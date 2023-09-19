【關鍵專訪】《我和我的賽車老爸》演員温昇豪、陳澤耀：不要想像人生總是很完美，Happy Ending也不是必要的

台灣首部結合拉力賽、親情、友情的《我和我的賽車老爸》，是部描述魯蛇老爸、失恃兒子與失意車手一起重新獲得救贖的的勵志電影，兼具勇氣、溫情、熱血與速度感，「很多人看到電影片名以為是部描述傳統的賽車電影，其實並不是。」飾演失意賽車手「陳柏駿（阿駿）」的馬來西亞男星陳澤耀表示。

「我們是用賽車運動來包裝親情，不然純粹要看賽車電影，我們又拍不過《玩命關頭》。」演出落魄魯蛇老爸「周大隆」的温昇豪直率指出，本片是以父子為主題：「我覺得這一點很重要，我們很不想一直強調這是賽車電影，電影多屌多棒，這樣會誤解觀眾。」

Photo Credit: 采昌國際 温昇豪（左）化身拉力賽領航員，引領陳澤耀（右）飾演的賽車手完成比賽

電影由温昇豪、陳澤耀、陳少卉主演，透過充滿不可預見性的拉力賽車，周大隆從一個平凡跛腳的中年大叔，跨越心魔重新挑戰自己，擔任阿駿的拉力賽車副駕駛「領航員」的重責大任，一起冒險突破難關，讓電影既感人又充滿熱血。

温昇豪、陳澤耀一起接受《關鍵評論網》專訪時，陳澤耀不小心透露電影有補拍畫面，「但是會讓劇情更完整、豐富」，馬來西亞男星陳澤耀的個性非常陽光爽朗，與電影中冷酷寡言的失意賽車手形象非常不同，更看不到他以往飾演過的各種角色的模樣，演技確實相當出色。

「原本電影結局有三種，本來是考慮讓阿駿走（死亡）或是我走，還是我們一起走」，温昇豪補充表示。近幾年開始演出父親角色，真實人生中也是好爸爸的温昇豪，其實還帶著些許男人的浪漫情懷。

「因為悲劇可以讓劇情更浪漫」，但冬冬才剛失去母親，如果又失去了父親及「第二個父親」陳柏駿，這樣子的劇情對於冬冬會不會太殘忍了？「對小朋友來說人生總是要長大，因為人生就是失去的過程」。

温昇豪坦言，他自己比較喜歡周大隆的角色離開，讓阿駿留下來，「為什麼原因我也不知道，但是我覺得如果是讓我走了會有一份浪漫在，而且最後小朋友跟陳澤耀在一起也有另外一種味道」，沒想到陳澤耀也表示認同：「小朋友跟著我會有不一樣的感動。」