2023/09/21,
拉美

阿根廷通膨雙面刃：匯差掀「跨國購物旅遊」潮，卻釀鄰國烏拉圭和智利經濟危機

阿根廷通膨雙面刃：匯差掀「跨國購物旅遊」潮，卻釀鄰國烏拉圭和智利經濟危機
阿根廷通膨讓物價不斷創新高，生活苦不堪言，卻成 為鄰國民眾匯差消費的首選，阿根廷商店收銀台旁直 接貼出「接收烏拉圭披索」公告，讓烏國旅客不傷腦 花錢。中央社記者黃韻如恩特里奧斯攝 112年9月20日

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任職烏拉圭電力公司的倫索（Renzo）說，一個月內會與太太開車到阿根廷補貨採買，受限每個人可帶回烏拉圭的購物金額，他們通常會購買生活乾糧和平價服飾，包括食用油、咖啡膠囊、麵包和餅乾，他說以同樣美金消費，在阿根廷可以買到在烏拉圭3倍的生活用品量，「只有在阿根廷，烏拉圭披索才有價值」。

（中央社）阿根廷通膨讓物價不斷創新高，生活苦不堪言，卻掀起其他國家民眾跨國旅遊撿便宜風潮，但這樣的觀光購物現象卻導致他國在地消費減少，引發商家蕭條、失業率攀升。

阿根廷國家統計暨普查局（INDEC）日前說，國內8月通膨率年增124.4％，月增12.4％，創逾20年來最高單月增幅。物價上漲及貨幣波動的經濟，國民難以維持生計。

就在阿根廷民眾愈來愈不敢出門購物的時候，鄰近國家烏拉圭和智利民眾卻掀起「跨國購物旅遊」。阿根廷超市之旅近年成為新興觀光勝地，阿根廷體育和觀光部也公布今年8月有超過逾50萬名外國旅客入境阿根廷。

錢進阿根廷通膨雙面刃 海關外車潮綿延
Photo Credit: 中央社
阿根廷通膨讓物價不斷創新高，生活苦不堪言，但成 為鄰國民眾節省消費好去處，圖為位於烏拉圭與阿根廷交界的恩特里奧斯（Entre Rios）省的瓜萊瓜伊丘 （Gualeguaych）海關關口，想入境阿根廷的車潮綿 延。中央社記者黃韻如恩特里奧斯攝 112年9月20日

《中央社》記者實際走訪位於智利與阿根廷巴塔哥尼亞地區（Patagonia）福塔雷烏富（Futaleufú）關口的公路，發現一早就有不斷湧進、掛著智利車牌的車輛，停在阿根廷超市門口，許多遊客忙著搬運電器用品放入車上。

距離烏拉圭最近的阿根廷陸地邊境恩特里奧斯（Entre Rios）的瓜萊瓜伊丘（Gualeguaych），隨處可見烏拉圭車牌，每當週末或長假時，阿根廷超市和餐廳幾乎人山人海，烏國民眾不管路途距離，都要到此跨國一遊。

這樣的消費行為樣態，如同阿根廷2018年經濟能力惡化前，許多阿國民眾的休假行程，帶著阿根廷披索或美金去到智利、烏拉圭採買國際品牌衣物或者3C電器用品。

如今風水輪流轉，烏拉圭和智利不再接受阿根廷披索，匯率版上直接顯示空白。而烏拉圭民眾因匯率差距赴阿根廷採買食品和必需品的現象，讓烏拉圭在地企業商家營業所得大幅降低，也引發烏拉圭總統打出折扣政策，包括降低烏拉圭沿河商家稅收和更高的燃油價格優惠。

《路透社》18日報導，近年來烏拉圭披索明顯穩定，通膨率為20年來最低，相對生活成本負擔也提升，據8月份數據顯示，相較牛肉產品，烏拉圭與智利每公斤牛肉售價比阿根廷貴了3成。

任職烏拉圭電力公司的倫索（Renzo）說，一個月內會與太太開車到阿根廷補貨採買，受限每個人可帶回烏拉圭的購物金額，他們通常會購買生活乾糧和平價服飾，包括食用油、咖啡膠囊、麵包和餅乾，他說以同樣美金消費，在阿根廷可以買到在烏拉圭3倍的生活用品量，「只有在阿根廷，烏拉圭披索才有價值」。

阿根廷《金融日報》（Ambito Financiero）報導，匯差購物潮造成烏拉圭薩爾托（Salto）、黑河（Río Negro）和白三杜（Paysandu）成為前3高失業省分，這些地方都緊鄰阿根廷邊境，當地居民因地利之便，將收入帶到阿根廷消費，烏拉圭藥局老闆比亞（María del Carmen Villar）說，這下不得不裁員，讓員工去領失業補助。

根據烏拉圭發展研究中心（CDP）調查，預估今年烏拉圭民眾在阿根廷的消費支出約10億美元（約新台幣320億元），相當於烏拉圭全國GDP的1個百分點。

阿根廷民眾對此現象多半感到無奈，認為跨國購買潮無法拯救通膨危機，雖然匯差消費有助商家生存，卻也影響了鄰國當地經濟問題。

錢進阿根廷通膨雙面刃 烏拉圭民眾超市採買
Photo Credit: 中央社
阿根廷通膨導致當地生活苦不堪言，卻掀起其他國家民眾匯差購物風潮。圖為阿根廷邊境城市瓜萊瓜伊丘連鎖大型超市停車場停滿烏拉圭車輛，烏國民眾熱絡採買。中央社記者黃韻如恩特里奧斯攝 112年9月20日

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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