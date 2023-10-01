《生命最後三通電話，你會打給誰？》：「單程行李箱」是我留給太太的愛、祝福及道別，也是我最後的人生功課
我們想讓你知道的是
如果死亡是人生必經之路，為何我們害怕談論它？接觸殯葬20多年的小冬瓜，看過各種死亡，與懊悔。他說能不能，不要把愛、感謝和對不起，留在這時才說出口？「學習面對死亡，是為了能夠好好活著。」小冬瓜說。
文：郭憲鴻（小冬瓜）
編按：禮儀公司「冬瓜行旅」負責人郭憲鴻（小冬瓜），從小跟著父親在殯葬現場長大，國小協助告別式備貨，國中開始搬運遺體，他曾逃離過，在父親病重時毅然回歸接班，從儀式裡思考生死的意義，並希望打造出與時俱進的儀式，符合現代人的禮儀需求。他也開立「單程旅行社」YouTube頻道，藉由探討各種生死議題，期望大眾不再懼談死亡，落實生命教育。這次出書撰寫他所經歷的殯葬現場，看見背後的淚水與遺憾，也分享與父親的情感羈絆，最終找到和自己和解的答案……希望可以藉由這次書寫讓讀者可以正視死亡，將來能與至親摯愛，好好道歉、道謝、道愛、道別。
道別的時間往往很倉促，從小接觸殯葬業的我應該比誰都清楚，但身在其中的時候，才明白事情並不如想像中簡單。
得知父親罹癌的消息後，醫師原本評估父親應該還有半年的時間。
我和父親誤以為還有很多時間可以處理身後事，卻沒想到病情惡化得比想像中要快，父親從住院到離世的時間只有短短三星期，什麼都沒來得及交代就走了。
父親走後，我除了要面對父喪的衝擊與悲傷，各式各樣的煩惱也接踵而來，其中最令我頭痛的，就是處理財務問題。
我是父親的法定繼承人，在三個月內必須決定要拋棄繼承還是限定繼承，然而我對父親的經濟狀況一無所知，根本不清楚父親到底資產多還是負債多。
當時國稅局不像現在有一站式查詢金融遺產的服務，於是我只能透過一些聯徵線索，猜測父親大概和哪幾間銀行有往來，接著再一一去查詢與結清帳戶。但是每家銀行的作業方式不盡相同，有些能夠跨行處理，有些則要到原開戶銀行才能辦理。
為了處理父親的帳戶，我只能土法煉鋼，一家家跑。
印象很深刻的是，有次我大老遠跑到中壢某家銀行去結清，到了那邊之後，才發現原來這個帳戶已經很多年沒有使用，裡頭的存款只有兩千多元。
我不是嫌金額小，而是如果知道這個帳戶並沒有定期扣款、繳稅等需求，我會優先把時間拿來處理更緊急的事情。
原來我什麼都不懂
直到父親過世，我才第一次面臨生死的重大議題。在這段過程中，我驚覺原來自己對遺產分配、稅務證明、遺物處理等問題一竅不通。也猛然意識到，假如有天我走了，一定會為太太和小孩帶來困擾。
於是我開始具體思考，在生命結束之前，我能為自己做什麼？我能不能預先做好準備，減輕太太和小孩的負擔，好讓他們日後不要重蹈我的覆轍，面對和我相同的窘境？
有了這樣的想法之後，我把所有我離開之後，可能會成為困擾的項目一一列出來：
- 公司怎麼辦？客戶怎麼辦？工作夥伴怎麼辦？房貸怎麼辦？保險怎麼辦？
- 太太知道我有哪些銀行帳戶嗎？知道我的保單放在哪嗎？
- 我要穿什麼？有適合當遺照的相片嗎？要採取土葬還是環保葬？舉行哪些儀式？
- 萬一有天我變成植物人，要不要繼續活下去？
- 我的社群帳號怎麼辦？D槽裡有沒有不能被發現的祕密？（笑）
光是這樣隨便想想，就發現令人焦慮的事情實在太多也太雜，根本不知該從何下手。
