《彩色全圖解！鐵道迷的第一本書》：鐵軌的橫切面是什麼形狀？不同軌距能並存於同一條路線嗎？
我們想讓你知道的是
鐵道達人鄧志忠，集結十幾年來查訪鐵道的研究心得，鎔鑄無數功力完成台灣鐵道界第一本鐵道知識入門書，其涵蓋內容之廣，是全台首見的重量力作！全書囊括實用的車票識別、時刻表判讀等技能，介紹鐵道迷珍愛的周邊商品、傳授鐵道攝影心法秘訣，亦詳細說明鐵路車輛的技術發展經歷，以及鐵軌線路的運作技術等，是鐵道迷入行的必備工具書。
文：鄧志忠
鐵軌的橫切面是什麼形狀？
火車與軌道，看起來是維持鐵路運行密不可分的兩種要素，甚至有些人會以為軌道是因應火車的出現才被發明出來；但其實軌道的歷史，遠比火車的發明來得更早。
在火車還沒有被發明的年代，歐洲礦場中的工人們，就已經開始利用木頭鋪設利於礦車運行的軌道，或在石子路上挖鑿一道細長的凹槽，讓車輪滑入凹槽，減少車輪與粗礪地面的摩擦，使礦車順行於這條凹槽路線。
火車鐵路創設初期，使用的是「L」字型斷面的鐵鑄條，架設在排列的木枕上，鐵軌的雛形逐漸產生。隨著冶鐵技術的的改良，漸由「工」字型斷面鋼軌取代，成為現代的鋼軌系統的主流。
一般來說，鐵路結構可分為鋼軌、枕木、扣件與道床等四大部分：
- 鋼軌：鐵軌與列車車輪直接接觸的部分。
- 枕木：鋼軌之間的架構，讓鋼軌保持一定的軌距。
- 扣件：將鋼軌與枕木固定的零件。
- 道床：位於鐵軌的最下方，通常以碎石或混泥土鋪成，用來承受軌道與列車的重量，並具有排水、防止野草生長，以及給予路基必要的彈性等功用。
什麼是軌距？標準軌距是多少？
兩條鋼軌內軌間（頭部）的最短距離即為「軌距」（gauge）。
英國於1846年訂立鐵路軌距標準法，將4尺8吋半（1,435mm）定為標準軌距並沿用至今，軌距比標準軌寬者為「寬軌」，比標準軌窄的便稱為「窄軌」。
台灣高鐵、台北捷運、高雄捷運、台中捷運及桃園機場捷運都是採用1,435mm的「標準軌」。
台鐵則採用1,067mm軌距的鐵路，台糖鐵路與阿里山森林鐵路皆為762mm的窄軌軌距，烏來台車的545mm鐵軌，上述鐵路皆隸屬「窄軌」之列。
不同軌距的鐵軌能並存於同一條路線嗎？
軌距是指鐵道上兩條鋼軌之間的距離，每一輛列車都有其適用的軌距，僅能運行於特定軌距的鐵道上。例如，台鐵列車只能行駛於軌距1067mm的鐵軌，無法駛入762mm軌距的鐵路。
早年各國為國境安全考量，多採用與他國不同的軌距，以防止敵國利用鐵道路線入侵。
台灣的鐵路是根據鐵路用途與投入經費來決定使用的軌距，如日治時代修築的產業鐵道，多採用762mm的軌距以節省成本；台鐵軌道的前身是日本政府修築的官營鐵道線，它則配合當時日本國內鐵道的設計，採用1,067mm軌距，以利於日本與台灣兩地的火車通用。
由於部分鐵路線（如製糖工廠聯絡線）的聯運需求，有些路段會鋪設可同時通行762mm軌距與1067mm軌距車輛的「三軌區間」聯絡線（雙軌距鐵路或複軌鐵路），讓兩種不同軌距的火車利用「聯結車」連掛運行。
部分的鐵道工廠內及聯絡線上，為了列車維修與組裝的需要，也鋪設了這種三軌區間線，如新竹新豐站的台灣車輛有限公司專用側線。
如何防止高速奔馳的火車衝過路線盡頭？
為了防止列車衝過路線盡頭而釀成意外，通常鐵道末端多會設置「止衝擋」，作為最後的防線。台灣鐵路上可見的止衝擋型式，大致可以分為固定式與活動式兩種。
1. 固定式止衝擋
通常以鋼軌或混泥土固定在路線末端，多會加裝木板、橡膠等墊子，用以緩衝列車可能帶來的衝撞力。
2. 活動式止衝擋
為一組可以沿著鐵軌滑行並使列車逐漸減速的金屬止衝擋。其設計原理，是讓無法及時停下的列車，利用在鐵軌上滑行產生的摩擦力，逐漸消緩列車的動能。這種止衝方式的應用，除了可以保護列車結構外，也可將列車出軌翻覆的機率減至最低。
例如中鋼公司內的軌道末端，即設計使用這種活動式止衝擋，讓重達1300噸的魚雷列車溜逸時也能夠安全停止下來。
此外，台灣有許多輕便鐵道的末端，考量路線維修成本，並不會設置止衝擋，而是將軌道末端直接埋入道碴裡；當車速不快的輕便鐵道火車不幸闖過路線終點時，可藉由道碴或泥土帶來的摩擦力與阻力，讓列車減速或停止。
火車如何轉換軌道？
火車從主幹線駛入支線，或由支線轉入主幹線，軌道上必須有特殊裝置，引導火車車輪滑入另一個軌道，此裝置即稱之為「道岔」。
道岔主要由軌道上特殊的活動裝置與控制此活動裝置的「轉轍器」共同組成，藉由鋼軌的導引，讓列車車輪駛入分歧的路線上。
道岔的型式，依照路線分歧的方向與數量，可分為左開或右開的單開道岔、兩條平行軌道連通用的菱形道岔、剪型道岔，以及雙開、三開、三 軌區間用道岔等特殊道岔。
控制軌道方向的轉轍器又分為手動與電動兩種，前者可就地由人工直接扳轉，或號誌樓內以人工扳轉連動控制機械，適用於列車較少行駛的路段；後者則是以車站內的號誌盤控制操作，或由CTC行控中心遙控。
書籍介紹
本文摘錄自《彩色全圖解！鐵道迷的第一本書【鐵道觀光年後最新修訂版】》，遠足文化出版
作者：鄧志忠
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鐵道達人鄧志忠，集結十幾年來查訪鐵道的研究心得，鎔鑄無數功力完成台灣鐵道界第一本鐵道知識入門書，其涵蓋內容之廣，是全台首見的重量力作！
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難能可貴的是，本書將各類專業的鐵道知識轉化為通俗易懂的文字敘述，加上大量照片、表格圖解，解答各種關於鐵道的謎，活潑有趣、易讀易懂，讓你輕鬆成為見多識廣的鐵道好小子！
本書特色
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千里之行、始於足下！寶島台灣擁有豐富的鐵道文化，從最貼近自己生活經驗的鐵道文化入門，保證輕鬆奠定鐵道知識基礎，進而有機會去鑽研更廣博精深的鐵道領域。
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45