四位中老年男性總統選戰打得冷清，20-25歲年輕女選民會想把票投給誰？
我們想讓你知道的是
這次「四位中老年的男性」選戰，打得仍相對冷清，截至目前為止，在青年社群中也出現許多政治冷感的現象。許多人認為，民進黨8年來的執政成果不能讓支持者滿意、而反對派又分崩離析難以整合，台灣沒有一個成熟的在野黨監督執政，有不滿也無法如實反映，這也成為本屆大選截至目前為止，讓青年票灰心、甚至政治冷感的原因之一。
文：許佳琦
中華民國第16任總統大選將於明（2024）年1月13日到來。民進黨候選人賴清德、國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲已正式投入競選。鴻海集團創辦人郭台銘在爭取國民黨提名未果後，也於8月宣佈將以無黨籍身分獨立參選，形成台灣大選的「四腳督」局面。
在台灣選舉年齡層與藍綠票倉大致抵定的情況下，「青年票」成為兵家必爭之地，近年性別議題、居住正義、經濟成長等問題多成為攻防焦點。
根據近期民調資料顯示，賴清德目前為37%稍微領先，柯文哲下滑至28%，侯友宜22%，郭台銘尚無資料。其中變動幅度又以20到29歲，以及女性族群最為劇烈。從七月到八月，女性未決定者從13%增加至17%；20到29歲從7%增加到13%。
這次大選前，我們訪問了位於台灣各縣市介於20-25歲的女性年輕選民，聊聊首度擁有選票或才要第二次投票的她們，會想把票投給誰。她們中有人票投民進黨，也有人支持國民黨，還有人選擇支持柯文哲。
民進黨選民：重視性別、弱勢、想跟中國保持距離
25歲的小惠，是台北市農業相關的公務員。她的故鄉在台灣南部的嘉義縣，雖然台灣典型選民分佈為「濁水溪以北偏好國民黨、以南偏號民進黨」，不過她的家庭成員例外，大多偏藍。
出身偏藍家庭，小惠「討厭中國政府」、「支持同志婚姻」、「支持中華民國參與國際賽事正名為『台灣』」，因而常常被當成家裡的「例外意見」。
我在家裡常常要聲明説我沒有特別綠，不是盲目的不管民進黨派誰參選，我都會挺；我只是立場跟他們比較相似。但爸爸就會説，我明明就是想支持民進黨。
她舉了幾個例子，描述自己平常關心的政策面向。
「我身邊有些同志朋友感情很穩定了，他們很早就有伴侶，也討論往後要組織家庭。但因為不能生育，他們通常會比異性戀的我們都還要早操心未來，他們要去思考怎麼生，還要花很多錢。」台灣目前的《人工生殖法》僅限於適用異性戀的一夫一妻。單身女性或同志伴侶，都不得進行人工生殖。「我大學做過報告，採訪同志伴侶，很多人都很想要生養小孩，但在台灣並不合法，出國代孕費用又很昂貴。看到他們的煩惱，讓我覺得很難過。台灣至今只有一夫一妻才能作人工生殖，太奇怪了。」
「另外我們也在意心理健康。像是前陣子有提供免費心理諮商的政策，18-30歲的青年可以使用三次免費的諮商。因為對我們這個世代來説，心理諮商費用是很昂貴的，」小惠説，「但我們也有很多問題或煩惱需要找人聊聊。」
關於兩岸議題，她在大學念農業園藝科系的期間，見證了香港的反送中運動，因而自覺更加「不喜歡中國政權」。
「我記得在大學的時候，有陣子打開Instagram，原本的吃喝玩樂，新聞頻道，一夕之間，全部變成在討論反送中的文章跟影片。」她回憶，看到許多流血衝突畫面、香港人的抗爭，讓她相當害怕。
「班上的香港同學也説現在不要回家、回家太危險，那時我就很擔心台灣未來會不會也變成這樣。」
「後來，半年、一年過去了，香港情勢變得越來越糟糕，台灣的我們還是一樣的過生活。就會覺得，希望可以選一個政治立場不要跟中國走那麼近的人。因為現在，除了農產品、食品出口之外，其實大部分產業都還不會過度依賴中國市場。」
「我自己是念農藝系的，我認為，我們不可以嘴巴説獨立、手還收中國的錢。」
她認為台灣的農產品外銷中國確實是有利的途徑。「因為物理距離近，例如假設我們水果要出口到美國，會需要做很多調控跟簡易，在輸送檢疫的過程中，蔬果損耗率會很高。中國檢疫沒那麼嚴格，損耗率低，市場又大，所以以前希望外銷中國為主。加上我們跟熱帶國家的作物水果很相近，不可能賣到南方，只能往日韓、跨過了太平洋又很遠。」因此，確實只要中國一禁止農產品，就會受到很大沖擊。
「但至少學校教我的事情是，這件事情是努力可以改變的，市場可以改變，技術也可以改變，不一定要完全只依賴中國市場。」
「像是芭樂（番石榴），現在損耗率降低到可以出口去美國了。那隻要我們的技術開發者持續努力，執政黨也有同樣的想法，已經有先例了，我們就可以繼續改變。」小惠説。
而21歲的孟樺是台灣政治大學的新聞系學生，也同時在媒體業擔任實習記者工作。她觀察到校園裡許多性別與人權方面的議題，對年輕世代來説，似乎越來越極化。
近幾個月，台灣多個「頂尖大學」，才不約而同爆發了歧視原住民、仇視女性的多起事件。
「第一件是台灣的嘻哈節目《大嘻哈時代》，台大有一個醫科生參賽，他的藝名叫做『神經元』。」唱了那個原住民加分的事情，歌詞寫道：
「我們台大醫學系，從來不搭理北七」
「想要念醫學系你的大考分數得破錶，有人乘了1.35還是沒我高」
用以嘲諷原住民加分政策。該曲影片目前累積觀看次數已超過100萬次。
「還有今年5月，台中一中的高中生在園遊會擺攤，攤名叫『烯環鈉』，用來當噱頭賣東西。」（諧音台語諧音「死番仔」，指外族、也有未開化、無法溝通之義），攤位販售的飲料則叫做「出草的滋味」、「芒番了」等等。事件引發爭議後，同月稍晚，台大也在校園的言論自由周活動，發現有人懸掛「火冒4.05丈」的布條，疑似在為該高中生聲援。
「最後一個是台大經濟系，有人選學生會長，但仔細看政見都是極端言論。」孟樺説。打開該候選人政見一看，內容包括「舞會處男禁止報名，處女強制參加」、「LGBTQ 與狗不得在會中辦打遊戲」、「原住民、僑生、體育生入學名額減少」
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-10-05 四位中老年男性總統選戰打得冷清，20-25歲年輕女選民會想把票投給誰？
- 2023-10-04 朱立倫：藍白合是民之所向，會團結一切力量；王金平喊話「藍白一定合，可能性非常大」
- 2023-10-04 柯文哲訪美，拜會胡佛研究所談美中台；鄒開蓮矽谷會談隨行，未透露副手人選
Tags：
台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%