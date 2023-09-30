《彩色全圖解！鐵道迷的第一本書》：鐵軌的橫切面是什麼形狀？不同軌距能並存於同一條路線嗎？

文：鄧志忠

鐵軌的橫切面是什麼形狀？

火車與軌道，看起來是維持鐵路運行密不可分的兩種要素，甚至有些人會以為軌道是因應火車的出現才被發明出來；但其實軌道的歷史，遠比火車的發明來得更早。

在火車還沒有被發明的年代，歐洲礦場中的工人們，就已經開始利用木頭鋪設利於礦車運行的軌道，或在石子路上挖鑿一道細長的凹槽，讓車輪滑入凹槽，減少車輪與粗礪地面的摩擦，使礦車順行於這條凹槽路線。

火車鐵路創設初期，使用的是「L」字型斷面的鐵鑄條，架設在排列的木枕上，鐵軌的雛形逐漸產生。隨著冶鐵技術的的改良，漸由「工」字型斷面鋼軌取代，成為現代的鋼軌系統的主流。

一般來說，鐵路結構可分為鋼軌、枕木、扣件與道床等四大部分：

鋼軌：鐵軌與列車車輪直接接觸的部分。 枕木：鋼軌之間的架構，讓鋼軌保持一定的軌距。 扣件：將鋼軌與枕木固定的零件。 道床：位於鐵軌的最下方，通常以碎石或混泥土鋪成，用來承受軌道與列車的重量，並具有排水、防止野草生長，以及給予路基必要的彈性等功用。

Photo Credit: 遠足文化出版

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什麼是軌距？標準軌距是多少？

兩條鋼軌內軌間（頭部）的最短距離即為「軌距」（gauge）。

英國於1846年訂立鐵路軌距標準法，將4尺8吋半（1,435mm）定為標準軌距並沿用至今，軌距比標準軌寬者為「寬軌」，比標準軌窄的便稱為「窄軌」。

台灣高鐵、台北捷運、高雄捷運、台中捷運及桃園機場捷運都是採用1,435mm的「標準軌」。

台鐵則採用1,067mm軌距的鐵路，台糖鐵路與阿里山森林鐵路皆為762mm的窄軌軌距，烏來台車的545mm鐵軌，上述鐵路皆隸屬「窄軌」之列。

不同軌距的鐵軌能並存於同一條路線嗎？

軌距是指鐵道上兩條鋼軌之間的距離，每一輛列車都有其適用的軌距，僅能運行於特定軌距的鐵道上。例如，台鐵列車只能行駛於軌距1067mm的鐵軌，無法駛入762mm軌距的鐵路。

早年各國為國境安全考量，多採用與他國不同的軌距，以防止敵國利用鐵道路線入侵。

台灣的鐵路是根據鐵路用途與投入經費來決定使用的軌距，如日治時代修築的產業鐵道，多採用762mm的軌距以節省成本；台鐵軌道的前身是日本政府修築的官營鐵道線，它則配合當時日本國內鐵道的設計，採用1,067mm軌距，以利於日本與台灣兩地的火車通用。

由於部分鐵路線（如製糖工廠聯絡線）的聯運需求，有些路段會鋪設可同時通行762mm軌距與1067mm軌距車輛的「三軌區間」聯絡線（雙軌距鐵路或複軌鐵路），讓兩種不同軌距的火車利用「聯結車」連掛運行。

部分的鐵道工廠內及聯絡線上，為了列車維修與組裝的需要，也鋪設了這種三軌區間線，如新竹新豐站的台灣車輛有限公司專用側線。

如何防止高速奔馳的火車衝過路線盡頭？

為了防止列車衝過路線盡頭而釀成意外，通常鐵道末端多會設置「止衝擋」，作為最後的防線。台灣鐵路上可見的止衝擋型式，大致可以分為固定式與活動式兩種。

1. 固定式止衝擋

通常以鋼軌或混泥土固定在路線末端，多會加裝木板、橡膠等墊子，用以緩衝列車可能帶來的衝撞力。

2. 活動式止衝擋

為一組可以沿著鐵軌滑行並使列車逐漸減速的金屬止衝擋。其設計原理，是讓無法及時停下的列車，利用在鐵軌上滑行產生的摩擦力，逐漸消緩列車的動能。這種止衝方式的應用，除了可以保護列車結構外，也可將列車出軌翻覆的機率減至最低。

例如中鋼公司內的軌道末端，即設計使用這種活動式止衝擋，讓重達1300噸的魚雷列車溜逸時也能夠安全停止下來。

此外，台灣有許多輕便鐵道的末端，考量路線維修成本，並不會設置止衝擋，而是將軌道末端直接埋入道碴裡；當車速不快的輕便鐵道火車不幸闖過路線終點時，可藉由道碴或泥土帶來的摩擦力與阻力，讓列車減速或停止。

火車如何轉換軌道？

火車從主幹線駛入支線，或由支線轉入主幹線，軌道上必須有特殊裝置，引導火車車輪滑入另一個軌道，此裝置即稱之為「道岔」。

道岔主要由軌道上特殊的活動裝置與控制此活動裝置的「轉轍器」共同組成，藉由鋼軌的導引，讓列車車輪駛入分歧的路線上。

道岔的型式，依照路線分歧的方向與數量，可分為左開或右開的單開道岔、兩條平行軌道連通用的菱形道岔、剪型道岔，以及雙開、三開、三 軌區間用道岔等特殊道岔。

控制軌道方向的轉轍器又分為手動與電動兩種，前者可就地由人工直接扳轉，或號誌樓內以人工扳轉連動控制機械，適用於列車較少行駛的路段；後者則是以車站內的號誌盤控制操作，或由CTC行控中心遙控。

書籍介紹

本文摘錄自《彩色全圖解！鐵道迷的第一本書【鐵道觀光年後最新修訂版】》，遠足文化出版

作者：鄧志忠

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