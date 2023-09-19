美韓加黃海軍演痛踩「甲午國恥」傷疤，共軍動員史上最多軍機擾台洩憤

文：黃澎孝

據國防部公布：9月17日上午6時至18日上午6時，總共發現共機103架次、共艦9艘次，持續在台海周邊活動。其中，40架次共機逾越海峽中線及其延伸線，進入西南空域。這是有史以來中國出動最多架次軍機擾台的紀錄。

問題是：兩岸這幾天到底發生了什麼事？共軍如此大陣仗，無預警的擾台，所為何來？怎麼會選在9月17日這天呢？答案是：台海的「小兩岸」無事。但是，太平洋的「大兩岸」美中之間有事。

表面原因：9月15日至29日，美軍聯手韓國和加拿大在黃海展開大規模的海上軍演，讓中國備感威脅與羞辱。更深層的原因是：黃海是中國京畿首要之地的門戶。戰略位置非常敏感。美軍演習地點，最近距離北京僅500公里。「一劍穿心」的當面威懾意味深長⋯⋯。

說不出口的歷史「心病」

9月17日，是中國最難忘的「百年國恥」紀念日。原來：1894年的9月17日，號稱19世紀亞洲第一的大清北洋水師，在黃海遭日本聯合艦隊痛殲，幾乎全軍覆沒。這不但造成「中日甲午戰爭」的戰敗，並被迫簽下《馬關條約》，將台灣割讓給日本。

換言之，9月17日是中國海軍史上最恥辱最黑暗的一天。不但北洋艦隊「亞洲第一」的神話破滅。更暴露出「大清」帝國的軍力連個「小日本」都打不贏。從此，中國不但喪失海權近百年，大清王朝更一蹶不振，15年後就被辛亥革命推翻了。

2023年美軍於9月17日前後，在黃海中國百年國恥傷心地軍演，儼然復刻「甲午海戰」，公然在中國歷史傷口上撒鹽。脆弱的中國心當然碎滿地⋯⋯。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 北洋水師的旗艦定遠號

「圍魏救趙」歷史故伎重現

共軍在戰術上有一個老招式，叫做「你到我家來，我到你家去」。這也是歷史上「圍魏救趙」的現代版。總而言之：美軍在黃海對中國施壓，中國無力正面對抗，於是，中國選擇美國最敏感的台海，在台海周邊海空聯合行動，耀武揚威，「圍魏救趙」— 擾台海，以救黃海⋯⋯。

中國真是太可悲啦⋯⋯有本事直接在黃海和老美單挑。幹嘛找臺灣出氣啊？真是光會吹牛逼，柿子挑軟的吃。莫非，共軍和1884年9月17日一樣嗎？不要一點出息都沒有，好嗎？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

原標題：美韓加黃海軍演，踩痛甲午傷疤️ ！中國極限擾台，「圍魏救趙」？

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航