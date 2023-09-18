熱線最新調查揭同志照顧年邁父母之艱難，瞿欣怡分享家庭照顧者最重要4件事
我們想讓你知道的是
未婚兒女常被期待要優先承擔照顧年邁父母的責任，而這些潛在的家庭照顧者，有許多是同志。台灣同志諮詢熱線協會（熱線）今公布最新調查，相較於「完全出櫃者」，「完全未出櫃者」的家庭長照需求浮現時，不論與手足或父母間的溝通都有更多擔心和考驗。家庭照顧者關懷總會則指出，即便是完全出櫃的同志，在陪同父母使用某些長照服務時，也會強烈感受到不得揭露同志身份的壓力，為保護父母，只好重新躲進深櫃中。
在觀念傳統的家庭，未婚兒女常被期待要優先承擔照顧年邁父母的責任，而這些潛在的家庭照顧者，有許多是同志。根據中研院《台灣青少年成長歷程研究》，台灣每100人有5人是同志，同婚合法4年來雖有8000多對同志登記結婚，現行國家生育政策卻不支持同志生育，同志仍然是成為家庭照顧者的首要人選。
台灣同志諮詢熱線協會（熱線）今公布最新調查，相較於「完全出櫃者」，「完全未出櫃者」的家庭長照需求浮現時，不論是與手足或父母間的溝通，都有更多擔心和考驗。家庭照顧者關懷總會則指出，即便是完全出櫃的同志，在陪同父母使用某些長照服務時，也會強烈感受到不得揭露同志身份的壓力，為保護父母，只好重新躲進深櫃中。
未出櫃同志成為照顧者，不得不面對「家庭關係總檢討」
「2023年台灣同志與家庭照顧網路調查」由熱線創會理事長喀飛與熱線老年同志小組老同小組成員楊智鈞負責分析。楊智鈞指出，1050位同志當中有近9成介於20到49歲且未婚，過半都認為同志很容易成為家庭照顧者，也有近7成受訪者願意擔任。就像異性戀的家庭照顧者一樣，他們也會擔心照顧中斷職涯（5到7成）、與家人衝突（3成6），希望能有手足一起出錢（7成）並善用國家長照服務（6成）。
交叉分析發現，不論是照顧年邁父母或為自身老年做準備，「完全沒出櫃」的同志的處境都比「完全出櫃」的同志更艱難。
完全出櫃者4成有照顧經驗，3成跟父母討論過身後事，3成與父母討論過預立醫療決定，只有5到6成擔心成為照顧者之後會有家庭衝突、照顧責任分配不均，也有3到4成已經為自己購買保險、規劃身後事。反觀完全沒出櫃者，不到3成有照顧經驗，僅2成曾與父母討論身後事，5成從來沒跟從沒跟父母討論預立醫療決定。高達7到8成擔心成為家庭衝突和責任不均，僅1到2成已規劃自己的保險和身後事。
「是否出櫃，是同志與家庭關係的重要指標，影響同志對長照的準備和實踐。」熱線創會理事長喀飛表示，長照需求出現時和出櫃一樣，都會赤裸裸反應出家族關係好壞，可能導向和解，也可能升高衝突。這份出櫃與否的壓力，是長照中的同志與其他人最大的不同，值得進行調查。調查也顯示，獨子同志對長照資源掌握度低於有手足者，少子化社會的獨子只會越來越多，此資訊落差現象值得注意。
長照路上，有出櫃同志重新躲進深櫃，也有同志積極出櫃獲得支持
家庭照顧者關懷總會（家總）社工專員胡哲瑋表示，同婚公投前社會氛圍緊繃，當時有位男同志，時常陪媽媽去參加某反同立場宗教團體的機構活動，自己也參加了機構內的照顧者團體。即便這位男同志從小就完全出櫃，仍刻意隱瞞自己的性向，就怕萬一身份曝光，不只自己待不下去，會不會連媽媽的服務都受到限制。
「他選擇完全壓抑自己。」胡哲瑋說，照顧者團體成員大多都是中年婦女，男性比較少，這些婆婆媽媽都會關心他「怎麼不結婚？娶個媳婦分擔照顧壓力，別讓自己這麼辛苦。」這種場合對男同志可說是坐立難安，但為了媽媽，他就帶著笑容忍下去。胡哲瑋提醒，家總的專線0800-507-272，隨時準備好要協助所有的家庭照顧者，包括同志。
剛滿50歲的已婚女同志瞿欣怡，在擔任母親照顧者期間，則是毫不避諱，主動向縣市長照督導介紹「沒有媳婦，我太太就是我太太。」沒想到社工督導非常開心可以遇到兩個女生的家庭，一旁的居服員也很淡定地說「這哪有什麼，像是那個誰家啊，就是兩個男生。」
瞿欣怡說，現在社會對於多元成家的接受度已經大大提升，要歸功於2004年性別平等教育法通過後20多年的努力，同婚合法化也讓她被原本反同的阿姨重新認同。瞿欣怡的弟弟已經成家育有兩子，阿姨有次說，覺得弟弟也應該要幫忙照顧，瞿欣怡回答「他結婚了啊」，阿姨淡淡地說「妳也結婚了啊。」
家庭照顧者最重要4件事：整理保單、瞭解財務、討論醫療、資源連結
這次調查發現，為了支應照顧家人所需，超過6成受訪者願意支出2到3成收入；不過，瞿欣怡說「我們要務實，支出一定會超過50%收入。」開始照顧媽媽之後，她才發現原來媽媽沒有自己想像的有錢，檢視保單也發現醫療保障並不完備，要處理的細節和衍生費用，永遠比想像的多很多。
瞿欣怡表示，即便健保和長照2.0都做得很好，連安寧、心理諮商都有給付，還是有營養品、看護、交通費、輔具、自費醫材，通通都是錢，負擔很沈重。每個家庭成員都有各自的難處，也不見得家庭處境或感情都很好，所以好好檢視父母的保單，發現有不完備的地方，就趕快幫他們買好保險，這件事非常重要。
該怎麼掌握長輩的保單和財務狀況，瞿欣怡說，最好要在進入長照之前，就趁長輩心情好、意識清楚的時候去聊，問話方式要站在他的角度「以後我要照顧你，有什麼需要我幫忙的地方？」
至於醫療決定，瞿欣怡誇獎母親非常聰明，還在健保局當志工的時候，就已經預立醫療決定、想好身後事，也老早就把財產分配好並且詔告天下，沒人可以否定她的決定。雖然在母親病況危急的過程中，瞿欣怡還是被一問再問「要不要插管」，但有母親的聲明在先，她與親友討論時更有所依據。
瞿欣怡大力推薦衛生福利部長照專線1966，建議有長照需求的家庭，都要積極打去問問。瞿欣怡將1966用到淋漓盡致，輔具補助、心理諮商都用了，居家安寧的小手冊也幫他很多，手冊讓他認識何謂臨終，提醒她趁這段時間可以跟媽媽聊什麼。
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！