【2023女性影展】《食髓花》導演杜婉伶專訪：不管看什麼電影或自己本身，不知不覺就往超現實的地方去了
我們想讓你知道的是
會創作《食髓花》是因為意識到自己腦袋有各種的聲音，然後就覺得那些聲音可以把他的形象畫出來，然後也想創造一隻小怪物，以角色為起點，想著他是怎麼萌芽。
主訪：洪崇哲
撰稿：李心悅
攝影：柯勝緯
逐字稿整理：柯勝緯
- 請問是什麼啟蒙了導演開始去做影像？當初怎麼想要創作這個劇本？
杜婉伶：其實自己一開始是寫短文跟寫詩，到後來就是高中的時候看了今敏的《藍色恐懼》，就覺得哇，原來電影還有這樣的一個方式，但我覺得最重要的一個啟蒙，是在我20歲左右看到尤杜洛斯基（Alejandro Jodorowsky）的《鼴鼠》，就覺得原來還有這種電影，從那時候開始就非常喜歡電影，然後也覺得自己好像也可以用這種創作媒材，所以轉到台藝的時候就開始有寫劇本，進行另外一種創作。
會創作《食髓花》是因為意識到自己腦袋有各種的聲音，然後就覺得那些聲音可以把他的形象畫出來，然後也想創造一隻小怪物，以角色為起點，想著他是怎麼萌芽。
那時看到一個很有趣的新聞，就是某人在他家鏡子後面發現，居然有另外一個空間，可以到達一個廢墟。這件事情讓我去想說，是有另外一個世界存在，平行宇宙或空間的概念，所以這部片的世界觀其實是從這樣的一個靈感出發的。
所以我也有很想要去除它的地域性，就是比較看不出來，當然從街景看的出來是台灣，但沒有一個特別設定的國家，就是一個夢境跟現實之間的縫隙，這世界還有一個有趣的設定，就是這部片的路人可能都是已經被附身的了，是這樣的一個世界觀。
除了剛剛說到的尤杜洛斯基，大衛林區（David Lynch）、柯恩兄弟（Coen Brothers）、柏格曼（Ingmar Bergamn），可能還有日本的大林宣彥都對我有很大影響，我一直就覺得電影就是一個醒著作夢的世界，因為我自己對夢境也一直很有感覺，所以不管看什麼電影或自己本身，都不知不覺就往那個超現實、奇幻世界的地方去了。
- 導演在製作定格動畫有沒有甚麼有趣跟困難的地方？
杜婉伶：一開始我們是用黏土，但因為小傑的動作要再靈活一點，他有點頭重腳輕，所以動不太了，所以後來就找了幾個作定格的朋友一起討論，最後小傑其實是報紙，最大的主件也是請雕塑系的朋友用鐵絲做出來的。
可以看到你原本想像中的東西真的超有趣，雖然都是先從草圖開始，可是跟做動畫不一樣，因為會有一個實際的偶，然後把偶做出來後就會有種自己生出小孩的感覺。你有可能花一小時來做三秒的畫面，但是那三秒動起來的樣子真的是…太神奇了。
製作過程最大的困難的確是在定格動畫，因為時機跟預算的考量，所以我們能作定格的時間也很少，但偏偏這是一件很耗時、耗團隊體力的事。
我們是用一個軟體做的，用相機一張一張拍，然後用電腦就可以看到他最終動起來的樣子，所以在場的大家可以看到成品再回去修正，然後也很有趣就是大家都會先演一遍，把自己當成小傑。然後大傑的操作，本來想要用釣魚線，因為怕工作人員會穿幫但後來還是靠人躲在後面，然後想辦法避開。
- 小傑的形象有參考哪類的植物嗎？
杜婉伶：小傑的形象也是找很久，每天去圖書館找各種植物圖鑑，然後逛花市，去植物園，接觸各種植物，找出最接近的那種質感。
最後是依據在花室看到的一種多肉植物，它叫江戶紫，長的小小的很特別，但如果你養的好他會變大，然後他有一根延伸出來的東西，很怪很像變色龍，看到那一株小小的植物就覺得：唉呦，是小傑，所以我跟我的美術就各買了一盆回去，算是參考的雛型。
- 在跟美術溝通的時候，有沒有特別交代什麼希望呈現給觀眾的細節？
杜婉伶：細節的話美術處處都是細節，但比較大方向的討論是房間有幾個狀態，然後那幾個狀態是用藤蔓去區分的，藤蔓一開始是沒有，然後一點一點慢慢變多，後來整間房間都是。很有趣的是拍到一半還必須去河濱剪一些藤蔓回來，因為他會枯萎，就要一直去補。同時也有跟美術討論整體房間的調性，想要一個不寫實、枯黃的感覺。
- 導演覺得怎樣的創作模式會讓你覺得舒服開心？
杜婉伶：拍攝的房間充滿了植物藤蔓，所以大家每天回家就是多少帶了幾片葉子，就很可愛，整個過程也還是很快樂。但畢竟拍片就是會辛苦，因為創作就是又痛又快樂。
後來自己發現如果去大自然，不管山上或是海邊，只要有這種可觀察到的自然，觀察它們的紋理或是細微的動作，都對我的創作有影響。另外就是多讓我睡覺，因為我很喜歡自己個別的夢境，很喜歡作夢，也覺得這是我創作養分很大的來源。
- 導演是怎麼發想出植物附身人體這樣的一個概念？
杜婉伶：我自己之前有寫過一個短文，裡面想像的形象在片子裡也有出現，就是有一顆鏡頭，植物從身體跑出來，然後纏著整身。當時在想如何呈現出自己體內的另一個聲音的時候，有立刻想到自己之前寫的這一個東西，所以想把這個形象做出來。
因為我本身也超愛各種肉體變異的作品，例如大衛柯能堡（David Cronenberg），其實我覺得賽博格跟肉體變異這兩個概念其實滿相似的，有點像把自己的意識跟另外一種我們認知的無機，一種非人的東西結合在一起然後把自己的意識交付出去，這個概念一直讓我覺得很有趣。
創作的時候也真的會有各種聲音，有時候你也不確定自己是在跟誰講話，所以加上這故事一開始的靈感，就想說會不會是另一個時間傳過來的聲音，覺得好像一個附身在身體上的東西，然後又在連結上剛剛所說的，自己先前的那篇短文，就想這樣子呈現。也同時做一些肉體變異的東西。
- 既然是要呈現自身腦中的聲音，可以看出裡面的聲音設計也花了不少巧思，想問小傑發出的聲音是如何跟音效部門討論的呢？
杜婉伶：因為定格動畫最慘的就是，大家聽到的聲音都是後期出來的，現場在拍時都是參考音，很重要的參考就是加拿大音樂家Mort Garson的《Mother Earth's Plantasia》這張專輯，他算是那個時代用這種效果器的先鋒，這張專輯他就是說「for plant」（致植物）還有喜歡植物的人們。
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心