《消失的名畫》：因空襲而焚毀！曾經存在於日本的另一幅梵谷〈向日葵〉
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文：藍色日記本
因空襲而焚毀！
曾經存在於日本的另一幅梵谷〈向日葵〉
文森．梵谷是一位只要決定作畫題材後，就會不顧一切全心全意作畫的藝術家，他的代表作之一〈向日葵〉就是一大例子。梵谷在一八八八年八月起前往法國南部的阿爾勒旅居六個月期間，畫了七幅插在花瓶中的向日葵靜物油畫，其中一幅是在泡沫經濟時期的一九八七年，由安田火災海上保險（現今損害保險日本興亞）以約五十億日幣的金額標下畫作，引發外界關注。然而在戰前的日本，其實存在另一幅〈向日葵〉畫作，是為了讓日本人有機會欣賞真正的西洋藝術品而購入，但後來因空襲而燒毀的〈向日葵〉，在日本統稱為「蘆屋的〈向日葵〉」。
關西的實業家山本顧彌太，在作家武者小路實篤的推薦下，購買蘆屋的〈向日葵〉。一九二○年，由旅居巴黎的音樂家相馬政之助擔任中間人，協調購入畫作，根據雜誌《白樺》所記載的購買價格為八萬法郎，約等同於當時的日幣二萬元，以現今的貨幣價值來換算，約等同於八千萬至一億六千萬日幣。
山本顧彌太在戰前購入〈向日葵〉的契機為何？
山本顧彌太在大阪創立棉織品公司，白手起家累積財富，是關西屈指可數的實業家。山本之所以極力購買西洋藝術品，其實與名為白樺派的文學運動有關。
白樺派是以武者小路實篤、志賀直哉等，就讀學習院的文學青年所組成的流派，標榜尊重個性與自由，是席捲當時日本文學界的文藝思潮。白樺派於一九一○年（明治四十三年）四月出版同人文藝雜誌《白樺》，除了文學，也積極刊登與介紹美術相關評論。《白樺》也是日本最早的美術雜誌，透過雜誌推廣生根於生活文化的「日用之美」，介紹推動民藝運動的柳宗悅、梅原龍三郎、中川一政等出色藝術家。《白樺》的每期特集刊登梵谷、塞尚等畫家的作品插圖，介紹西洋美術、畫家動向、美術評論等內容，雜誌的裝幀也是由畫家親手完成，投注極大的熱情。
在雜誌創刊後的一九○一年，武者小路在《白樺》策劃了法國雕塑家奧古斯特．羅丹（Auguste Rodin）特集，藉此創造與羅丹交流的機會，並規劃在日本舉辦展覽。一九一二年，羅丹真的寄來三件雕刻作品，舉辦雕刻展的計畫得以實現。藉由此次交流，武者小路等人深切感受到親眼欣賞實體作品的重要性，強烈期盼能建造一間屬於日本人的美術館。
在一九一○年代，日本沒有任何一間展示西洋美術的美術館，因此武者小路等人為了建造美術館，打算購買塞尚、歐仁．德拉克羅瓦（Eugène Delacroix）、尚－法蘭索瓦．米勒（Jean-Frandik Millet）等近代西洋繪畫巨匠的作品，並透過《白樺》雜誌募資，募得六千至七千萬日幣的資金，利用資金成功購入塞尚的風景畫與阿爾布雷希特．杜勒（Albrecht Dürer）的版畫。但要建造美術館，需要收集更多的作品，恰好當時旅居巴黎的相馬政之助傳來音訊，表示有機會購入數件包含梵谷等畫家的作品，而那幅梵谷的畫作，就是蘆屋的〈向日葵〉。
由於山本顧彌太傾心於武者小路的文采，也是白樺派的贊助者，為了購入〈向日葵〉，武者小路實篤等人向山本請求購畫資金，山本也毫不猶豫地答應了。一九二○年十二月，畫作平安送達日本，隔年於白樺出版的〈塞尚、梵谷畫集〉，內含四張彩色作品插圖，得以讓美術愛好者廣為欣賞。
一九四五年遭遇神戶大空襲而燒毀的蘆屋〈向日葵〉
山本顧彌太依照武者小路所提出的清單，除了〈向日葵〉，還購入塞尚、米勒、德拉克羅瓦等畫家的素描作品，加上細川護立侯爵在同時期購入的塞尚〈自畫像〉，這些作品全都在一九二一年三月舉辦的「白樺美術館第一回展覽會」中展出。
可惜的是，一九二三年九月一日發生關東大地震，導致「白樺美術館」計畫受挫。受到地震與長年經濟不景氣的影響，《白樺》雜誌停刊，成立美術館的計畫無限期延長。山本只能將〈向日葵〉存放在自家宅邸。
此外，受到一九二七年昭和金融危機的波及，山本變賣了公司、土地與豪宅，但他還是希望建造美術館的計畫能加以復活，更將〈向日葵〉掛在自家的客廳，沒有輕易變賣。
山本小心翼翼地保存畫作，但畫作的命運依舊坎坷。二戰末期，一九四五年八月六日的凌晨，美軍B29轟炸機於蘆屋、西宮一帶發動大規模空襲，蘆屋的〈向日葵〉與山本的自宅一同被燒毀。
根據由朽木裕子所著《梵谷的所有向日葵畫作解謎之旅》（集英社新書）一書記載，蘆屋的〈向日葵〉被堅固的畫框固定住，並且用樟樹材質的大箱子存放畫作。山本的長女奧野房子表示，由於畫作相當重，在緊急避難時難以攜帶。此外，山本也在大戰期間不斷思考〈向日葵〉的最佳保管方式，雖然曾考慮建造藝術品存放倉庫，或是將作品寄放在他人倉庫，但當時正逢大戰時期，戰場需要大量的物資與物流，難以實現他的構想。
運用陶板還原製作蘆屋的〈向日葵〉
蘆屋的〈向日葵〉雖然於戰爭期間燒毀，但現在在德島縣鳴門市的大塚國際美術館竟得以見到這幅畫。
大塚國際美術館擅長運用製陶技術來還原製作世界名畫，是獨樹一格的美術館。在寬廣的館內，包括繪畫與壁畫等，展示了約數千件於西洋美術史留名的複製作品。二○一八年的紅白歌唱大賽，歌手米津玄師曾在館內的展間演唱，令人記憶猶新。
館內的所有展示作品，都是運用母企業大塚OHMI陶業公司的特殊技術製成之「陶板」作品。陶板品質極佳，能忠實重現畫布上的凹凸筆觸，或是壁畫的老化或剝落處等細節。由於館內作品都是以特殊陶冶技術製作而成，具有抗老的效果，即使保存兩千年以上也能維持完整狀態。這些以陶藝製成的作品，不會受到氣溫、濕度、光線造成的老化和褪色等影響，參觀者還能直接觸摸這些名作。
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
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全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心