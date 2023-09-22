【2023女性影展】《食髓花》導演杜婉伶專訪：不管看什麼電影或自己本身，不知不覺就往超現實的地方去了

主訪：洪崇哲

撰稿：李心悅

攝影：柯勝緯

逐字稿整理：柯勝緯

請問是什麼啟蒙了導演開始去做影像？當初怎麼想要創作這個劇本？

杜婉伶：其實自己一開始是寫短文跟寫詩，到後來就是高中的時候看了今敏的《藍色恐懼》，就覺得哇，原來電影還有這樣的一個方式，但我覺得最重要的一個啟蒙，是在我20歲左右看到尤杜洛斯基（Alejandro Jodorowsky）的《鼴鼠》，就覺得原來還有這種電影，從那時候開始就非常喜歡電影，然後也覺得自己好像也可以用這種創作媒材，所以轉到台藝的時候就開始有寫劇本，進行另外一種創作。

會創作《食髓花》是因為意識到自己腦袋有各種的聲音，然後就覺得那些聲音可以把他的形象畫出來，然後也想創造一隻小怪物，以角色為起點，想著他是怎麼萌芽。

那時看到一個很有趣的新聞，就是某人在他家鏡子後面發現，居然有另外一個空間，可以到達一個廢墟。這件事情讓我去想說，是有另外一個世界存在，平行宇宙或空間的概念，所以這部片的世界觀其實是從這樣的一個靈感出發的。

所以我也有很想要去除它的地域性，就是比較看不出來，當然從街景看的出來是台灣，但沒有一個特別設定的國家，就是一個夢境跟現實之間的縫隙，這世界還有一個有趣的設定，就是這部片的路人可能都是已經被附身的了，是這樣的一個世界觀。

除了剛剛說到的尤杜洛斯基，大衛林區（David Lynch）、柯恩兄弟（Coen Brothers）、柏格曼（Ingmar Bergamn），可能還有日本的大林宣彥都對我有很大影響，我一直就覺得電影就是一個醒著作夢的世界，因為我自己對夢境也一直很有感覺，所以不管看什麼電影或自己本身，都不知不覺就往那個超現實、奇幻世界的地方去了。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 杜婉伶

導演在製作定格動畫有沒有甚麼有趣跟困難的地方？

杜婉伶：一開始我們是用黏土，但因為小傑的動作要再靈活一點，他有點頭重腳輕，所以動不太了，所以後來就找了幾個作定格的朋友一起討論，最後小傑其實是報紙，最大的主件也是請雕塑系的朋友用鐵絲做出來的。

可以看到你原本想像中的東西真的超有趣，雖然都是先從草圖開始，可是跟做動畫不一樣，因為會有一個實際的偶，然後把偶做出來後就會有種自己生出小孩的感覺。你有可能花一小時來做三秒的畫面，但是那三秒動起來的樣子真的是…太神奇了。

製作過程最大的困難的確是在定格動畫，因為時機跟預算的考量，所以我們能作定格的時間也很少，但偏偏這是一件很耗時、耗團隊體力的事。

我們是用一個軟體做的，用相機一張一張拍，然後用電腦就可以看到他最終動起來的樣子，所以在場的大家可以看到成品再回去修正，然後也很有趣就是大家都會先演一遍，把自己當成小傑。然後大傑的操作，本來想要用釣魚線，因為怕工作人員會穿幫但後來還是靠人躲在後面，然後想辦法避開。

小傑的形象有參考哪類的植物嗎？

杜婉伶：小傑的形象也是找很久，每天去圖書館找各種植物圖鑑，然後逛花市，去植物園，接觸各種植物，找出最接近的那種質感。

最後是依據在花室看到的一種多肉植物，它叫江戶紫，長的小小的很特別，但如果你養的好他會變大，然後他有一根延伸出來的東西，很怪很像變色龍，看到那一株小小的植物就覺得：唉呦，是小傑，所以我跟我的美術就各買了一盆回去，算是參考的雛型。

在跟美術溝通的時候，有沒有特別交代什麼希望呈現給觀眾的細節？

杜婉伶：細節的話美術處處都是細節，但比較大方向的討論是房間有幾個狀態，然後那幾個狀態是用藤蔓去區分的，藤蔓一開始是沒有，然後一點一點慢慢變多，後來整間房間都是。很有趣的是拍到一半還必須去河濱剪一些藤蔓回來，因為他會枯萎，就要一直去補。同時也有跟美術討論整體房間的調性，想要一個不寫實、枯黃的感覺。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 《食髓花》劇照

導演覺得怎樣的創作模式會讓你覺得舒服開心？

杜婉伶：拍攝的房間充滿了植物藤蔓，所以大家每天回家就是多少帶了幾片葉子，就很可愛，整個過程也還是很快樂。但畢竟拍片就是會辛苦，因為創作就是又痛又快樂。

後來自己發現如果去大自然，不管山上或是海邊，只要有這種可觀察到的自然，觀察它們的紋理或是細微的動作，都對我的創作有影響。另外就是多讓我睡覺，因為我很喜歡自己個別的夢境，很喜歡作夢，也覺得這是我創作養分很大的來源。

導演是怎麼發想出植物附身人體這樣的一個概念？

杜婉伶：我自己之前有寫過一個短文，裡面想像的形象在片子裡也有出現，就是有一顆鏡頭，植物從身體跑出來，然後纏著整身。當時在想如何呈現出自己體內的另一個聲音的時候，有立刻想到自己之前寫的這一個東西，所以想把這個形象做出來。

因為我本身也超愛各種肉體變異的作品，例如大衛柯能堡（David Cronenberg），其實我覺得賽博格跟肉體變異這兩個概念其實滿相似的，有點像把自己的意識跟另外一種我們認知的無機，一種非人的東西結合在一起然後把自己的意識交付出去，這個概念一直讓我覺得很有趣。

創作的時候也真的會有各種聲音，有時候你也不確定自己是在跟誰講話，所以加上這故事一開始的靈感，就想說會不會是另一個時間傳過來的聲音，覺得好像一個附身在身體上的東西，然後又在連結上剛剛所說的，自己先前的那篇短文，就想這樣子呈現。也同時做一些肉體變異的東西。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 《食髓花》劇照

既然是要呈現自身腦中的聲音，可以看出裡面的聲音設計也花了不少巧思，想問小傑發出的聲音是如何跟音效部門討論的呢？

杜婉伶：因為定格動畫最慘的就是，大家聽到的聲音都是後期出來的，現場在拍時都是參考音，很重要的參考就是加拿大音樂家Mort Garson的《Mother Earth's Plantasia》這張專輯，他算是那個時代用這種效果器的先鋒，這張專輯他就是說「for plant」（致植物）還有喜歡植物的人們。