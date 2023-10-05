四位中老年男性總統選戰打得冷清，20-25歲年輕女選民會想把票投給誰？

文：許佳琦

中華民國第16任總統大選將於明（2024）年1月13日到來。民進黨候選人賴清德、國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲已正式投入競選。鴻海集團創辦人郭台銘在爭取國民黨提名未果後，也於8月宣佈將以無黨籍身分獨立參選，形成台灣大選的「四腳督」局面。

在台灣選舉年齡層與藍綠票倉大致抵定的情況下，「青年票」成為兵家必爭之地，近年性別議題、居住正義、經濟成長等問題多成為攻防焦點。

根據近期民調資料顯示，賴清德目前為37%稍微領先，柯文哲下滑至28%，侯友宜22%，郭台銘尚無資料。其中變動幅度又以20到29歲，以及女性族群最為劇烈。從七月到八月，女性未決定者從13%增加至17%；20到29歲從7%增加到13%。

這次大選前，我們訪問了位於台灣各縣市介於20-25歲的女性年輕選民，聊聊首度擁有選票或才要第二次投票的她們，會想把票投給誰。她們中有人票投民進黨，也有人支持國民黨，還有人選擇支持柯文哲。

民進黨選民：重視性別、弱勢、想跟中國保持距離

25歲的小惠，是台北市農業相關的公務員。她的故鄉在台灣南部的嘉義縣，雖然台灣典型選民分佈為「濁水溪以北偏好國民黨、以南偏號民進黨」，不過她的家庭成員例外，大多偏藍。

出身偏藍家庭，小惠「討厭中國政府」、「支持同志婚姻」、「支持中華民國參與國際賽事正名為『台灣』」，因而常常被當成家裡的「例外意見」。

我在家裡常常要聲明説我沒有特別綠，不是盲目的不管民進黨派誰參選，我都會挺；我只是立場跟他們比較相似。但爸爸就會説，我明明就是想支持民進黨。

她舉了幾個例子，描述自己平常關心的政策面向。

「我身邊有些同志朋友感情很穩定了，他們很早就有伴侶，也討論往後要組織家庭。但因為不能生育，他們通常會比異性戀的我們都還要早操心未來，他們要去思考怎麼生，還要花很多錢。」台灣目前的《人工生殖法》僅限於適用異性戀的一夫一妻。單身女性或同志伴侶，都不得進行人工生殖。「我大學做過報告，採訪同志伴侶，很多人都很想要生養小孩，但在台灣並不合法，出國代孕費用又很昂貴。看到他們的煩惱，讓我覺得很難過。台灣至今只有一夫一妻才能作人工生殖，太奇怪了。」

「另外我們也在意心理健康。像是前陣子有提供免費心理諮商的政策，18-30歲的青年可以使用三次免費的諮商。因為對我們這個世代來説，心理諮商費用是很昂貴的，」小惠説，「但我們也有很多問題或煩惱需要找人聊聊。」

關於兩岸議題，她在大學念農業園藝科系的期間，見證了香港的反送中運動，因而自覺更加「不喜歡中國政權」。

「我記得在大學的時候，有陣子打開Instagram，原本的吃喝玩樂，新聞頻道，一夕之間，全部變成在討論反送中的文章跟影片。」她回憶，看到許多流血衝突畫面、香港人的抗爭，讓她相當害怕。

「班上的香港同學也説現在不要回家、回家太危險，那時我就很擔心台灣未來會不會也變成這樣。」

「後來，半年、一年過去了，香港情勢變得越來越糟糕，台灣的我們還是一樣的過生活。就會覺得，希望可以選一個政治立場不要跟中國走那麼近的人。因為現在，除了農產品、食品出口之外，其實大部分產業都還不會過度依賴中國市場。」

「我自己是念農藝系的，我認為，我們不可以嘴巴説獨立、手還收中國的錢。」

她認為台灣的農產品外銷中國確實是有利的途徑。「因為物理距離近，例如假設我們水果要出口到美國，會需要做很多調控跟簡易，在輸送檢疫的過程中，蔬果損耗率會很高。中國檢疫沒那麼嚴格，損耗率低，市場又大，所以以前希望外銷中國為主。加上我們跟熱帶國家的作物水果很相近，不可能賣到南方，只能往日韓、跨過了太平洋又很遠。」因此，確實只要中國一禁止農產品，就會受到很大沖擊。

「但至少學校教我的事情是，這件事情是努力可以改變的，市場可以改變，技術也可以改變，不一定要完全只依賴中國市場。」

「像是芭樂（番石榴），現在損耗率降低到可以出口去美國了。那隻要我們的技術開發者持續努力，執政黨也有同樣的想法，已經有先例了，我們就可以繼續改變。」小惠説。

Photo Credit: 中央社

而21歲的孟樺是台灣政治大學的新聞系學生，也同時在媒體業擔任實習記者工作。她觀察到校園裡許多性別與人權方面的議題，對年輕世代來説，似乎越來越極化。

近幾個月，台灣多個「頂尖大學」，才不約而同爆發了歧視原住民、仇視女性的多起事件。

「第一件是台灣的嘻哈節目《大嘻哈時代》，台大有一個醫科生參賽，他的藝名叫做『神經元』。」唱了那個原住民加分的事情，歌詞寫道：

「我們台大醫學系，從來不搭理北七」

「想要念醫學系你的大考分數得破錶，有人乘了1.35還是沒我高」

用以嘲諷原住民加分政策。該曲影片目前累積觀看次數已超過100萬次。

「還有今年5月，台中一中的高中生在園遊會擺攤，攤名叫『烯環鈉』，用來當噱頭賣東西。」（諧音台語諧音「死番仔」，指外族、也有未開化、無法溝通之義），攤位販售的飲料則叫做「出草的滋味」、「芒番了」等等。事件引發爭議後，同月稍晚，台大也在校園的言論自由周活動，發現有人懸掛「火冒4.05丈」的布條，疑似在為該高中生聲援。

「最後一個是台大經濟系，有人選學生會長，但仔細看政見都是極端言論。」孟樺説。打開該候選人政見一看，內容包括「舞會處男禁止報名，處女強制參加」、「LGBTQ 與狗不得在會中辦打遊戲」、「原住民、僑生、體育生入學名額減少」