剖析，「中國宣傳部門肯定也需要這場會談的材料的」。中美雙方領導人會面，對於穩定內政有些效果，倘若中美關係獲得改善，可以紓緩目前緊張氣氛；假設沒有起色，宣傳部門也有材料可以做文章，可以導向外部勢力打壓中國。
「中國宣傳部門經常是擅長單方面解釋會談結果的」，他笑答。
學者：中國須有「認知革命」，認清大國應盡權利與義務
關於中美兩國缺乏互信基礎等討論，這名學者認為，中國是全球化過程中最大受益者，不過究竟有沒有善盡「負責任的大國」責任，這件事或許得先問問自己，在全球化遊戲規則裡面，有沒有付出對等義務。
「中國有些問題不是出於美國人的」。他認為，大概在2010年前後，中國改革步伐相對是停滯的，「國進民退」風潮下，國企做大做強，相反地，民營企業貸不到錢。在自由貿易體制中，有些弱點沒有改善，忘記大國應盡義務，只拿了權利；後面又有了「戰狼外交」，失去低姿態協商空間，戰狼外交可說是系列偏差下的結果。
這名學者強調，中國必須有一場「認知革命」，認知作為一個大國應有的權利與義務；官僚系統必須調整，政府需要有國際視野的官員，透過技術官僚經驗累積做出政策判斷，「習拜會」終究是形式上的，可以一時紓緩兩國緊張；若要長久改善中美關係，根本解決還是要從中國內部修正做起。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
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本文係由國泰世華銀行邀約