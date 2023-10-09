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2023/10/09,
印太

【圖表】日本詐騙損失金額八年來首度增加，「退費詐騙」數量最多

【圖表】日本詐騙損失金額八年來首度增加，「退費詐騙」數量最多
Photo Credit: GettyImages

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潛藏在菲律賓等國的詐騙集團，操縱「黑暗（非法）兼職」的年輕人行騙，這種黑幕曝光後，「特殊詐騙」的惡劣性質再度受到人們的關注。2022年日本全國受害人損失金額約為370億日圓，同比增加了30％。

日本警察廳近日公布的2022年特殊詐騙相關統計（確定值）顯示，全國受害人損失金額共計370億8000萬日圓，同比增加88億8000萬日圓，並且是8年來首次出現增加。認定案件數為1萬7570件，同比增加3072件（21.2％）。

警方曝光的案件數量為6640件（同比增加40件），曝光犯罪人數為2458人（同比增加84人）。被曝光的人員中，473人未滿20歲，其中大約70％是負責收取現金的「收錢馬仔」。有些還是被網上招募「黑暗兼職」的廣告所吸引，從而走上了不法之路的。

特殊詐騙案損失金額
Photo Credit: nippon.com
特殊詐騙案認定件數
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特殊詐騙是一種犯罪行為的總稱，指通過給受害人打電話等方式，在不見面的情況下取得對方信任，之後讓其給指定活期帳戶匯款，從而騙取現金或其他資產。

此類案件多集中在大都市圈，從各都道府縣來看，認定案件數量最多的東京都為3218件，同比減少了101件。然後依次是神奈川（2090件，同比增加629件）、大阪府（2064件，同比增加526件）、千葉縣（1457件，同比增加354件）、埼玉縣（1387件，同比增加305件）、兵庫縣（1074件，同比增加215件）、愛知縣（980件，同比增加106件），以上7個都府縣合計占到了總數的大約70％。

日均損失金額為1億159萬日圓，同比增加2433萬日圓，已遂案件的平均損失金額為218萬6000日圓，同比增加16萬6000日圓。

從主要的犯罪手法來看，謊稱返還醫療費或保險費，騙取錢款的「退費詐騙」認定案件數量最多，達4679件。其次是冒充家屬的「我我詐騙」（4287件），以及哄騙老年人準備提款卡，再用假卡調換的「現金卡詐騙盜竊」（3074件）案件。「我我詐騙」這類詐騙手法造成的損失金額最多，達129億3400萬日圓，相當於整體損失金額的35％。

本文經《nippon.com 繁體字》授權轉載，原文發表於此
原標題：2022年特殊詐騙案損失金額達370億日圓，8年來首次增加

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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