這時，我的腦海中浮現了心理學家馬斯洛提出的「人類需求層次理論」。這個理論大多以金字塔的圖像來呈現，從底部到最高層分別為——生理、安全、社會、尊重、自我實現。
於是我參考這五種需求層級，將自己對於臨終的煩惱條列式整理出來，分門別類為：醫療、財務、殯葬、法律、心靈。
一、生理需求：醫療
醫療是位於金字塔底部，也就是最基本的、最迫切的，我們每個人都會面臨到的需求。像是要不要急救、拔管、捐贈器官等，都是臨終前會遇到的問題。我們每個人對於「善終」的理解與期許不盡相同，和家人難免會產生意見上的分歧。
如果我們能提前和家人討論，病危時到底救不救？哪些醫療行為要做、哪些不要？讓家人充分了解我們的想法，萬一哪天我們真的不幸發生意外，沒辦法用言語或行動表達意願時，家人就會比較有概念，比較不會因為代替我們做決定而內疚。
在現行的制度下，我們也可以提前了解《安寧緩和醫療條例》和《病人自主權利法》，和家人溝通自己的想法。
二、安全需求：財務
財務和醫療一樣，都是當我們往生後，家人需要出面處理的問題。
我們有哪些往來銀行、帳戶、保單、債務，這些細節我們平常可能不會鉅細靡遺地向家人提起，身後就很有可能造成家人的困擾。
有句話說：「留愛不留債。」我不希望自己哪天走了，還留下一堆爛帳。即使真的不幸有爛帳，也要好好交代清楚，不要讓家人因此而耗費心神，光是為了弄懂債務有多少，就得四處奔波。
把保險、房貸和債務等細項全數交代清楚，做好理財規劃，是希望為家人們撐起防護傘，不要讓他們因為我倒下而煩惱。
三、社會需求：殯葬
馬斯洛將處理「關係」的需求，歸類於社會需求。所謂的「關係」，涵蓋親情、愛情、友情等人際關係。這樣的需求反映在臨終上，就是殯葬。畢竟葬禮是往生者的道別，處理人際關係的最後一程。
離開時要穿怎樣的衣服、使用怎樣的照片、舉辦怎樣的儀式、播放怎樣的音樂……每件看似不起眼的小事，全部加起來卻成為足以壓垮人的大事。只要我們能提前多做一分準備，身後就能讓家人少操一分心。
四、尊重需求：法律
成就、名聲及地位的需求，對應在臨終處理上，就是從法律角度出發，妥善處理遺產。從遺囑合法性、遺產運用及分配，再到數位遺產，如雲端硬碟、社群平台、電子郵件等影像和文字的處理，都必須考慮。雖然有些人認為提前分配財產傷感情，但只要我們鼓起勇氣，提前面對這些瑣碎的事，也能避免日後家人爭產，甚至對簿公堂的可能。
五、自我實現：心靈
最後是心靈，同時也是最重要的部分。死亡是每個人心底最深沉的恐懼，要如何面對，取決於我們有沒有足夠的信念與信仰。
死後到底會去哪？要用怎樣的態度面對死亡？要如何向所愛的人道謝、道愛、道歉、道別，讓自己的死亡成為禮物，支持親人繼續向前，都是值得我們好好思考的問題。
死亡雖然是生命的結束，但並不是關係的結束。要如何在死亡後，延續和親人的關係，是我們人生中最後的功課。
單程行李
釐清需求之後，我拿了個行李箱，動手整理自己的「單程行李」。
我在行李箱右側放進了一套精心挑選的衣服，從上衣、長褲到內衣褲都有，作為我往生時要穿的壽衣。想時尚就時尚，想休閒就休閒，愛穿什麼都隨便，未來隨著我的年齡增長及身形變化，可能會換也不一定。不過，身為殯葬人員，我絕對不會選擇牛仔褲或太緊身的衣服，以免增加同仁幫我換穿衣服的難度。
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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