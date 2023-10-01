《消失的名畫》：因空襲而焚毀！曾經存在於日本的另一幅梵谷〈向日葵〉

文：藍色日記本

因空襲而焚毀！

曾經存在於日本的另一幅梵谷〈向日葵〉

文森．梵谷是一位只要決定作畫題材後，就會不顧一切全心全意作畫的藝術家，他的代表作之一〈向日葵〉就是一大例子。梵谷在一八八八年八月起前往法國南部的阿爾勒旅居六個月期間，畫了七幅插在花瓶中的向日葵靜物油畫，其中一幅是在泡沫經濟時期的一九八七年，由安田火災海上保險（現今損害保險日本興亞）以約五十億日幣的金額標下畫作，引發外界關注。然而在戰前的日本，其實存在另一幅〈向日葵〉畫作，是為了讓日本人有機會欣賞真正的西洋藝術品而購入，但後來因空襲而燒毀的〈向日葵〉，在日本統稱為「蘆屋的〈向日葵〉」。

關西的實業家山本顧彌太，在作家武者小路實篤的推薦下，購買蘆屋的〈向日葵〉。一九二○年，由旅居巴黎的音樂家相馬政之助擔任中間人，協調購入畫作，根據雜誌《白樺》所記載的購買價格為八萬法郎，約等同於當時的日幣二萬元，以現今的貨幣價值來換算，約等同於八千萬至一億六千萬日幣。

Photo Credit: 創意市集出版

山本顧彌太在戰前購入〈向日葵〉的契機為何？

山本顧彌太在大阪創立棉織品公司，白手起家累積財富，是關西屈指可數的實業家。山本之所以極力購買西洋藝術品，其實與名為白樺派的文學運動有關。

白樺派是以武者小路實篤、志賀直哉等，就讀學習院的文學青年所組成的流派，標榜尊重個性與自由，是席捲當時日本文學界的文藝思潮。白樺派於一九一○年（明治四十三年）四月出版同人文藝雜誌《白樺》，除了文學，也積極刊登與介紹美術相關評論。《白樺》也是日本最早的美術雜誌，透過雜誌推廣生根於生活文化的「日用之美」，介紹推動民藝運動的柳宗悅、梅原龍三郎、中川一政等出色藝術家。《白樺》的每期特集刊登梵谷、塞尚等畫家的作品插圖，介紹西洋美術、畫家動向、美術評論等內容，雜誌的裝幀也是由畫家親手完成，投注極大的熱情。

在雜誌創刊後的一九○一年，武者小路在《白樺》策劃了法國雕塑家奧古斯特．羅丹（Auguste Rodin）特集，藉此創造與羅丹交流的機會，並規劃在日本舉辦展覽。一九一二年，羅丹真的寄來三件雕刻作品，舉辦雕刻展的計畫得以實現。藉由此次交流，武者小路等人深切感受到親眼欣賞實體作品的重要性，強烈期盼能建造一間屬於日本人的美術館。

在一九一○年代，日本沒有任何一間展示西洋美術的美術館，因此武者小路等人為了建造美術館，打算購買塞尚、歐仁．德拉克羅瓦（Eugène Delacroix）、尚－法蘭索瓦．米勒（Jean-Frandik Millet）等近代西洋繪畫巨匠的作品，並透過《白樺》雜誌募資，募得六千至七千萬日幣的資金，利用資金成功購入塞尚的風景畫與阿爾布雷希特．杜勒（Albrecht Dürer）的版畫。但要建造美術館，需要收集更多的作品，恰好當時旅居巴黎的相馬政之助傳來音訊，表示有機會購入數件包含梵谷等畫家的作品，而那幅梵谷的畫作，就是蘆屋的〈向日葵〉。

由於山本顧彌太傾心於武者小路的文采，也是白樺派的贊助者，為了購入〈向日葵〉，武者小路實篤等人向山本請求購畫資金，山本也毫不猶豫地答應了。一九二○年十二月，畫作平安送達日本，隔年於白樺出版的〈塞尚、梵谷畫集〉，內含四張彩色作品插圖，得以讓美術愛好者廣為欣賞。

Photo Credit: 創意市集出版

一九四五年遭遇神戶大空襲而燒毀的蘆屋〈向日葵〉

山本顧彌太依照武者小路所提出的清單，除了〈向日葵〉，還購入塞尚、米勒、德拉克羅瓦等畫家的素描作品，加上細川護立侯爵在同時期購入的塞尚〈自畫像〉，這些作品全都在一九二一年三月舉辦的「白樺美術館第一回展覽會」中展出。

可惜的是，一九二三年九月一日發生關東大地震，導致「白樺美術館」計畫受挫。受到地震與長年經濟不景氣的影響，《白樺》雜誌停刊，成立美術館的計畫無限期延長。山本只能將〈向日葵〉存放在自家宅邸。

此外，受到一九二七年昭和金融危機的波及，山本變賣了公司、土地與豪宅，但他還是希望建造美術館的計畫能加以復活，更將〈向日葵〉掛在自家的客廳，沒有輕易變賣。

山本小心翼翼地保存畫作，但畫作的命運依舊坎坷。二戰末期，一九四五年八月六日的凌晨，美軍B29轟炸機於蘆屋、西宮一帶發動大規模空襲，蘆屋的〈向日葵〉與山本的自宅一同被燒毀。

根據由朽木裕子所著《梵谷的所有向日葵畫作解謎之旅》（集英社新書）一書記載，蘆屋的〈向日葵〉被堅固的畫框固定住，並且用樟樹材質的大箱子存放畫作。山本的長女奧野房子表示，由於畫作相當重，在緊急避難時難以攜帶。此外，山本也在大戰期間不斷思考〈向日葵〉的最佳保管方式，雖然曾考慮建造藝術品存放倉庫，或是將作品寄放在他人倉庫，但當時正逢大戰時期，戰場需要大量的物資與物流，難以實現他的構想。

Photo Credit: 創意市集出版

運用陶板還原製作蘆屋的〈向日葵〉

蘆屋的〈向日葵〉雖然於戰爭期間燒毀，但現在在德島縣鳴門市的大塚國際美術館竟得以見到這幅畫。

大塚國際美術館擅長運用製陶技術來還原製作世界名畫，是獨樹一格的美術館。在寬廣的館內，包括繪畫與壁畫等，展示了約數千件於西洋美術史留名的複製作品。二○一八年的紅白歌唱大賽，歌手米津玄師曾在館內的展間演唱，令人記憶猶新。

館內的所有展示作品，都是運用母企業大塚OHMI陶業公司的特殊技術製成之「陶板」作品。陶板品質極佳，能忠實重現畫布上的凹凸筆觸，或是壁畫的老化或剝落處等細節。由於館內作品都是以特殊陶冶技術製作而成，具有抗老的效果，即使保存兩千年以上也能維持完整狀態。這些以陶藝製成的作品，不會受到氣溫、濕度、光線造成的老化和褪色等影響，參觀者還能直接觸摸這些名作。