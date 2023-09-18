熱線最新調查揭同志照顧年邁父母之艱難，瞿欣怡分享家庭照顧者最重要4件事

在觀念傳統的家庭，未婚兒女常被期待要優先承擔照顧年邁父母的責任，而這些潛在的家庭照顧者，有許多是同志。根據中研院《台灣青少年成長歷程研究》，台灣每100人有5人是同志，同婚合法4年來雖有8000多對同志登記結婚，現行國家生育政策卻不支持同志生育，同志仍然是成為家庭照顧者的首要人選。

台灣同志諮詢熱線協會（熱線）今公布最新調查，相較於「完全出櫃者」，「完全未出櫃者」的家庭長照需求浮現時，不論是與手足或父母間的溝通，都有更多擔心和考驗。家庭照顧者關懷總會則指出，即便是完全出櫃的同志，在陪同父母使用某些長照服務時，也會強烈感受到不得揭露同志身份的壓力，為保護父母，只好重新躲進深櫃中。

未出櫃同志成為照顧者，不得不面對「家庭關係總檢討」

「2023年台灣同志與家庭照顧網路調查」由熱線創會理事長喀飛與熱線老年同志小組老同小組成員楊智鈞負責分析。楊智鈞指出，1050位同志當中有近9成介於20到49歲且未婚，過半都認為同志很容易成為家庭照顧者，也有近7成受訪者願意擔任。就像異性戀的家庭照顧者一樣，他們也會擔心照顧中斷職涯（5到7成）、與家人衝突（3成6），希望能有手足一起出錢（7成）並善用國家長照服務（6成）。

交叉分析發現，不論是照顧年邁父母或為自身老年做準備，「完全沒出櫃」的同志的處境都比「完全出櫃」的同志更艱難。

完全出櫃者4成有照顧經驗，3成跟父母討論過身後事，3成與父母討論過預立醫療決定，只有5到6成擔心成為照顧者之後會有家庭衝突、照顧責任分配不均，也有3到4成已經為自己購買保險、規劃身後事。反觀完全沒出櫃者，不到3成有照顧經驗，僅2成曾與父母討論身後事，5成從來沒跟從沒跟父母討論預立醫療決定。高達7到8成擔心成為家庭衝突和責任不均，僅1到2成已規劃自己的保險和身後事。

「是否出櫃，是同志與家庭關係的重要指標，影響同志對長照的準備和實踐。」熱線創會理事長喀飛表示，長照需求出現時和出櫃一樣，都會赤裸裸反應出家族關係好壞，可能導向和解，也可能升高衝突。這份出櫃與否的壓力，是長照中的同志與其他人最大的不同，值得進行調查。調查也顯示，獨子同志對長照資源掌握度低於有手足者，少子化社會的獨子只會越來越多，此資訊落差現象值得注意。

長照路上，有出櫃同志重新躲進深櫃，也有同志積極出櫃獲得支持

家庭照顧者關懷總會（家總）社工專員胡哲瑋表示，同婚公投前社會氛圍緊繃，當時有位男同志，時常陪媽媽去參加某反同立場宗教團體的機構活動，自己也參加了機構內的照顧者團體。即便這位男同志從小就完全出櫃，仍刻意隱瞞自己的性向，就怕萬一身份曝光，不只自己待不下去，會不會連媽媽的服務都受到限制。

「他選擇完全壓抑自己。」胡哲瑋說，照顧者團體成員大多都是中年婦女，男性比較少，這些婆婆媽媽都會關心他「怎麼不結婚？娶個媳婦分擔照顧壓力，別讓自己這麼辛苦。」這種場合對男同志可說是坐立難安，但為了媽媽，他就帶著笑容忍下去。胡哲瑋提醒，家總的專線0800-507-272，隨時準備好要協助所有的家庭照顧者，包括同志。

剛滿50歲的已婚女同志瞿欣怡，在擔任母親照顧者期間，則是毫不避諱，主動向縣市長照督導介紹「沒有媳婦，我太太就是我太太。」沒想到社工督導非常開心可以遇到兩個女生的家庭，一旁的居服員也很淡定地說「這哪有什麼，像是那個誰家啊，就是兩個男生。」

瞿欣怡說，現在社會對於多元成家的接受度已經大大提升，要歸功於2004年性別平等教育法通過後20多年的努力，同婚合法化也讓她被原本反同的阿姨重新認同。瞿欣怡的弟弟已經成家育有兩子，阿姨有次說，覺得弟弟也應該要幫忙照顧，瞿欣怡回答「他結婚了啊」，阿姨淡淡地說「妳也結婚了啊。」

家庭照顧者最重要4件事：整理保單、瞭解財務、討論醫療、資源連結

這次調查發現，為了支應照顧家人所需，超過6成受訪者願意支出2到3成收入；不過，瞿欣怡說「我們要務實，支出一定會超過50%收入。」開始照顧媽媽之後，她才發現原來媽媽沒有自己想像的有錢，檢視保單也發現醫療保障並不完備，要處理的細節和衍生費用，永遠比想像的多很多。

瞿欣怡表示，即便健保和長照2.0都做得很好，連安寧、心理諮商都有給付，還是有營養品、看護、交通費、輔具、自費醫材，通通都是錢，負擔很沈重。每個家庭成員都有各自的難處，也不見得家庭處境或感情都很好，所以好好檢視父母的保單，發現有不完備的地方，就趕快幫他們買好保險，這件事非常重要。

該怎麼掌握長輩的保單和財務狀況，瞿欣怡說，最好要在進入長照之前，就趁長輩心情好、意識清楚的時候去聊，問話方式要站在他的角度「以後我要照顧你，有什麼需要我幫忙的地方？」

至於醫療決定，瞿欣怡誇獎母親非常聰明，還在健保局當志工的時候，就已經預立醫療決定、想好身後事，也老早就把財產分配好並且詔告天下，沒人可以否定她的決定。雖然在母親病況危急的過程中，瞿欣怡還是被一問再問「要不要插管」，但有母親的聲明在先，她與親友討論時更有所依據。

瞿欣怡大力推薦衛生福利部長照專線1966，建議有長照需求的家庭，都要積極打去問問。瞿欣怡將1966用到淋漓盡致，輔具補助、心理諮商都用了，居家安寧的小手冊也幫他很多，手冊讓他認識何謂臨終，提醒她趁這段時間可以跟媽媽聊什麼。